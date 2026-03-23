无风险裂缝与重构：全球安全资产定价范式演变｜陈新燊

引言：无风险收益率的底层裂缝

在2025年至2026年的全球宏观金融市场中，一个极具反差感的现象正在深刻重塑我们对大类资产定价的认知：美国与加拿大十年期国债收益率的利差出现了历史性的深度倒挂（Yield Spread Inversion）。当美国长债收益率因财政扩张和通胀黏性居高不下时，加拿大十年期国债收益率中枢却显著下行。表象上看，这仅仅是北美两大经济体货币政策周期错位的结果；但若剥开宏观数据的表层，这一现象实则揭示了全球安全资定价体系中一道正在扩大的裂缝。这道裂缝不仅关乎两国的经济基本面，更关乎全球资本在财政主导时代对主权信用、流动性溢价（Liquidity Premium）及地缘避险功能的重新定价。

一、 财政价格水平理论的现实映射与边界

要理解美债期限溢价（Term Premium）的系统性抬升，我们需要引入财政价格水平理论（Fiscal Theory of the Price Level，简称FTPL）作为分析的切入点。传统货币主义认为通胀纯粹是货币现象，而财政价格水平理论则指出，在特定条件下，物价水平由名义政府债务与未来实际财政盈余现值的比例决定。

1. 财政主导的现实回归

尽管学术界对该理论的跨期预算约束条件是否绝对成立，仍存在激烈争论，但将其作为观察当前美国宏观经济的透镜，具有极强的现实启发性。随著美国联邦债务规模的持续膨胀，市场开始担忧美联储的货币政策独立性可能让位于财政融资需求。当投资者预期未来的财政盈余无法覆盖当前的债务扩张时，长端美债便被要求提供更高的通胀风险补偿，这直接体现为期限溢价的结构性攀升。

2. 理论的边界与审慎应用

然而，我们不能将这一理论极端化为美元崩溃论的依据。美国的财政扩张虽然削弱了其在通胀控制上的信誉，但美元体系的复杂性远超单一的财政方程。在运用这一框架时，必须保持分析的纪律性：财政恶化推升了美债的持有成本，但这并不意味著美债作为全球金融体系基石的地位会在短期内瓦解。主权债务的可持续性不仅取决于债务规模，更取决于该国货币在国际贸易和清算体系中的网络效应。

二、 周期错位、期限溢价与不可忽视的汇率风险

加美利差倒挂的直接驱动力，源于两国在经济周期和货币政策上的显著分化。

1. 政策分化与通胀效应的非对称性

美联储在面对经济韧性和潜在的关税冲击时，维持了相对鹰派的立场，推升了自然利率（Natural Rate of Interest, 或R-star）的预期；而加拿大央行面对国内需求疲软，不得不采取更为激进的降息策略。全球贸易环境的变化对两国产生了非对称的影响：对美国而言，贸易保护主义倾向更多表现为推升国内物价的通胀效应；对加拿大等高度依赖出口的开放型经济体而言，则更多表现为抑制外部需求的通缩压力。

2. 期限溢价的重新定价

在这一背景下，美债长端收益率包含了更高的自然利率预期和通胀风险溢价。相比之下，加拿大国债的长端收益率则更多反映了对未来经济增长放缓的悲观预期，即所谓的衰退定价。

3. 汇率风险的真实考量

在探讨跨国资本流动时，一个不容忽视的核心变量是汇率风险。对于全球投资者而言，买入加拿大国债获得的是加元计价的资产。在加拿大央行激进降息、经济面临衰退压力的宏观环境下，加元兑美元大概率面临持续的贬值压力。如果将汇率对冲成本或预期汇率贬值幅度纳入计算，加拿大国债对国际投资者的实际吸引力，可能远不如名义利差倒挂所暗示的那样巨大。资本的跨国配置必须在名义利差与汇率敞口之间寻找脆弱的平衡。

三、 制度记忆与财政纪律的相对比较优势

加拿大国债之所以能在特定时期内吸引避险资金，部分源于其在财政纪律（Fiscal Discipline）上的历史声誉。

1. 历史的制度记忆

在上世纪九十年代，加拿大政府实施了严厉的财政整顿，成功扭转了债务危机，这一历史经验在国际资本市场中留下了深刻的制度记忆。这种对财政审慎的承诺，在过去几十年中为加拿大主权债务赢得了宝贵的信誉溢价（Credit Premium）。

2. 相对而非绝对的优势

然而，必须客观地看到，在近年来的执政周期中，加拿大联邦政府的财政支出同样出现了显著扩张，传统的财政锚定框架在实践中已有所松动。当前加拿大在财政纪律上的优势，更多是相对于美国庞大赤字规模的比较优势，而非绝对意义上的完美无瑕。市场给予加债的溢价，是对其相对克制的认可，而非盲目的信任。

四、 尾部风险与地缘避风港的真实成色

在全球地缘政治摩擦加剧的背景下，资源型国家的国债往往被赋予额外的避险属性。

1. 资源禀赋的底层支撑

作为一个拥有丰富能源和矿产资源的国家，加拿大的主权信用在极端地缘冲击下具有天然的实物资产对冲功能。当全球供应链面临中断风险时，这种资源禀赋能够为国家资产负债表提供隐性的担保。

2. 避险逻辑的理性认知

但是，将加拿大国债视为完美的地缘避风港存在夸大之嫌。在全球系统性风险爆发时，流动性枯竭往往是第一反应，此时所有非核心资产都会遭遇抛售。资源禀赋可以提供长期的信用支撑，但无法在短期流动性危机中替代核心安全资产的功能。应对尾部风险（Tail Risk），单靠次级主权债是远远不够的。

五、流动性霸权与便利收益：美债不可替代的护城河

在探讨安全资产范式转移（Paradigm Shift）时，必须诚实地面对美债在微观市场结构中的绝对统治力。

1. 市场深度的绝对壁垒

美国国债市场拥有超过27万亿美元的庞大体量，这是任何其他主权债券市场都无法企及的市场深度。这种无与伦比的流动性，使得全球大型金融机构能够在不引发剧烈价格波动的情况下，进行超大规模的资金吞吐。

2. 抵押品功能与便利收益

更重要的是，美债是全球回购市场（Repo Market）和衍生品交易的核心抵押品。这种不可替代的金融基础设施地位，赋予了美债极高的便利收益（Convenience Yield）。如果剔除这种流动性溢价和抵押品价值，美国财政恶化所对应的信用风险溢价本应更加陡峭。美债的霸权不仅建立在国家信用之上，更深植于全球金融体系的交易习惯和清算网络之中。

六、 衰退定价与结构性软肋：加拿大经济的阿喀琉斯之踵

我们必须警惕对加拿大国债低收益率的过度浪漫化解读。加债收益率的下行，在很大程度上是对其国内经济结构性软肋的衰退定价。

1. 生产率停滞的长期隐患

加拿大经济长期面临劳动生产率增长乏力的困境，过度依赖房地产和资源开采，缺乏在高科技和创新领域的强劲增长引擎。这种结构性缺陷限制了其经济的长期潜在增速。

2. 房贷续签悬崖的短期冲击

在微观层面，加拿大独特的抵押贷款重置机制（Mortgage Renewal Mechanism）使得其居民部门对利率变动极为敏感。随著大量在低息时期发放的房贷进入续签周期，即所谓的抵押贷款悬崖，居民部门面临巨大的偿债压力，这迫使央行不得不通过降息来缓解系统性金融风险。因此，加债的低收益率在很大程度上是押注央行底线救市（Bailout Put）的结果，而非纯粹的信誉升值。

七、 结语：走向务实的多极化安全资产组合

加拿大美国利差倒挂并非预示著美债霸权的终结，而是标志著全球安全资产定价逻辑进入了一个更为复杂的新阶段。无风险地位不再是天赋的特权，而是一种需要持续维护的信任契约。面对财政主导时代的诸多不确定性，全球大型资产管理机构需要构建一种更为务实的多极化安全资产组合。

1. 核心流动性枢纽

美债依然且将在很长一段时间内继续担任全球金融体系的绝对流动性枢纽（Liquidity Hub）。其深厚的市场容量和抵押品功能，决定了它在应对短期流动性冲击时具有不可替代的作用。

2. 极端风险的对冲工具

黄金作为非信用货币的代表，将在对冲法定货币信用贬值和极端地缘政治风险中发挥越来越重要的底层保险作用。

3. 确定性溢价的补充载体

以加拿大、澳洲为代表的优质次级主权债（High-quality Sub-sovereign Debt），凭借其相对稳健的财政纪律和资源禀赋，可以作为提供确定性溢价（Certainty Premium）的有效补充。然而，必须清醒地认识到，这些市场的容量极其有限，根本无法承载全球巨量避险资金的整体转移。它们在投资组合中的角色是战术性的资产配置以增厚收益和分散风险，而非战略性的核心替代。

理解这道收益率曲线上的裂缝，不仅是理解当前宏观周期的关键，更是把握未来十年全球资本在流动性、信用风险与地缘安全之间重新寻找平衡的底层逻辑。在这个充满变局的时代，保持对市场微观结构的敬畏，警惕宏大叙事的诱惑，才是专业投资者应有的理性姿态。

陈新燊

作者简介：资深金融人

现任全国资产管理标准化技术委员会顾问

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