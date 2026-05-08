AI续掀美国裁员潮 上月逾2.1万人被「打烂饭碗」 专业和商业服务成重灾区

据CBS报道，裁员咨询公司Challenger, Gray & Christmas最新报告显示，AI连续两个月成为美国企业裁员的首要原因。今年4月，AI相关裁员人数达21,490人，占该月总裁员人数88,387名的26%。

另外，报告显示，4月份全美总裁员人数按月上升38%至88,387人，其中科技行业成为重灾区，共录得33,361宗裁员个案。不少科技公司坦言，正缩减人力资源开支，以便转移更多资本投入AI。

Challenger, Gray & Christmas职场专家兼首席营收官Andy Challenger指出，「无论个别职位是否真的被AI取代，原本用于这些角色的资金，正被转向投放到AI技术上。」

同时，AI亦正在影响白领职位。Yardeni Research总裁Ed Yardeni引述美国劳工统计局数据指，较容易受AI影响的专业和商业服务领域，3月份的裁员人数较去年同期增加15万人。

特朗普政策同时导致企业裁员

除了技术转型，市场与经济状况亦是2026年企业裁员的因素，2026年累计相关减员达53,058人。Andy Challenger补充，美国总统特朗普不断变化的关税政策以及伊朗战争等因素，亦令企业裁员。

AI时代或创造新职位

然而，Yardeni和其他经济学家表示，随著AI驱动新需求，未来或会创造出几年前尚未存在的新职位。