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美伊战争狼来了次数太多｜周显

宏观经济
更新时间：11:14 2026-05-07 HKT
发布时间：11:14 2026-05-07 HKT

现时的美伊和谈，不可能会有结果。特朗普的谈判风格，正如他在《谈判的艺术》，讲的就是极限施压，快速达成结果。但是伊朗外长阿卜杜拉希扬也写了一本书，叫《伊朗无可辩驳的真相》，讲其谈判风格就是慢慢磨合，磨到对方的意志全失。

很明显，这两套是不同风格，完全不会有共识，问题是谁会先让步呢？

翻查两国先前的对弈，美国假装谈判，突袭伊朗把高层「一锅端」，其后恐吓说要摧毁伊朗的文明，结果一再延期，伊朗不为所动。

破局唯一方法是狠狠的打

这即是说，当美国说不打时，突然动手，当美国凶狠说大打时，却不停的狼来了。这固然是兵不厌诈，可是后果就是，美国说的任何话，伊朗再也不会相信，因此双方也不会有任何互信基础。

既然狼来了的次数太多，伊朗必然以为，美国是怕了它，不敢再打，有人可能不同意这说法，但敢不敢打是一回事，伊朗相不相信又是一回事。

简而言之，美国要想破局，唯一的方法，就是狠狠的打伊朗一顿，伊朗才会真正回到谈判桌，否则也只是「讲多无谓」。

周显
 

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作者、投资者、知识份子、八卦公

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