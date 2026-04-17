苹果iPhone首季内地出货量激增20% 华为市占创5年新高
更新时间：16:48 2026-04-17 HKT
发布时间：16:48 2026-04-17 HKT
发布时间：16:48 2026-04-17 HKT
今年首季内地手机市场数据显示，苹果iPhone出货量增长为六大手机品牌之冠，华为则重夺市场份额第一位，市占率更创5年新高。
分析师：iPhone优势在至少可以用3年
Counterpoint Research 发布的最新数据报告显示，今年首季中国智能手机出货量较去年同期下跌4%，但苹果及华为逆市增长，成为首季内地市场赢家。
苹果受惠iPhone 17系列强劲需求，以及针对性促销减价、政府补贴推动，首季出货量激增20%，是苹果、华为、小米、VIVO、OPPO及HONOR六大手机品牌中，出货量增长最高的厂商。
Counterpoint Research资深分析师Ivan Lam指出，在多数竞争对手因应成本压力上调价格之际，苹果以产品价值及耐用性，特别是iPhone产品一般可使用长达3年，在消费者心目中脱颖而出。
华为手机首季内地出货量升2%，并以20%市场份额，重夺内地市场市估一哥地位，以及创下2020年后内地市场最高季度市占率纪录。华为出货增加，动力主要来自Enjoy 90系列需求，以及Mate 80系列供应情况改善、农历新年促销活动。
小米定价趋谨慎 首季出货量挫35%
至于另外4大手机品牌，VIVO首季出货量增2%，HONOR首季出货量跌3%。OPPO受调升部分旧机款价格拖累，首季出货量下跌5%。
小米首季出货量挫35%，以出货量计排名跌至第六位。分析师指小米在成本压力下，采取较谨慎定价策略，去年同期小米销售主要受惠大幅减价及政府补贴。
报告预计今年第二季内地手机市场仍面临压力，市场需求或进一步转弱，料苹果及华为表现相对会较好，华为受惠市场对低端设备的强劲需求，出货量有望进一步增长。
最Hit
长者装修津贴2026｜「自住物业维修津贴」最高获$80,000资助！入息+资产限额今年再上调 (附申请资格/津贴范围)
2026-04-16 11:56 HKT
理大「年度十大科研与创新故事」 以创新应对全球挑战 助力绿色低碳转型与可持续发展
2026-04-16 07:30 HKT
沙田沥源邨火警 200人疏散
4小时前
港人拟经租置计划买90岁嫲嫲1人公屋「留俾家人」 网民2原因劝三思：用喺第二度好过
2026-04-16 16:55 HKT