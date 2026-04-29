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普徕仕料美延至第四季才减息 能源价格成关键 鲍威尔今夜或说明去留

宏观经济
更新时间：17:31 2026-04-29 HKT
发布时间：17:31 2026-04-29 HKT

美国联储局将于本港时间周四（30日）凌晨两点公布议息会议结果前，普徕仕（T. Rowe Price）首席美国经济学家Blerina预计，联储局将维持利率不变，而市场焦点将转向6月会议前主席鲍威尔与沃什之间的领导层交接，以及能源价格高企对整体及核心通胀的影响。

若劳动市场强劲 减息或偏下限

普徕仕认为，在基准情境下，联储局将于2026年第四季开始减息，至2027年夏季累计减息3至4次；若劳动市场表现持续强劲，减息幅度或偏向区间下限。此外，若中东冲突进一步延长并推高油价，或导致更显著的第二轮通胀效应，亦将对通胀前景构成上行风险。

针对领导层变动，近期发展华盛顿特区联邦检察官Jeanine Pirro决定撤销美国司法部指控，以及参议员Tillis确认支持沃什的提名，均显示沃什有望于6月前获确认为FOMC主席。

鲍威尔留任理事会门槛较高

市场亦普遍预期鲍威尔将留任理事会，惟该行认为其留任门槛较高。若鲍威尔最终留任，预料他亦会淡出市场焦点，避免与沃什形成对立，并可能在周三记者会上进一步说明其去留安排。

能源价格与通胀方面，联储局在历史上较少因供应冲击（如能源价格上升）而加息，因模型显示其对核心通胀影响有限；不过，近期能源价格上升，支持了联储局维持「观望」立场，以评估通胀及劳动市场风险的演变。鉴于中东局势较预期更持久，该行亦已将减息启动时间预测由2026年下半年推迟至2026年第四季。

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