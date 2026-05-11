人币升破6.8关口 高盛指汇价低估逾两成 一年目标价上调至6.5

内地周一公布人民币兑美元中间价报6.8467，较上周五中间价上调35点子，创逾3年新高，消息刺激人民币汇价向上，其中美元兑离岸人民币暂报6.7939水平，即人民币升约0.03%，本月以来则累升约0.55%；同时，在岸人民币亦突破6.8关口，报6.7956水平，升约0.07%。此外，高盛发报告指出，受惠于强劲的出口表现及经常帐盈余，人民币兑美元汇率目前被低估超过20%，并预计该货币在未来一年将持续走强。

高盛策略师Kamakshya Trivedi指出，人民币目前仍低于由中国出口实力和外部盈余所支撑的水平。该行解释，中国外部盈余占全球GDP比例，正接近史无前例的水平，反映出极强的出口竞争力，同时显示人民币汇价被严重低估。

高盛全面上调了人民币汇率预测，3个月目标价由6.85调升至6.80；6个月目标价由6.80调升至6.70；12个月目标价由6.70调升至6.50。

中美会谈或成再升催化剂

目前人民币正处于2023年初以来最强劲的水平，受惠于中美关系改善及美元走势偏软，华尔街多家大行均对人民币后市表示乐观。其中摩根资产管理表示，若中美首脑即将举行的会晤取得积极进展，或会成为推动人民币至6.5水平的催化剂。

不过高盛补充，虽然此次会晤对稳定贸易关系至关重要，但人民币走强的理由是「更具基本面支撑且持久的」。该行指出，近期人行设定的中间价持续走强，加上出口商结汇比例上升，均显示「缓慢但持续的升值走势仍是合理的基准情境」。