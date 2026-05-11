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内地4月CPI按年升1.2% PPI涨2.8% 双双高于预期

宏观经济
更新时间：10:17 2026-05-11 HKT
发布时间：10:17 2026-05-11 HKT

国家统计局公布，内地4月居民消费价格（CPI）按年上涨1.2%，较市场预期的0.9%为高，亦是今年2月升1.3%后最高，按月则上涨0.3%。另一方面，内地4月工业生产者出厂价格（PPI）按年上涨2.8%，较预期的1.8%为高，并为2022年7月后最高，按月则上涨1.7%。

食品烟酒及在外餐饮类降0.8%

以今年1­­至4月平均计，CPI按年上涨0.9%。单计4月份，食品烟酒及在外餐饮类价格按年下降0.8%，影响CPI降约0.24个百分点。食品中，畜肉类价格下降6.7%，影响CPI下降约0.28个百分点，其中猪肉价格下降15.2%，影响CPI下降约0.29个百分点；鲜果价格下降1.0%，影响CPI下降约0.02个百分点；鲜菜价格下降0.5%，影响CPI下降约0.01个百分点；水产品价格上涨1.3%，影响CPI上涨约0.02个百分点。

其他七大类价格按年六涨一降。其中，其他用品及服务、交通通信、医疗保健价格分别上涨11.0%、4.6%和2.2%，衣著、生活用品及服务、教育文化娱乐价格分别上涨1.5%、1.4%和1.3%；居住价格下降0.2%。

生产资料价格按年上涨3.8%

PPI方面，以1至4月平均计，按年上涨0.2%。单计4月份，生产资料价格按年上涨3.8%，影响PPI上涨约2.98个百分点。其中，采掘工业价格上涨10.6%，原材料工业价格上涨7.1%，加工工业价格上涨1.5%。生活资料价格下降1.0%，影响PPI下降约0.23个百分点。其中，食品价格下降1.9%，衣著和一般日用品价格均下降1.1%，耐用消费品价格下降0.3%。

受油价及假期出行需求影响

国家统计局城市司首席统计师董莉娟解读指出，4月份受国际原油价格变动和假期出行需求增加影响，CPI按月上涨0.3%，按年上涨1.2%，扣除食品和能源价格的核心CPI按年上涨1.2%，保持温和回升。受国际大宗商品价格快速上涨，国内部分行业需求增加、市场竞争秩序不断优化等因素影响，PPI按月上涨1.7%，按年上涨2.8%，涨幅比上月均有所扩大。
 

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