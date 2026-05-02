达里奥警告美陷入滞胀 现阶段减息属「错误」 忧美元信誉不再 吁配置5%至15%黄金

桥水基金（Bridgewater）创办人达里奥（Ray Dalio）接受访问时警告，美国已处于「滞胀」环境，若联储局现阶段减息将会损害其信誉。他分析指，中东冲突长远会改变全球资金流向及美元地位。面对多重风险，他呼吁投资者应构建高度分散及平衡的投资组合，并建议配置5%至15%的黄金。

企业盈利强劲 支撑美股造好

目前国际油价较战争前累升近50%，而美股亦较战争前高4%。达里奥认为市场反应合理，指出除非战争直接打击企业现金流，否则不会对股市产生持续性的影响。他解释，所有资产的价值本质上是未来现金流的现值，目前企业盈利表现仍然相当强劲，足以支撑大市造好。

对于地缘政治的影响，达里奥称，目前最重要的问题是霍尔木兹海峡的控制权。他指出，若相关核心问题未能解决，影响将外溢到全球资产价格、能源供应、货币流动，甚至各国对美国保护能力的重新评估。

美元使用方式正在改变

此外，战争正改变美元的使用方式，促使更多国家思考制裁风险及贸易结算替代方案。他强调，虽然美元债务仍是当前体系最核心的资产，但美国债务规模持续扩大，而美国国债的海外需求正在下降。达里奥提醒，储备货币的本质，是别人愿不愿意持有其发行的债务。一旦债务、赤字、通胀和政治约束同时出现，货币信誉就不再只是金融问题，而是国家能力的问题。

被问及联储局主席潜在继任人沃什（Kevin Warsh）应否减息时 ，达里奥坦言，美国已处于「滞胀」环境，现阶段减息「当然会是错误」。他强调，如果为了短期压力而减息，联储局可能会损害自己的信誉。他续指，目前的通胀压力依然存在，且距离目标水平仍比较远，联储局必须保持信誉，等待通胀回落至目标水平，或失业率走弱。

面对多重风险，达里奥重申其对黄金的看好态度。他解释，黄金作为最古老的货币及各国央行的重要储备资产，具备分散风险功能，当普通金融资产面临非常不利的环境时，黄金往往能发挥作用。 他呼吁投资者应要有一个战略性的资产配置组合，该组合要高度分散及平衡，并将当中5%至15%的资金配置于黄金。

AI将加剧贫富悬殊

谈及近年备受追捧的AI热潮，达里奥对AI感到乐观，认为AI能够提升生产力及长期能够降低成本。但他预期，AI将大幅减少传统工作岗位，从而进一步加剧社会的贫富悬殊。当贫富差距过大，「财富税」最终可能成为刺破当前资产泡沫的因素之一。



