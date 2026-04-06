《钱、债与国运》四部曲：范式之困 从沃尔克神话到MMT的启示｜陈新燊

一、引言：被神化的紧缩与被遗忘教训

宏观经济学界对保罗·沃尔克的崇拜，正在成为一种危险的思维定势。1980年代初的「沃尔克冲击」 （Volcker shock）被塑造成「央行独立性与抗通胀勇气」的典范，但鲜少有人追问：这场以GDP的12%产出损失为代价的紧缩，是否必要？拉美债务危机与「失去的十年」是否值得？更关键的是，将1980年代的解决方案套用于2020年代的困境，是否明智？

过去半个世纪，宏观经济学在货币主义、凯恩斯主义、新古典综合之间来回摇摆，却始终未能回答一个核心问题：当经济陷入长期停滞、资产负债表衰退与技术变革叠加的复杂局面时，传统政策工具箱是否足够？

本文通过覆盘范式轮回，论证一个被主流学界回避的结论：在高债务、低增长、技术革命的新时代，「谨慎保守」的传统思维比「主动作为」的财政扩张风险更大。

二、沃尔克神话的再审视

1979年沃尔克执掌美联储后，将联邦基金利率推升至22.4%的历史极值，确实快速压制了通胀——CPI从1980年13.5%降至1983年3.2%。但这一「成功」的代价被系统性低估：连续两次衰退，失业率飙升至10.8%，拉美债务危机全面爆发。更被忽视的是，以货币供应量为目标的操作仅维持三年，1982年10月美联储便悄然放弃，重回利率调控。

沃尔克的真正遗产并非「紧缩神话」，而是确立了央行独立性与预期管理的制度框架。但这一框架存在明确的适用边界：只在「常规货币政策区间」有效，即利率远离零下限、金融体系运转正常、总需求相对稳定。一旦经济陷入流动性陷阱或资产负债表衰退，单纯依靠利率调控便无力回天。

2008年金融危机正式宣告「沃尔克范式」的边界。美联储将利率降至零并启动量化宽松，但效果有限——货币流通速度塌陷，银行惜贷，企业居民去杠杆。

这揭示了一个被货币主义掩盖的真相：央行可以创造基础货币，却无法强制私人部门借贷。当信心崩溃、预期恶化时，货币政策就是「推绳子」。

三、量化宽松的局限与低通胀之谜

2008年后，美欧日央行资产负债表扩张至前所未有的规模，却长期面临通缩压力而非通胀威胁。这一「低通胀之谜」彻底颠覆了货币数量论的简单逻辑。

货币流通速度塌陷。危机后居民企业主动修复资产负债表，银行风险偏好低迷，大量流动性以超额准备金形式滞留央行体系。M2流通速度持续下滑，完全抵消了货币供应量的扩张。

产出缺口吸收效应。金融危机造成严重产能闲置，新增货币首先被闲置资源吸收，难以形成需求拉动型通胀。

结构性通缩力量。全球化分工、数字技术、人口老龄化共同压制通胀，这些力量与货币供应量无关，却深刻影响价格水平。

日本案例尤为典型。政府债务率突破260%，却长期处于通缩边缘。其国债90%由国内持有，形成封闭循环；央行实施收益率曲线控制，将利率压至零附近。这种「高债低通胀」组合曾被视作特例，但2008年后逐渐成为发达经济体常态。

传统思维将此视为「货币失效」的证据，主张回归财政审慎。但另一种解读同样合理：既然货币扩张未引发通胀，为何不大胆利用这一空间实施财政刺激？日本的真正错误并非债务过高，而是财政发力过晚、过度依赖低效基建而非消费与科技投资。

四、现代货币理论的启示与误读

现代货币理论（MMT）在2010年代快速崛起，成为宏观政策领域最具争议的思潮。其核心命题——拥有货币主权的国家不会破产，真正约束是实际资源而非债务规模——被主流学界斥为「异端」，却准确描述了2008年后的政策现实。

MMT的政策含义被刻意歪曲。批评者将其等同于「无限制印钞」，却忽视其关键限定：财政扩张的边界是通胀，而非债务率。当经济存在闲置产能时，政府支出创造需求而不会推高价格；只有当资源充分利用时，进一步扩张才引发通胀。

2020-2022年美国通胀飙升，被当作反驳MMT的证据。但这一通胀主要由供应链断裂、能源冲击与劳动力市场紧张驱动，而非财政刺激本身。更关键的是，通胀回落并未伴随传统紧缩政策预期的深度衰退，说明经济对财政扩张的容忍度远高于传统模型预测。

MMT的真正贡献在于打破「债务恐惧」的心理枷锁。它揭示：在货币主权国家，本币债务与家庭企业债务有本质区别——政府可以通过货币创造偿还债务，「违约」只是政治选择而非经济必然。这一认知解放对于突破当前政策困境至关重要。

五、不作为的风险大于作为的风险

传统经济思维的核心偏见在于：过度担忧「政策失误」，却低估「不作为」的代价。这种不对称风险认知有其历史根源——1970年代滞胀的记忆、德国魏玛恶性通胀的幽灵、拉美债务危机的教训，共同塑造了「通胀恐惧」的集体心理。

但历史同样提供了反面教材。日本1990年代的财政犹豫，导致「失去的三十年」；欧元区2010年代的紧缩狂热，将复苏推迟数年；美国1937年的财政整固，重新陷入衰退。这些案例的共同点是：过早转向紧缩、过度担忧债务、低估通缩危害。

当前中国面临类似抉择。房地产调整、地方债务压力、外部需求疲软叠加，形成巨大的需求缺口。传统思维主张「结构性改革优先」、「让市场出清」，但这种「被动等待」策略的风险被系统性低估：

通缩预期的固化。一旦企业居民形成持续通缩预期，即使后续政策发力，也难以扭转行为模式。日本的前车之鉴表明，打破通缩预期比推高通胀困难得多。

潜在产出的永久性损失。 长期失业导致技能退化，企业倒闭破坏供应链，研发投入不足削弱技术竞争力。这些「滞后效应」使经济无法回归原有增长路径。

社会政治风险的累积。 青年失业、企业破产、地方财政困难若持续恶化，将引发更广泛的社会不稳定，最终迫使政策以更被动、更无序的方式应对。