日圆再度异动 重上「5算」 疑日本政府趁假期出手干预汇市

今日（6日）是日本市场假期之际，日圆于亚洲交易时段再度出现异动，美元兑日圆曾急跌1.8%，低见155.04水平，引发市场揣测日本政府再度入市干预，其后汇价略为回稳，美元兑日圆最新报156.32；每百日圆兑港元一度升至5.05水平，暂报5.01，仍守于「5算」关口之上。

分析：具备所有干预特征

日本政府早于4月底已传出进行今年内首次汇市干预，当时曾带动日圆盘中大幅抽高3%，惟日本官方至今仍拒绝直接评论是否有入市。据彭博引述澳洲国民银行（NAB）策略师Rodrigo Catril指出，近期美元兑日圆的跌势具备所有干预特征，进一步印证日本财务省正竭力阻止日圆跌向160大关，同时意图遏抑市场的投机炒作行为。

美国财经网站investinglive亦指出，美元兑日圆短线一度急跌，加上适逢日本公众假期，从时机上看似乎是官方干预。有分析认为，是次疑似干预的时机与前两次极为相似，同样选择在日本公众假期，以及亚洲市场过渡至欧洲开市之间的时间窗进行。不过，相比前两次于汇价刚突破157即出手，今次则是待美元兑日圆逼近158水平才出现疑似干预动作。

另一方面，据彭博引述高盛分析师估计，若按上周入市规模计算，日本理论上仍有能力再出手30次，但相信日本官员倾向保留外汇储备，等待更有效的时机才出手。