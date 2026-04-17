美菲达成协议建AI驱动制造中心 享外交豁免权 民事纠纷按美国法律处理

据《华尔街日报》报道，特朗普政府与菲律宾达成协议，将在马尼拉一幅4,000英亩的土地上，合作建立由AI驱动的高科技产业中心。项目将作为美国经济特区管理并享外交豁免权，旨在确保关键矿物供应，削弱中国在全球供应链的主导地位。

该制造业中心计划建于马尼拉政府提供的一幅土地上。美国将无偿使用该地皮，并根据美国普通法营运，且该中心将享有外交豁免权，如同美国使馆所享有的保护，属全球首个同类安排。项目租期为两年，其后可续租99年。美国国务院主管经济事务的副国务卿Jacob Helberg表示，设立外交豁免权框架旨在为企业提供确定性，确保发生民事纠纷时企业是按美国法律处理责任。

Helberg指出，目前全球供应链各个层面均由中国主导，地理布局完全不可持续。他警告，若对手切断矿物及加工材料供应，美国制造业将陷入停顿。报道指，中国目前控制全球约90%的稀土加工及约70%的锂离子电池生产，并曾于去年的贸易冲突中切断大部分稀土出口。

中方反对建立排他性集团

针对此协议，中国驻华盛顿大使馆发言人刘鹏宇回应指，中方反对任何国家建立排他性贸易集团，扰乱国际贸易秩序，并强调中国在维护全球产业链和供应链安全稳定方面发挥重要和建设性的作用。

转出中国的投标方案优先

菲律宾拥有丰富的镍、铜及钴等资源，更是全球第二大镍生产国。美国政府将要求各公司提交方案竞投，资金须全数来自私营企业，并会优先考虑能将关键矿物加工及制造业从中国供应商手中转移出来的投标方案。

Helberg补充，获准营运的工厂将采用高度自动化系统全天候运作。此外，该协议标志着菲律宾正式加入旨在保障供应链安全及抗衡中国AI影响力的「矽和平」（Pax Silica）联盟。