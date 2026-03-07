霍尔木兹海峡被封 油价单日急升12% 再关闭数周恐引发全球经济危机

美国伊朗战事持续，霍尔木兹海峡交通近乎瘫痪，纽约及伦敦期油周五突破齐齐90美元大关，创2023年10月以来新高，分别大升12.21%及8.52%。多位能源业高管和交易员预测，若冲突持续，油价将在数日内突破100美元，甚至可能飙升至150美元，引发全球经济危机。

纽约及伦敦期油本周分别大升35.6%及27.88%，分别创自1983年和1991年有记录以来的最大周升幅。霍尔木兹海峡是全球能源运输的关键咽喉，彭博报道指，霍尔木兹海峡的通行已几近停摆，波斯湾内空载的超级油轮所剩无几，同时令到产油国要被迫削减产量。

料未来几天先突破100美元

即使本周油气价格飙升，但有专家认为，目前价格仍远低于俄乌战事后创下的高点，反映市场对霍尔木兹海峡长期关闭可能产生的影响仍过于乐观。Rapidan能源集团总裁、前白宫官员Bob McNally警告，一旦市场意识到海峡不是短期瘫痪，而是要关闭好几周，预计伦敦原油将在未来几天到几周内达到并超过100美元。

麦格理全球能源策略师德维迪更直言：「根据我们的分析，霍尔木兹海峡关闭几周将引发一系列连锁反应，可能将原油价格推高至每桶150美元甚至更高。」

美以向伊朗发动军事行动。美联社

中东产油国纷减产及停产

由于无法通过霍尔木兹海峡出口，伊拉克本周被迫开始关闭其最大油田，据报科威特亦已削减产量。卡塔尔能源部长卡比（Saad al-Kaabi）接受《金融时报》采访时表示，卡达最大的液化天然气（LNG）厂遭伊朗无人机袭击后，被迫宣布进入不可抗力状态，即便战争立即结束，也需耗时「数周至数月」才能恢复正常供应。

卡比又预期，战事若持续，预期所有波斯湾出口国，未来几天内都会跟随宣布进入不可抗力状态，并将拖累全球经济。

事实上，部分美国的原油溢价达到2020年以来最高，挪威一种主要原油的价格本周也大幅上涨。沙地更上调4月对亚洲原油售价，升幅创2022年8月以来最大。各国政府正尝试采取措施缓解市场压力，美国已发布通用许可，允许印度炼油厂采购因制裁而滞留在海上的俄罗斯原油。据共同社报导，日本也在考虑释放战略石油储备。

替代路线仅正常出口量三分一

另外，产油国也寻找替代出口路线，但成效有限。沙地准备跨越1000多公里将原油运往西部港口，阿联酋也有绕过海峡的路径。但这两条绕行路线加起来仅占正常时期通过海峡的2000万桶日流量的三分之一。瑞银集团商品分析师Giovanni Staunovo表示，如果海峡保持关闭，所有人都会受到影响。

油价持续攀升，将阻碍美国联储局减息。

多名分析师相信，若油价进一步攀升，将加剧通胀威胁以及经济衰退风险。

油价倘维持90美元 通胀恐抬头

Coin Bureau首席市场分析师Nic Puckrin警告，如果油价「显著」突破80美元大关并维持数周，将开始增加通胀前景。而油价若飙升至90美元以上并保持高位，可能很快演变成一种长期的结构性转变。

油价倘升至100美元 滞胀风险增

Interactive Brokers高级经济学家José Torres表示，油价达到100美元将标志著真正的油价冲击，可能导致通胀率回升至3%，同时联储局减息前景也将受阻，滞胀风险增加。摩根士丹利首席投资官威尔逊指出，油价达到每桶100美元可能会颠覆股市的乐观情绪，因油价对经济增长的负面影响，或导致股市受压。

油价倘升至120美元 经济陷衰退

美国对冲基金Marathon Asset Management首席执行官Bruce Richards表示，油价达到每桶120美元可能引发美国经济衰退，并造成滞胀环境。诺贝尔经济学奖得主克鲁曼预测，如此幅度的油价飙升可能使整体通胀率上升约1个百分点，并加剧经济衰退风险。

