《钱、债与国运》四部曲：锚定之惑 通胀目标制的全球困境与中国破局｜陈新燊

一、引言：被误读的2%教条

全球货币政策正陷入一场由数字迷信引发的集体困境。2%通胀目标制自新西兰1989年首创以来，已成为发达经济体央行的「圣经」。但这一数字本质是政治妥协的产物，而非经济优化的结果。当全球经济步入低增长、高债务、技术变革加速的新常态，固守2%教条正在从稳定锚变为束缚绳。

中国当前面临的低通胀压力，不能简单套用传统货币政策框架。2024至2026年CPI持续低于1%，PPI长期负增长，这不是周期性波动，而是结构性转型的阵痛。传统思维主张「耐心等待市场出清」，但历史经验表明，通缩预期的自我实现比通胀更难逆转。日本「失去的三十年」正是前车之鉴——当企业居民形成「明天更便宜」的预期，货币政策再宽松也难以拉动需求。

二、2%目标的历史偶然与制度僵化

2%通胀目标的确立充满偶然性。1988年新西兰财政部长罗杰·道格拉斯为回应公众对高通胀的不满，在电视采访中随口提出0至1%区间。央行技术官僚随后以「CPI统计高估真实通胀约1个百分点」为由，将目标修正为0至2%。这一政治表态经学术包装后，逐渐成为全球标准。

这一制度在2008年金融危机后遭遇根本性挑战。自然实际利率（r*）趋势性下降，甚至跌至零附近，导致政策空间持续收窄。美联储前主席伯南克承认，当均衡利率过低时，2%目标无法提供足够的降息缓冲。奥利维尔·布兰查德2010年提议将目标上调至4%，却遭集体抵制——央行担心损害「抗通胀信誉」，宁可坐视政策空间枯竭。