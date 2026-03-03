Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

特朗普政府据报无意释放战略石油储备 鲁比奥：将启动缓解能源成本计划

宏观经济
更新时间：09:55 2026-03-03 HKT
发布时间：09:55 2026-03-03 HKT

据彭博引述消息报道，尽管美伊冲突令全球原油及汽油价格大幅飙升，但特朗普政府目前并无立即释放美国战略石油储备的计划。

报道指出，虽然动用能源部的战略储备或许能暂时抑制油价飙升，但特朗普政府目前仍处于观察阶段。根据最新数据，该储备目前持有约4.15亿桶 石油，略高于其7亿桶总容量的一半。

采取一切手段维持油价稳定

白宫新闻秘书莱维特（Karoline Leavitt）在声明中强调，受惠于特朗普政府开拓新市场，以及与委内瑞拉达成的新协议，美国石油产量已达到历史最高水平。她表示，能源部与财政部将持续监测石油市场，并采取一切手段维持油价稳定。

另一方面，美国国务卿鲁比奥（Marco Rubio）周一于国会大厦向记者证实，政府将于本周二启动一项旨在缓解能源成本上涨的计划。鲁比奥表示，他已与财长贝森特（Scott Bessent）及能源部长赖特（Chris Wright）进行了沟通，但未有透露具体细节。

虽然释放储备通常需与国际能源总署（IEA）成员国协调，但咨询机构 ClearView Energy Partners在报告中警告，若霍尔木兹海峡（Strait of Hormuz）发生「全面危机」，冲突持续的时间可能会超过美国及其他国家紧急储备的支撑极限。

