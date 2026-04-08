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内地楼市负资产风险增 传国有银行提供按揭宽限期

宏观经济
更新时间：10:13 2026-04-08 HKT
发布时间：10:13 2026-04-08 HKT

彭博引述知情人士报道，内地房地产市场持续低迷，楼价下跌导致数百万宗按揭出现「资不抵债」（即负资产）的情况，增加银行和业主损失风险，报道指多间国有银行甚至透过提供按揭宽限期等方式降低楼市风险。另一方面，摩根士丹利轻微调低中国今年经济增长预测0.1个百分点，至4.7%，以反映中国在通胀起点较低背景下的政策灵活性。

还款宽限期长达两年

报道指出，多间国有银行已主动联系资金紧张的借款人，并向他们提供长达两年的按揭贷款还款宽限期。他们还表示，一些银行正与客户合作，帮助他们寻找房屋买家，而不是宣布违约并收回房产。

事实上，中国房地产市场低迷已进入第5年，此前楼市热潮期间，买家举债买楼，但楼价下跌后陷入尴尬处境。据私营部门数据，北京和上海等大城市的楼价已从高位下跌超过三分一，跌幅远大于官方数据，而在低线城市楼价跌幅更为严重。

大摩降中国增长预测0.1百分点

另外，摩根士丹利轻微调低中国今年经济增长预测，由预测增长4.8%，下调0.1个百分点至4.7%，并指在基线情景中，油价上涨将造成影响。

该行基线情景假设油价在第2季将维持在每桶110美元，之后将回落。该行又预计今年基线情景中国PPI为升1.2%，CPI为升0.8%。

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