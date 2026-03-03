伊朗关闭霍尔木兹海峡 卡塔尔液化天然气停工 欧洲天然气价格再飙逾20%

中东战事持续蔓延，伊朗革命卫队总司令高级顾问昨晚（2日）深夜表示霍尔木兹海峡已被关闭，伊方将打击所有试图通过的船只，加上卡塔尔停止全球最大液化天然气工厂，令全球能源供应存在不确定性，刺激欧洲天然气价格连续第二日上涨，基准期货周二曾再飙升逾20%。高盛一份报告更指出，世界上约五分之一液化天然气经霍尔木兹海峡运输，若停运长达1个月，将可能会导致欧洲和亚洲现货液化天然气价格飙升130%。

亚洲各地寻求替代供应

据外媒报道，卡塔尔能源公司设施遭伊朗无人机袭击而关闭后，亚洲各国和地区纷纷寻求替代能源供应，当中包括台湾和韩国等，亦有买家要求提前交付液化天然气，以满足当前需求，并希望局势能尽快缓解。此外，有中国天然气买家表示，中国正在敦促德黑兰保持霍尔木兹海峡的开放。

报道提到，目前市场面临的最大问题在于冲突将持续多久，但美国却就战争持续时间发出了矛盾信息，特朗普更誓言「不惜一切代价」解决问题。

相关文章：伊朗据报封锁霍尔木兹海峡 向试图通过船只开火 油价或升穿百元大关

价格波动为2022年危机后首见

天然气价格方面，自上周五收市以来，已上涨逾60%，波动幅度为2022年能源危机以来所未见。由于欧洲正进入冬季的最后阶段，其庞大的储气罐已趋于耗尽，这可能会在即将到来的补库存季节中，加剧全球供应竞争。同时，交易员也在质疑卡塔尔设施受损的严重程度，因为这是该行业有史以来最重大的意外停工事件之一。

标普全球能源短期液化天然气分析主管Ross Wyeno认为，随著市场参与者评估产能损失对供应组合的影响，预计未来几天价格将出现显著波动。此外，他预期亚太市场的买家，将在短期现货采购上表现得最为积极。

相关文章：特朗普政府据报无意释放战略石油储备 鲁比奥：将启动缓解能源成本计划