美伊冲突仍未明朗 景顺偏好非美股市多于美股 关注本周习特峰会

中东冲突局势过去一周依然紧张，景顺全球研究主管Benjamin Jones认为，尽管美伊发生零星冲突，但目前双方似乎都无意恢复全面敌对行动，并逐步走向谈判。中期而言，该行对股市持正面看法，偏好非美国市场多过美国市场，并预期美元年底前将进一步走弱。然而，消息瞬息万变，投资部署仍应以审慎为先，而非过度坚持单一观点。

美元指数跌至冲突爆发后最低

该行指出，上周市场似乎已经将潜在协议的可能性纳入价格，但局势升级风险仍然较高。其中，新兴市场股市领涨全球股市，美元指数（DXY）跌至冲突爆发以来的最低水平。

中国或对伊朗施加压力

另一方面，在习近平与特朗普举行峰会前，该行认为霍尔木兹海峡的船只通行仍然是近期主要的宏观不确定因素，亦是首要观察数据。虽然特朗普与习近平在北京可能达成某种协议，令中国对伊朗施加压力，促使其在部分美方要求上作出让步，从而为谈判带来突破，并最终恢复贸易流动；不过，这仍存在变数，该行将密切关注局势发展。

