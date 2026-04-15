贝森特称开展301条款调查 料特朗普关税7月恢复之前水平

美国财长贝森特表示，特朗普关税可能会在7月恢复到最高法院驳回前的水平。据彭博报道，贝森特周二在华盛顿举行的一个活动上表示，「关税政策方面在最高法院遭遇了挫折，但我们将开展或进行第301条款调查，因此关税可能在7月初恢复到之前水平」。

贝森特指出，由于第301条关税授权已经在法庭上得到检验，因此企业领导人可以开始规划和制定资本支出方面的决策。

报道提到，在最高法院裁定特朗普先前利用紧急权力征收关税违宪后，特朗普正试图利用不同权力来恢复其「关税墙」。特朗普政府暂时征收10%关税，涵盖多种进口商品，并将于7月24日到期。

指联储局判断通胀错误

另一方面，贝森特表示，虽然很难说伊朗战争的后果何时会「波及」美国经济，但美国经济目前状况良好。他认为「今年增长很容易超过3%，甚至超过3.5%」。他还补充，核心通胀率持续下降，这是一个好兆头。

对于通胀的判断，贝森特认为联储局的判断是错误的，因核心通胀正在下降，又指「理解他们想等到数据更明朗后再做决定，但这也意味利率应该大幅下调」。不过，3月份数据虽然显示核心通胀有所缓解，但包含汽油价格在内的整体消费者物价指数却大幅上涨。

