Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

人币升破6.8关口 高盛指汇价低估逾两成 一年目标价上调至6.5

宏观经济
更新时间：11:46 2026-05-11 HKT
发布时间：11:46 2026-05-11 HKT

内地周一公布人民币兑美元中间价报6.8467，较上周五中间价上调35点子，创逾3年新高，消息刺激人民币汇价向上，其中美元兑离岸人民币暂报6.7939水平，即人民币升约0.03%，本月以来则累升约0.55%；同时，在岸人民币亦突破6.8关口，报6.7956水平，升约0.07%。此外，高盛发报告指出，受惠于强劲的出口表现及经常帐盈余，人民币兑美元汇率目前被低估超过20%，并预计该货币在未来一年将持续走强。 

高盛策略师Kamakshya Trivedi指出，人民币目前仍低于由中国出口实力和外部盈余所支撑的水平。该行解释，中国外部盈余占全球GDP比例，正接近史无前例的水平，反映出极强的出口竞争力，同时显示人民币汇价被严重低估。

高盛全面上调了人民币汇率预测，3个月目标价由6.85调升至6.80；6个月目标价由6.80调升至6.70；12个月目标价由6.70调升至6.50。

中美会谈或成再升催化剂

目前人民币正处于2023年初以来最强劲的水平，受惠于中美关系改善及美元走势偏软，华尔街多家大行均对人民币后市表示乐观。其中摩根资产管理表示，若中美首脑即将举行的会晤取得积极进展，或会成为推动人民币至6.5水平的催化剂。

不过高盛补充，虽然此次会晤对稳定贸易关系至关重要，但人民币走强的理由是「更具基本面支撑且持久的」。该行指出，近期人行设定的中间价持续走强，加上出口商结汇比例上升，均显示「缓慢但持续的升值走势仍是合理的基准情境」。

即睇《乱世投资》专页↓

即睇《乱世投资》专页↓

最Hit
湾仔豪宅双尸案│英籍银行家五日虐杀两妓女 拍片纪录凶残过程
突发
13小时前
薛家燕点醒李泳汉：咁大只又够恶可做保镳 怒轰爆粗闹李家鼎唔尊重爸爸 劝阿爷狠心放手：仔女事自己负责 。
09:35
薛家燕点醒李泳汉：咁大只又够恶可做保镳 怒轰爆粗闹李家鼎唔尊重爸爸 劝阿爷狠心放手：仔女事自己负责
影视圈
6小时前
东张西望丨80岁老翁疑遇「何太2.0」：佢话我生得后生 狂买金器被当ATM 呃尽积蓄后走人
东张西望丨80岁老翁疑遇「何太2.0」：佢话我生得后生 狂买金器被当ATM 呃尽积蓄后走人
影视圈
15小时前
00:49
观塘七旬翁疑寻贼踪堕楼亡 消息：死者为凯施饼店创办人萧伟坚
突发
14小时前
陈志云涉贪官司看清朋友真面目 男星转投「余党」割席：世界仔识做呀 矛头直指崔建邦？
陈志云涉贪官司看清朋友真面目 男星转投「余党」割席：世界仔识做呀 矛头直指崔建邦？
影视圈
4小时前
张曼玉香港超奢华豪宅曝光  于千呎天台「耕种」当城市农夫  超巨型盆栽大到能坐人
张曼玉香港超奢华豪宅曝光  于千呎天台「耕种」当城市农夫  超巨型盆栽大到能坐人
影视圈
23小时前
江美仪「细女」熊子逸外貌突变金发辣妹 晒丰满身材玲珑曲线 曾目睹家人惨死陷抑郁
江美仪「细女」熊子逸外貌突变金发辣妹 晒丰满身材玲珑曲线 曾目睹家人惨死陷抑郁
影视圈
3小时前
肥妈狙击李泳汉闹唔停怒斥无良心 爆李家鼎闲聊离不开施明 为养大仔猛搲Job：纵坏咗
肥妈狙击李泳汉闹唔停怒斥无良心 爆李家鼎闲聊离不开施明 为养大仔猛搲Job：纵坏咗
影视圈
14小时前
谷德昭胞姊谷薇丽逝世周四设灵 为资深电影人曾监制《秋天的童话》 晚年任血癌基金会长
谷德昭胞姊谷薇丽逝世周四设灵 为资深电影人曾监制《秋天的童话》 晚年任血癌基金会长
影视圈
16小时前
港铁恶妇阻后生女坐优先座 手脚齐出肉紧又推又扯 网民认出动手大妈纷大爆行踪｜Juicy叮
港铁恶妇阻后生女坐优先座 手脚齐出肉紧又推又扯 网民认出动手大妈纷大爆行踪｜Juicy叮
时事热话
2026-05-10 11:33 HKT