Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

霍尔木兹海峡死线逼近 特朗普急夺伊朗石油制衡中国 分析：为加强与习近平谈判议价能力

宏观经济
更新时间：15:07 2026-04-07 HKT
发布时间：15:07 2026-04-07 HKT

特朗普已向伊朗发出最后通牒，要求其在美东时间周二晚上8时（即香港时间周三上午8时）前达成协议，并重新开放霍尔木兹海峡，否则将会在4小时内，动用武力摧毁伊朗境内所有桥梁与发电厂。另一方面，据彭博报道，美国总统特朗普正考虑夺取伊朗的石油控制权，并将此视为向中国施压的潜在贸易筹码。

以能源作筹码制衡中国

彭博引述多名知情人士指，特朗普政府内部认为，中国作为全球最大的原油进口国，对能源供应有极大依赖。若能将伊朗的能源流纳入美国的控制范围，将可有效削弱中国在贸易谈判中的地位。

报道称，特朗普本人在周一多次公开讨论此想法，他向记者表示，「如果由我决定，我会拿走石油，我会保有石油。我会赚很多钱。」他认为，既然美国是军事上的胜利者，就有权获得这些「战利品」。除了直接控制油田，特朗普亦抛出其他选项，包括考虑夺取伊朗关键的石油枢纽哈格岛（Kharg Island），甚至由美国反过来向通过海峡的船只收取「通行费」。

彭博分析，由于伊朗战事已影响霍尔木兹海峡的正常运输，导致国际油价及天然气价格上涨。在此之前，中国是伊朗受制裁廉价原油的最大客户，但冲突已导致伊朗原油的价格由以往的折让变为小幅溢价，直接增加了中国的能源成本。特朗普政府官员相信，若能进一步控制伊朗石油，将能加强美方与中国国家主席习近平谈判时的议价能力。

复制委内瑞拉模式

据彭博报道，特朗普政府此番构想，参考了其早前在委内瑞拉的行动模式。此前，美国透过介入，成功排挤作为委内瑞拉廉价石油主要买家的中国，并扶植新政府，让西方石油公司重返当地，从而掌握了该国的石油产出和出口流向。

报道更指出，美国近期的能源外交布局已在多方面挤压中国。就连美国早前发出对俄罗斯原油的制裁豁免令，亦对中国造成影响。在禁令放宽后，多艘原先驶往中国的俄罗斯原油油轮，迅速转向前往出价更高的印度等亚洲买家，导致油价上涨，令中国处于被动地位。

华盛顿战略与国际研究中心高级研究员Clayton Seigle则建议，美国或可将此模式复制到伊朗，例如在远离伊朗武器射程的阿拉伯海，透过海上执法扣押其石油货船，再将原油于国际市场上转售，以切断伊朗的经济收入。

计划风险高 油价面临上行压力

尽管有此构想，但彭博的报道亦指出，此计划面临巨大风险和执行困难。首先，美国民调显示大部分民众因高昂的汽油价格，已对战争感到厌倦，希望尽快从中东抽身。若要长期控制伊朗的能源设施，需要投入庞大的军事及财政资源，这与主流民意背道而驰。其次，单方面夺取他国资源将引发严重的国际法争议。

此外，彭博分析，中国为应对能源供应中断的风险，已建立了庞大的战略石油储备，并提升国内油气产量及大力发展再生能源。特朗普政府在2025年发动关税战时，便曾低估中国承受经济冲击的能力，今次可能重蹈覆辙。一名白宫官员向彭博透露，夺取伊朗石油目前仍只是一个想法，并未有正式的行动计划。然而，市场普遍忧虑，随著霍尔木兹海峡的死线逼近，地缘政治风险将持续升温，为国际油价带来显著的上行压力。

即睇《乱世投资》专页↓

即睇《乱世投资》专页↓

最Hit
复活节回港︱深圳湾口岸深夜大排长龙 罗湖大塞车有人赶不及过关
01:22
复活节回港︱深圳湾口岸深夜大排长龙 罗湖大塞车有人赶不及过关
社会
7小时前
酒楼结业潮2026｜4个月内至少执14间酒楼 40年老字号失守/转卖两餸饭不果 这一连锁品牌成重灾区...
酒楼结业潮2026｜4个月内至少执14间酒楼 40年老字号失守/转卖两餸饭不果 这一连锁品牌成重灾区...
饮食
7小时前
千里报恩︱湖南女财困向江苏男笔友借¥1200应急 30年后欲还¥2万遭婉拒
千里报恩︱湖南女财困向江苏男笔友借¥1200应急 30年后欲还¥2万遭婉拒
即时中国
9小时前
拜山遇「坟场老鼠」 大婶自备环保袋专偷一样嘢 醒目清洁姐姐：跟咗你尾好耐｜Juicy叮
拜山遇「坟场老鼠」 大婶自备环保袋专偷一样嘢 醒目清洁姐姐：跟咗你尾好耐｜Juicy叮
时事热话
7小时前
消委会冷气机推介｜12款窗口机获高分 悭电/制冷/抽湿同样出色！详解变频式/定频式/匹数分别 即睇1匹+匹半+3/4匹与呎数对照
消委会冷气机推介｜12款窗口机获高分 悭电/制冷/抽湿同样出色！详解变频式/定频式/匹数分别 即睇1匹+匹半+3/4匹与呎数对照
生活百科
2026-04-06 15:41 HKT
红磡广场沦为「死场」？网民热议商场风光不再 全靠这类店舖撑起...
红磡广场沦为「死场」？网民热议商场风光不再 全靠这类店舖撑起...
生活百科
2026-04-06 16:30 HKT
的士电子支付陷阱？司机「1招」港女硬食双重收费 收齐头再赚几毫 运输署：已主动要求涉事营运商尽快跟进｜Juicy叮
的士电子支付陷阱？司机「1招」港女硬食双重收费 收齐头再赚几毫 运输署：已主动要求涉事营运商尽快跟进｜Juicy叮
时事热话
16分钟前
TVB辣招强收艺人社交帐号 《东周刊》独家爆张振朗戴祖仪拒就范 郭柏妍游嘉欣反抗遭雪藏
TVB辣招强收艺人社交帐号 《东周刊》独家爆张振朗戴祖仪拒就范 郭柏妍游嘉欣反抗遭雪藏
即时娱乐
6小时前
剥烚蛋壳总黏蛋白？即学3招秘技蛋壳一剥必成功 烹煮前简单1步不黏壳
保健养生
2026-04-06 12:00 HKT
李泳汉被揭「双面人」遭旧邻居爆装CCTV扰民侵私瘾 无视邻居非语言障碍：单位常传激烈争吵声
李泳汉被揭「双面人」遭旧邻居爆装CCTV扰民侵私瘾 无视邻居非语言障碍：单位常传激烈争吵声
影视圈
3小时前