特朗普访华｜中美国宴特朗普大晒冷 随团大孖沙掌管企业市值141万亿 占美国GDP达60%

美国总统特朗普在北京的三天国事访问圆满结束，日前中方国宴更是星光熠熠，席上美方随行「大孖沙」包括马斯克（Elon Musk）、黄仁勋、库克（Tim Cook）等，不少主宰全球前沿科技，当晚与至少10位中国企业家共进晚宴。这班最具影响力的中美商界人士，掌管的公司市值合共高达19万亿美元（约148万亿港元），占中美两国GDP总和接近40%。但双方阵容迥异，美方企业「大晒冷」，市值占美国GDP高达60%；而中方则沉著应对，企业估值占国家GDP仅约4%。

4名中国企业家与马斯克等富豪同桌

据央视报道展示的画面，最少10位中国企业家有份出席中美国宴，当中4人安排与马斯克、黄仁勋及库克同桌，包括蓝思科技董事长周群飞、福耀玻璃董事长曹晖、海信集团董事长贾少谦，以及万向集团董事长鲁伟鼎。

另外中方商界出席者包括中国航空集团董事长刘铁祥、中国商飞董事长贺东风、联想集团董事长兼首席执行官杨元庆、小米董事长兼首席执行官雷军、海尔首席执行官周云杰，以及字节跳动首席执行官梁汝波等，行业涉猎先进制造、航空、数码科技、消费电子、汽车配套等关键领域。

中国商界嘉宾企业价值逾8200亿美元

在出席的10位中国企业家所代表公司中，以字节跳动含金量最高，彭博数据显示，其最新估值超过6000亿美元，而小米市值折算亦超过1000亿美元。10家企业的总估值至少逾8200亿美元（约6.4万亿港元），是中国去年GDP 19.23万亿美元中，占逾4%，但只计及已公开的企业家，料影响力仍被低估。

随同特朗普访华的美国商界人士

公司 人物 估计身家（亿美元） 公司市值（亿美元） 英伟达 黄仁勋 2,034 57,100 苹果 库克 29 43,800 Tesla及SpaceX 马斯克 8,263 29,150（连同SpaceX估值） Meta Dina Powell McCormick 0.028 15,700 美光科技 Sanjay Mehrotra 11 8,751 Visa Ryan McInerney 2.049 6,226 Mastercard Michael Miebach 0.42 4,330 GE Aerospace Larry Culp 18 3,042 高盛 苏德巍 1.855 2,971 花旗 范洁恩 1.112 2,129 高通 Cristiano Amon 0.792 2,109 波音 Kelly Ortberg 0.324 1,807 贝莱德 芬克 13 1,806 黑石 苏世民 405 1,510 Coherent Jim Anderson 1.856 792 Illumina Jacob Thaysen 0.155 217 Cargill Brian Sikes 总额 181,439 注：Cargill并非上市公司

出席国宴的中国商界人士

公司 人物 公司总市值（亿港元） 折合美元 字节跳动 梁汝波 46,973 6022 小米 雷军 7,958 1020 海尔集团 周云杰 2,187 280 蓝思科技 周群飞 2,025 256 福耀玻璃 曹晖 1,650 211 联想 杨元庆 1,541 198 国航 刘铁祥 1,237 159 海信集团 贾少谦 369 47 万向集团 鲁伟鼎 中国商飞 贺东风 总额 63,939 8197 注：万向集团及中国商飞并非上市公司

美方随行人士企业市值占GDP六成

美方出席人士分量十足，全球首富马斯克目前坐拥特斯拉及SpaceX两大巨无霸企业，综合市场数据、福布斯富豪榜及金融资讯平台Quiver Quantitative数据，两企市值合共达2.92万亿美元；同桌的黄仁勋旗下Nvidia市值超过5.7万亿美元，至于库克即将卸任的苹果公司，市值达4.38万亿美元。

如计算所有与特朗普同行的美方商界领袖，如美光科技董事长Sanjay Mehrotra、GE Aerospace行政总裁Larry Culp、Visa行政总裁Ryan McInerney、波音主席兼行政总裁Kelly Ortberg、高通行政总裁Cristiano Amon等，这些涵盖金融、AI、媒体、半导体、太空科技等重磅企业，市值合共达18.1万亿美元（约141亿港元）。与美国去年GDP总值30.67万亿美元比较，相当于特朗普带来贡献美国GDP接近60%的企业家到中国。

以中美两大经济体合计，GDP总量达到50万亿美元，国宴与会者的公司价值合共超过19万亿美元，占两国GDP总和接近40%。

雷军邀马斯克鬼马自拍，引起讨论。（网上截图）

雷军与马斯克合照成热话

是次宴会安排亦有心思，库克邻坐的周群飞，是苹果关键供应链企业蓝思科技创办人；多位中美航天界领导人士亦同坐一桌；而雷军被镜头捕捉到与马斯克自拍，成网络热话之一。

特朗普访华︱美企巨头看好中国长远发展 黄仁勋赞内地AI应用领先 库克抛谚语「众人拾柴火焰高」