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英国及欧洲航空公司闹燃油荒 美炼油厂成大赢家 单月料赚逾50亿

宏观经济
更新时间：06:00 2026-05-14 HKT
发布时间：06:00 2026-05-14 HKT

美伊战争谈判持续不明朗，霍尔木兹海峡封锁多时，引发全球燃油供应短缺。英国及欧洲航空公司为应对燃油荒，除了增加机票价格及缩减航班，亦大幅增加采购美国燃油，令美国燃油厂成为大赢家。单计4月份，美国炼油厂估计已赚取4.88亿英镑，相当于约6.6亿美元（约51亿港元）。

英欧拟放宽使用北美燃油

据外媒报道，在霍尔木兹海峡遭封锁下，导致全球五分一石油供应遭切断。以英国为例，美伊战争爆发前，中东海湾炼油厂供应英国达65%航空燃油。

目前航空业界主要使用两种燃油，大部分国际航班通用是「Jet A-1」，北美地区通用为「Jet A」燃油。虽然两者性质相似，但「Jet A-1」的冰点较低，因此在长途飞行与极地航线上的使用更具弹性。为缓解航空业燃油荒，航空业界早前建议，英国及欧洲放宽使用北美「Jet A」燃油，以弥补燃油供应短缺缺口。

对于转换燃油规格，欧盟官方上周五指出，目前没有任何法规强制规定只能使用哪一种等级的燃油。欧洲航空安全局（EASA）发布安全资讯报告则提到，只要对入口欧洲的「Jet A」燃油使用，进行妥善的管理及沟通，以确保最高安全操作标准，使用「Jet A」燃油就不会面临任何监管障碍。

美国供应燃油去年曾「归零」

在2023年时，英国仍拥有6家炼油厂，当时每月可生产27万吨航空燃油，足以应付全国四分之一需求。但近年英国出现燃油厂结业潮，导致英国燃油产量急挫，当中包括拥有百年历史的苏格兰Grangemouth炼油厂于2025年4月关闭；随著Prax集团破产，其持有的Lindsey炼油厂亦于去年关闭。到了今年2月，英国燃油产量已跌至19.5万吨。

拥有百年历史的苏格兰Grangemouth炼油厂。
拥有百年历史的苏格兰Grangemouth炼油厂。

英国政府敦促仍在运作的炼油厂提高产量，亦积极增加从美国入口燃油，以缓解燃油荒。根据Kpler的贸易数据显示，2025年4月美国炼油厂向英国供应航空燃油只有3.9万吨，去年5月更跌至零，但今年4月美国炼油厂向英国输出航空燃油数量，已增至38.6万吨。

按价值计，单是英国市场，美国炼油厂4月已赚取4.88亿英镑，相当于约6.6亿美元。航空燃油价格由1月每吨750美元飙升最高峰1,650美元，随后回落至1,300美元水平。燃油价格高企，预计今年英国市场入口美国航空燃油成本，或高达数十亿英镑。

依赖美国供应有一大潜在风险

根据美国能源署公布数据，美国石油产品出口量已达到破纪录每日820万桶，柴油及航空燃油每日出口量亦达到破纪录的190万桶。

目前美国蒸馏油库存已跌至2005年以来最低水平。
目前美国蒸馏油库存已跌至2005年以来最低水平。

特朗普曾呼吁盟友向美国购买石油，形容美国已成为最后的石油供应国。虽然美国透过出口石油，可以收割可观外汇收入，但亦消耗本土燃油库存。目前美国蒸馏油库存已跌至2005年以来最低水平，美国零售汽油价格急升至每加仑4.48美元，汽油价格亦推升美国上月通胀升至近3年新高。

为压抑美国燃料价格升势，美国政府未来或要像中国及泰国般采取临时出口限制。假如美国行这一步，英国及欧洲航空公司或再次面对严重的燃油荒。Argus Media欧洲石油产品定价主管Benedict George亦提出警告，依赖任何单一供应商，都会增加中断的风险。

英国能源部负责人回应是否日益依赖美国供应时表示，英国需要摆脱石化燃料的过山车，转向能够控制的洁净本土能源。欧盟则一再强调，目前仍未面临航空燃油短缺问题，并公布建立燃料观测站，用作踪欧盟运输燃料的生产、进口、出口和库存水平。

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