美债息率创近20年新高 引发连锁抛售 摩通警告：高息新时代或悄悄降临

随着中东战争引发油价向上及通胀升温，加上美国总统特朗普迟迟未能与伊朗达成协议，令霍尔木兹海峡持续封锁，全球减息预期已然逆转，美国30年期债息一度高见5.15厘，创2007年以来新高，并引发英国、日本等主要债市出现连锁抛售，环球股市亦受累。根据芝商所FedWatch工具显示，明年美国加息已经成为了主流。摩根大通更警告，长期利率全球共振上行，一个利率长期高企的新时代或已悄悄降临。

G7财长关注债市动荡

综合媒体报道，目前霍尔木兹海峡的封锁是此轮债市动荡的核心动力之一，投资者普遍认为只要中东对峙局面未能打破，债市压力就难以消散。同时，今轮债市动荡已对股市形成拖累，并引发七国集团（G7）财长高度关注，于本周一及二（18日及19日）开会时作出专门讨论。

法国财长Roland Lescure周一曾表示，希望确保G7传达出一个明确信息「我们掌控大局，正密切追踪动态，并会在必要时果断出手」，并强调债市「经历的是调整，而非崩盘」，试图缓解外界紧张情绪。

除非开放海峡 否则利率上移

摩根大通资产管理公司投资组合经理Priya Misra则警告，「长期利率在全球范围内同步上升，往往会相互强化，而联储局加息预期也正在进入市场叙事」。她又直言，「除非海峡重新开放，否则利率区间已整体上移」。

目前市场最大的担忧，是通胀预期的重新锚定。Federated Hermes固定收益策略师兼投资组合经理Karen Manna明言，「我们正在看到一个真正在应对新一轮通胀的世界」。 WisdomTree投资策略主管Kevin Flanagan更预计，下一份CPI报告可能显示年通胀率达4%，将是2023年以来最高水平，又指「通胀叙事正在主导市场，债券市场要求更高的溢价补偿」。

国债淡仓升温 债息或突破5.5厘

针对美国债息高企，在最新一期摩根大通美国国债投资者调查中，国债淡仓达到13周以来最高水平，显示市场对债市进一步下跌的押注明显升温。

巴克莱银行策略师警告客户，30年债息可能突破5.5厘，为2004年以来最高水平。贝莱德研究部门主管更建议投资者，减少对已开发市场国债（包括债）的敞口，转而增持股票。高盛一个团队则认为，部份估值指标已开始浮现投资价值，但仍建议保持审慎。

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