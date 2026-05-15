特朗普访华｜中美国宴特朗普大晒冷 随团大孖沙掌管企业市值141万亿 占美国GDP达60%
发布时间：22:00 2026-05-15 HKT
美国总统特朗普在北京的三天国事访问圆满结束，日前中方国宴更是星光熠熠，席上美方随行「大孖沙」包括马斯克（Elon Musk）、黄仁勋、库克（Tim Cook）等，不少主宰全球前沿科技，当晚与至少10位中国企业家共进晚宴。这班最具影响力的中美商界人士，掌管的公司市值合共高达19万亿美元（约148万亿港元），占中美两国GDP总和接近40%。但双方阵容迥异，美方企业「大晒冷」，市值占美国GDP高达60%；而中方则沉著应对，企业估值占国家GDP仅约4%。
4名中国企业家与马斯克等富豪同桌
据央视报道展示的画面，最少10位中国企业家有份出席中美国宴，当中4人安排与马斯克、黄仁勋及库克同桌，包括蓝思科技董事长周群飞、福耀玻璃董事长曹晖、海信集团董事长贾少谦，以及万向集团董事长鲁伟鼎。
另外中方商界出席者包括中国航空集团董事长刘铁祥、中国商飞董事长贺东风、联想集团董事长兼首席执行官杨元庆、小米董事长兼首席执行官雷军、海尔首席执行官周云杰，以及字节跳动首席执行官梁汝波等，行业涉猎先进制造、航空、数码科技、消费电子、汽车配套等关键领域。
中国商界嘉宾企业价值逾8200亿美元
在出席的10位中国企业家所代表公司中，以字节跳动含金量最高，彭博数据显示，其最新估值超过6000亿美元，而小米市值折算亦超过1000亿美元。10家企业的总估值至少逾8200亿美元（约6.4万亿港元），是中国去年GDP 19.23万亿美元中，占逾4%，但只计及已公开的企业家，料影响力仍被低估。
随同特朗普访华的美国商界人士
|公司
|人物
|估计身家（亿美元）
|公司市值（亿美元）
|英伟达
|黄仁勋
|2,034
|57,100
|苹果
|库克
|29
|43,800
|Tesla及SpaceX
|马斯克
|8,263
|29,150（连同SpaceX估值）
|Meta
|Dina Powell McCormick
|0.028
|15,700
|美光科技
|Sanjay Mehrotra
|11
|8,751
|Visa
|Ryan McInerney
|2.049
|6,226
|Mastercard
|Michael Miebach
|0.42
|4,330
|GE Aerospace
|Larry Culp
|18
|3,042
|高盛
|苏德巍
|1.855
|2,971
|花旗
|范洁恩
|1.112
|2,129
|高通
|Cristiano Amon
|0.792
|2,109
|波音
|Kelly Ortberg
|0.324
|1,807
|贝莱德
|芬克
|13
|1,806
|黑石
|苏世民
|405
|1,510
|Coherent
|Jim Anderson
|1.856
|792
|Illumina
|Jacob Thaysen
|0.155
|217
|Cargill
|Brian Sikes
|总额
|181,439
|注：Cargill并非上市公司
出席国宴的中国商界人士
|公司
|人物
|公司总市值（亿港元）
|折合美元
|字节跳动
|梁汝波
|46,973
|6022
|小米
|雷军
|7,958
|1020
|海尔集团
|周云杰
|2,187
|280
|蓝思科技
|周群飞
|2,025
|256
|福耀玻璃
|曹晖
|1,650
|211
|联想
|杨元庆
|1,541
|198
|国航
|刘铁祥
|1,237
|159
|海信集团
|贾少谦
|369
|47
|万向集团
|鲁伟鼎
|中国商飞
|贺东风
|总额
|63,939
|8197
|注：万向集团及中国商飞并非上市公司
美方随行人士企业市值占GDP六成
美方出席人士分量十足，全球首富马斯克目前坐拥特斯拉及SpaceX两大巨无霸企业，综合市场数据、福布斯富豪榜及金融资讯平台Quiver Quantitative数据，两企市值合共达2.92万亿美元；同桌的黄仁勋旗下Nvidia市值超过5.7万亿美元，至于库克即将卸任的苹果公司，市值达4.38万亿美元。
如计算所有与特朗普同行的美方商界领袖，如美光科技董事长Sanjay Mehrotra、GE Aerospace行政总裁Larry Culp、Visa行政总裁Ryan McInerney、波音主席兼行政总裁Kelly Ortberg、高通行政总裁Cristiano Amon等，这些涵盖金融、AI、媒体、半导体、太空科技等重磅企业，市值合共达18.1万亿美元（约141亿港元）。与美国去年GDP总值30.67万亿美元比较，相当于特朗普带来贡献美国GDP接近60%的企业家到中国。
以中美两大经济体合计，GDP总量达到50万亿美元，国宴与会者的公司价值合共超过19万亿美元，占两国GDP总和接近40%。
雷军与马斯克合照成热话
是次宴会安排亦有心思，库克邻坐的周群飞，是苹果关键供应链企业蓝思科技创办人；多位中美航天界领导人士亦同坐一桌；而雷军被镜头捕捉到与马斯克自拍，成网络热话之一。
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