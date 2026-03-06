中东战事恐长达百日 油价压垮美国旧经济股 华尔街恐慌蔓延全球股市

伊朗战事推升油价、美股波动加剧。纽约原油盘中一度暴涨8%，升至82.16美元，创2024年7月以来新高；布伦特原油亦上涨近4%；美国天然气期货上涨曾近3%，柴油期货一度涨约7%。美股道指周四一度急挫1162点，最终收跌784点或1.61%。标指及纳指收市分别跌0.57%及0.26%。分析指，能源价格走高或推升通胀，令美国联储局减息前景更趋复杂，进而为股市增添压力；有分析相信旧经济股会先被压垮，通胀恐慌其后再蔓延到股市其他部分。

三菱日联金融集团高级外汇经济学家Lee Hardman表示，当前的不确定性仍然很高，市场尚无法判断冲突将持续多久，以及全球能源供应会受到多大程度的冲击。

若战事延长 风险资产或进一步恶化

美国银行高级投资策略主管Rob Haworth亦称，市场关注的核心问题包括霍尔木兹海峡的航运是否能够恢复，以及战争将持续多久。他指出，市场一直希望这场冲突是短暂的。但冲突范围一直在扩大，如果战争持续时间更长、影响进一步扩散，风险资产的情绪可能会明显恶化。

道琼斯工业平均指数周四由高盛、卡特彼勒、沃尔玛领跌，均跌逾3%。据彭博报道，Miller Tabak + Co首席市场策略师Matt Maley表示，今日原油大幅上涨，通常首先会压垮传统经济股。然而，如果持续下去，通胀恐慌将蔓延到股市的其他部分。

他亦指，美股同时面临人工智能产业的担忧，以及私人信贷方面的更多负面消息。因此，其他主要指数可能很快就会出现更多疲弱，尤其是如果原油价格持续上涨的话。

降息预期亦遭打压

据美国《政治报》报导，美国目前正追加人力等资源，以支持战争持续至少100天，甚至到9月。在冲突持续的影响下，油气价格大涨，联储局降息预期也遭遇打压。

高盛曾提醒，未来几周的局势发展可能会决定接下来的国际油价走向。高盛亦预期，一旦霍尔木兹海峡的封锁时间延长数周，国际油价或突破100美元/桶大关。

明尼阿波利斯联储主席卡什卡利早前亦表示，美伊冲突令他对今年减息前景更不确定，认为需要获得更多数据。 他原本预期，在2026年年初，随著通胀压力逐步缓解，美联储将有空间进行一次降息。但目前能源价格若因冲突上升，可能再次推高通胀，同时，战争带来的不确定性也可能打击消费与投资，反而拖累经济。芝商所美联储观察工具显示，今年美联储甚至有13.7%的可能性全年不降息。

