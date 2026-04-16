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据报中国要求马士基及MSC 退出巴拿马港口营运

宏观经济
更新时间：09:17 2026-04-16 HKT
发布时间：09:17 2026-04-16 HKT

巴拿马撤销长和（0001）旗下巴拿马港口公司经营权后，两大欧洲航运企业马士基（Maersk）及MSC随即取得相关港口临时经营权。上月内地发改委负责人曾约谈马士基及MSC代表，据《金融时报》报道，该次会面，发改委要求马士基及MSC须退出巴拿马两个港口营运。

提醒两大航企 不得从事损害中国企业利益非法活动

《金融时报》引述消息人士透露，上月初发改委召见马士基及MSC代表，要求两间航运企业立即撤出巴拿马巴尔博亚港及克里斯托瓦尔港。

报道又指，马士基及MSC被中方告知，不要从事损害中国企业利益的非法活动，并要遵守商业道德及国际规则。

消息人士称，马士基及MSC回应，指临时经营权是为了确保巴拿马运河贸易畅通。现时马士基及MSC透过过渡性安排，马士基负责营运巴尔博亚港，MSC旗下TIL Panama负责营运克里斯托瓦尔港，过渡期为18个月。

相关文章： 巴拿马港口公司对马士基启动仲裁-斥与巴拿马共和国站同一阵线违背合约

报道透露，马士基执行长Vincent Clerc于3月20日在北京与发改委官员举行会谈，而MSC总裁Diego Aponte一直透过书面信函与中方监管机构官员保持沟通。

中国于本月公布《国务院关于产业链供应链安全的规定》，将「损害国家产业与供应链安全」列为非法行为。本周再出台《反外国不当域外管辖条例》，可将外国组织及个人列入实体清单，在贸易、投资及国际合作等领域采取反制措施。

长和旗下巴拿马港口公司已就巴拿马港口公司货柜码头被接管后续事件，正式对马士基启动仲裁程序，并扩大了对巴拿马政府提出之国际仲裁索偿，相关索赔金额现已提升至超过20亿美元。

相关文章：长和旗下港口公司索赔增至逾20亿美元 再发声明批巴拿马政府执意对抗 企图拖延国际诉讼

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