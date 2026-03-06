美伊战火波及中东金融中心 豪宅客缩沙 杜拜地产股挫10% 金融才俊叫停面试

中东局势急转直下，战火更直接蔓延至阿联酋门户。杜拜及阿布扎比这两个一直被视为资金避风港的城市，正面临前所未有的考验。随著伊朗导弹来袭，不少正考虑移居当地的金融才俊及富豪纷纷打退堂鼓，甚至有部分已在当地的外籍人士正寻求包机撤离。这场危机正动摇阿联酋作为全球金融及旅游枢纽的地位，楼市及人才流动首当其冲。

据彭博报道，当杜拜居民坐在阳台上目睹伊朗导弹被拦截期间，驻伦敦的招聘顾问Ashwin Anil开始接到潜在求职者的来电和短信，他们正在考虑是否迁居这座海湾大都市。其中半数人现在开始犹豫不决。

负责私募股权、信贷及创投基金招聘业务的Anil表示，这些求职者在重新评估局势期间暂停了求职流程。他补充，企业方面也在重新考虑当地的招聘计划。

相关文章：中东战事恐长达百日 油价压垮美国旧经济股 华尔街恐慌蔓延全球股市

地缘风险升温 海湾枢纽吸引力面临考验

近期亿万富豪、资产管理公司及全球银行的涌入，曾让人认为靠近全球最动荡地区这一地理劣势可被悄然忽略。然而，至少短期而言，随著美国及以色列对伊朗展开军事行动、伊朗方面予以反击，这种看法似乎已经改变。阿联酋当局周四晚间向杜拜居民发出导弹袭击警告，敦促其立即寻求庇护。

目前尚不清楚有多少外籍人士正在考虑迁离，或决定放弃迁居计划，这在很大程度上取决于未来几周的局势发展。但最显著的变化在于，那些曾将阿联酋视为轻松免税选项的人们，开始意识到其另一面。

事实上，在袭击中，阿联酋成功拦截了几乎所有射向其境内的飞行器。导弹被拦截的同时，外卖配送照常运行，生活大致如常。然而，如豪华棕榈岛费尔蒙酒店起火等画面，可能难以从公众记忆中抹去。

银行与资产管理：短期或「重置」 长线仍看好

布鲁克菲尔德资产管理（Brookfield Asset Management）、KKR及贝莱德一直在竞相增加海湾地区的交易。摩根士丹利及高盛已组建团队，部分资深银行家越来越多地将时间投入该地区。对许多并购巨头而言，中东正成为可行的投资目的地，而不仅仅是资金来源。一位资深银行家表示，过去一周的事件可能导致私募股权交易活动短期内出现「重置」。

该银行家补充，该地区重振国际投资者信心的最快途径将是透过主权财富基金。部分人士认为，冲突持续时间最终将决定该地区所受影响程度。

布鲁克菲尔德行政总裁Connor Teskey亦表示，「我们是非常长线的投资者。中东在全球舞台上的存在感日益增强。这些正是我们希望长线投资的资产类别及地理区域。」

超级富豪于税务优惠与安全考量之间取舍

然而，当前局势可能扰乱富裕人士流向阿联酋的趋势。过去十年，新冠疫情期间远程工作的兴起帮助吸引数字游民前往阿联酋，而四年前普京全面入侵乌克兰后，数千名俄罗斯人涌入杜拜。对冲基金创始人、体育团队老板及亿万富豪继承人均已成为阿联酋居民。

随著商业航班停飞数日，部分人已转而使用私人包机，从阿曼马斯喀特或沙乌地阿拉伯利雅得等地出发。

但对部分人而言，该地区的税务优惠吸引力仍超过安全担忧，即使是短期内。私人飞机预订平台EnterJet创始人Charles Robinson表示，他已接到滞留伦敦的阿联酋居民请求，希望安排飞机返回家园，以免在英停留触发税务事件。对于那些接近英国免税年度停留上限的人士而言，他们的观点是，飞机的成本远低于若留在英国并按财政年度被征税的费用。

亚马逊数据中心遭破坏

另外，大量资金正流入AI领域，阿联酋已在该行业建立广泛的国际合作。近日亚马逊云服务警告，由于无人机袭击损坏其中东地区三个数据中心，其服务可能面临长期中断。该公司表示，其中两个设施在阿联酋被「直接击中」，另一个在巴林的基础设施受损。

包括亚马逊在内的至少两家公司已向在阿联酋运营的客户发出建议，作为预防性业务连续性措施，建议将关键数据备份至中东以外地区。

机场全方位旅游枢纽形象被打破

冲突亦对杜拜另一增长引擎构成威胁。杜拜耗资数十年及数十亿美元，将自身从沙漠前哨转型为永不眠的全方位旅游枢纽。其主要机场成为全球最繁忙机场，旗舰航空公司阿联酋航空成为全球最大国际航空公司。这套运营体系以便利及韧性为核心，即使在疫情期间也能可靠运行，惟杜拜、阿布达比及多哈上空空域的封闭，打破了这一形象。

取而代之的是绝望旅客滞留机场、无便捷逃离路线的故事。阿联酋航空机队目前分散于全球各地，仅能执行少量疏散航班以帮助疏导滞留旅客。多哈及阿布达比的情况亦无不同，当地旗舰航空公司已停飞飞机。

买家转为观望态度

来自全球的超级富豪买家在杜拜大举购入豪华别墅及顶层公寓。即使地区紧张局势升温，这些购入行为仍持续进行。但现在经纪人表示，许多买家正采取观望态度。早期迹象显示，部分买家正在暂停购买「楼花」的计划。惟经纪人表示，现在判断最新事态发展将如何影响阿联酋房地产市场仍为时过早。

相反，股票市场正在反映投资者的担忧。投资者抛售了房地产巨头如伊玛尔地产（Emaar Properties）及DAMAC Properties的美元债券。周三股市恢复交易后的两个交易日内，伊玛尔股价暴跌10%，阿布达比最大开发商Aldar Properties的股价亦同样下挫。