《钱、债与国运》四部曲：锚定之惑 通胀目标制的全球困境与中国破局｜陈新燊
发布时间：08:00 2026-03-30 HKT
一、引言：被误读的2%教条
全球货币政策正陷入一场由数字迷信引发的集体困境。2%通胀目标制自新西兰1989年首创以来，已成为发达经济体央行的「圣经」。但这一数字本质是政治妥协的产物，而非经济优化的结果。当全球经济步入低增长、高债务、技术变革加速的新常态，固守2%教条正在从稳定锚变为束缚绳。
中国当前面临的低通胀压力，不能简单套用传统货币政策框架。2024至2026年CPI持续低于1%，PPI长期负增长，这不是周期性波动，而是结构性转型的阵痛。传统思维主张「耐心等待市场出清」，但历史经验表明，通缩预期的自我实现比通胀更难逆转。日本「失去的三十年」正是前车之鉴——当企业居民形成「明天更便宜」的预期，货币政策再宽松也难以拉动需求。
二、2%目标的历史偶然与制度僵化
2%通胀目标的确立充满偶然性。1988年新西兰财政部长罗杰·道格拉斯为回应公众对高通胀的不满，在电视采访中随口提出0至1%区间。央行技术官僚随后以「CPI统计高估真实通胀约1个百分点」为由，将目标修正为0至2%。这一政治表态经学术包装后，逐渐成为全球标准。
这一制度在2008年金融危机后遭遇根本性挑战。自然实际利率（r*）趋势性下降，甚至跌至零附近，导致政策空间持续收窄。美联储前主席伯南克承认，当均衡利率过低时，2%目标无法提供足够的降息缓冲。奥利维尔·布兰查德2010年提议将目标上调至4%，却遭集体抵制——央行担心损害「抗通胀信誉」，宁可坐视政策空间枯竭。
这种「信誉迷恋」本质是制度惰性。美联储2020年推出的「平均通胀目标制」（FAIT）试图打补丁，承诺容忍通胀「适度超调」，但市场看穿其缺乏实质承诺。欧洲央行紧随其后，将2%目标重新定义为「对称性」，允许暂时超标。这些修修补补未能解决根本矛盾：在r 中国2024-2026年的低通胀绝非短期现象，而是三重结构性力量叠加的结果。 资产负债表收缩效应。房地产深度调整引发财富负效应，居民部门从「借贷消费」转向「提前还贷」。2024年居民储蓄率反常攀升，消费倾向下降，这不是偏好改变，而是对未来收入不确定性做出的理性防御。传统货币政策无法收复破损的资产负债表——降息降低的是边际融资成本，却无法让已经负债累累的家庭重新加杠杆。 新旧动能转换阵痛。 新能源、电动车等新兴产业快速扩张，但传统产能过剩退出缓慢，导致「以价换量」的内卷式竞争。PPI连续数十月负增长，企业利润承压，投资意愿低迷。这种「创造性破坏」过程中的通缩压力，不能指望市场自发消化。 预期自我实现机制。 当物价持续低迷成为共识，消费者推迟购买、企业延迟投资，形成「需求收缩→价格下降→预期恶化→需求进一步收缩」的恶性循环。一旦陷入通缩陷阱，打破成本极高——日本为此付出了三十年代价。 面对结构性低通胀，传统货币政策工具正在失效。 内部约束：流动性陷阱。2024至2025年多轮降准降息后，政策利率已逼近历史低位，但信贷增速持续放缓。资金或在金融体系空转，或被用于置换高息存量债务，宽货币无法转化为宽信用。这不是传导机制不畅，而是微观主体缺乏加杠杆的意愿与能力——当资产负债表受损时，再低的利率也是「推绳子」。 外部约束：汇率枷锁。美联储维持高利率背景下，中美利差倒挂制约降息空间。若单边激进降息，将触发资本外流与汇率贬值。在「不可能三角」中，中国选择资本账户审慎与汇率基本稳定，意味著货币政策独立性受限。 这些约束揭示一个被传统思维回避的真相：当经济陷入资产负债表衰退与预期低迷时，货币政策单兵突进已无力回天。此时若不采取果断的财政扩张，等待市场「自发收复」的风险远大于政策干预的风险。日本1990年代的教训历历在目——财政犹豫、货币孤军奋战，最终陷入长期停滞。 中国需要打破「通胀恐惧」的心理枷锁，建立符合国情的政策框架。 重新定义价格稳定。考虑到CPI统计偏差与转型期特殊性，中国应将通胀目标区间适度上调至2至3%，为政策操作预留空间。这不是放弃稳定，而是拒绝被过时教条束缚。 财政扩张替代货币宽松。在利率零下限附近，财政政策乘数显著高于货币政策。2026年赤字率4%、超长期特别国债1.3万亿元的安排方向正确，但力度仍显保守。考虑到房地产调整带来的需求缺口，年度新增国债规模应进一步提升至5万亿元以上，重点用于消费刺激与科技投资。 建立「通胀触发退出机制」。 为避免福利刚性担忧，可设定透明规则：当核心CPI连续三个月回升至2.5%以上，或名义GDP增速恢复至潜在水平，自动触发补贴退出。这种「规则化扩张」既能稳定当下预期，又能维护长期纪律。 泰勒规则（Taylor Rule）提供了2%利率操作的战术纪律，通胀目标制确立了预期管理的战略锚点。但当全球经济结构发生根本性变化时，固守旧框架就是作茧自缚。 中国当前的低通胀环境，恰恰为财政战略性扩张提供了罕见安全边际。面对货币政策的内外部约束，中国必须以更大力度扩大国债发行，果断将宏观调控重心从「刺激投资」转向「补贴消费与投资人力资本」。传统思维担忧的「债务风险」是远期且可控的，而「不作为风险」是当下且致命的。未来几年是跨越中等收入陷阱的关键窗口，错失这一战略机遇期的代价，将远超适度扩大国债的成本。 陈新燊 作者简介：资深金融人 相关文章：无风险裂缝与重构：全球安全资产定价范式演变｜陈新燊
三、中国低通胀的结构性根源
四、货币政策失灵与财政担当
五、破局之道：超越2%教条
六、结语：在规则与灵活之间
现任全国资产管理标准化技术委员会顾问
中国2024-2026年的低通胀绝非短期现象，而是三重结构性力量叠加的结果。
资产负债表收缩效应。房地产深度调整引发财富负效应，居民部门从「借贷消费」转向「提前还贷」。2024年居民储蓄率反常攀升，消费倾向下降，这不是偏好改变，而是对未来收入不确定性做出的理性防御。传统货币政策无法收复破损的资产负债表——降息降低的是边际融资成本，却无法让已经负债累累的家庭重新加杠杆。
新旧动能转换阵痛。 新能源、电动车等新兴产业快速扩张，但传统产能过剩退出缓慢，导致「以价换量」的内卷式竞争。PPI连续数十月负增长，企业利润承压，投资意愿低迷。这种「创造性破坏」过程中的通缩压力，不能指望市场自发消化。
预期自我实现机制。 当物价持续低迷成为共识，消费者推迟购买、企业延迟投资，形成「需求收缩→价格下降→预期恶化→需求进一步收缩」的恶性循环。一旦陷入通缩陷阱，打破成本极高——日本为此付出了三十年代价。
面对结构性低通胀，传统货币政策工具正在失效。
内部约束：流动性陷阱。2024至2025年多轮降准降息后，政策利率已逼近历史低位，但信贷增速持续放缓。资金或在金融体系空转，或被用于置换高息存量债务，宽货币无法转化为宽信用。这不是传导机制不畅，而是微观主体缺乏加杠杆的意愿与能力——当资产负债表受损时，再低的利率也是「推绳子」。
外部约束：汇率枷锁。美联储维持高利率背景下，中美利差倒挂制约降息空间。若单边激进降息，将触发资本外流与汇率贬值。在「不可能三角」中，中国选择资本账户审慎与汇率基本稳定，意味著货币政策独立性受限。
这些约束揭示一个被传统思维回避的真相：当经济陷入资产负债表衰退与预期低迷时，货币政策单兵突进已无力回天。此时若不采取果断的财政扩张，等待市场「自发收复」的风险远大于政策干预的风险。日本1990年代的教训历历在目——财政犹豫、货币孤军奋战，最终陷入长期停滞。
中国需要打破「通胀恐惧」的心理枷锁，建立符合国情的政策框架。
重新定义价格稳定。考虑到CPI统计偏差与转型期特殊性，中国应将通胀目标区间适度上调至2至3%，为政策操作预留空间。这不是放弃稳定，而是拒绝被过时教条束缚。
财政扩张替代货币宽松。在利率零下限附近，财政政策乘数显著高于货币政策。2026年赤字率4%、超长期特别国债1.3万亿元的安排方向正确，但力度仍显保守。考虑到房地产调整带来的需求缺口，年度新增国债规模应进一步提升至5万亿元以上，重点用于消费刺激与科技投资。
建立「通胀触发退出机制」。 为避免福利刚性担忧，可设定透明规则：当核心CPI连续三个月回升至2.5%以上，或名义GDP增速恢复至潜在水平，自动触发补贴退出。这种「规则化扩张」既能稳定当下预期，又能维护长期纪律。
泰勒规则（Taylor Rule）提供了2%利率操作的战术纪律，通胀目标制确立了预期管理的战略锚点。但当全球经济结构发生根本性变化时，固守旧框架就是作茧自缚。
中国当前的低通胀环境，恰恰为财政战略性扩张提供了罕见安全边际。面对货币政策的内外部约束，中国必须以更大力度扩大国债发行，果断将宏观调控重心从「刺激投资」转向「补贴消费与投资人力资本」。传统思维担忧的「债务风险」是远期且可控的，而「不作为风险」是当下且致命的。未来几年是跨越中等收入陷阱的关键窗口，错失这一战略机遇期的代价，将远超适度扩大国债的成本。
陈新燊
作者简介：资深金融人
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