5.8万亿「孤独经济」兴起 火锅店推单人锅 小尺寸家电受捧 学者：触动人性才是关键

据贝壳研究院发布的《新独居时代报告》数据指出，预计到2030年中国独居人口数量或将达到1.5亿至2亿人，独居率或将超过30%。与此同时，在中国人口结构趋向老龄化的背景下，无论是受就业流动影响而形成的，或是当下选择独自生活的年轻一代，均推动都会区独居规模持续扩大，背后正催生出5.8万亿元人民币的「孤独经济」市场。

中国人口老龄化下，独居者规模持续扩大。

孤独消费渗透日常生活

伴随「孤独经济」市场持续扩大，其消费场景已逐渐渗透至日常生活中，越来越多针对独居人群的品牌走向市场。包括海底捞（6862）在内的餐厅早已推出单人锅底，部分餐厅亦推独享座位；家电品牌产出迷你洗衣机、单人电饭煲等小尺寸单品，这股「迷你经济」的消费浪潮正席卷各大城市。与此同时，一款名为「Demumu」（由「死了么」更名而来）的App掀起一波下载风，这款初始投资仅千元的App目前已膨胀至亿元市值。

一款名为「Demumu」（前称「死了么」）早前掀起下载风潮，成为独居年轻人热门应用程式。

对此，经济学家宋清辉表示，资本往往会放大一切可规模化的需求，孤独也不例外，随着技术大幅降低连接成本，个体得以透过数字方式获得陪伴与确定感。他认为，这类App及经营模式的成功并非偶然，独居人口增加、晚婚晚育、叠加线上娱乐高度发达但线下连接稀薄，孤独感成为常见现象，而不是阶段性情绪。

独自旅行成全球新常态

另外，不止在中国，独自旅行已成全球年轻一代常态。根据美国运通2024年全球旅行趋势报告，独自旅行在千禧一代和Z世代中呈现快速上升趋势，76%的人计划独自旅行，而2025年至2030年，全球独自旅行市场年复合增长率为14.3%，预计到2030年全球独自旅行市场规模将达到1.07万亿美元（约8.4万亿港元）。

尽管各类独旅服务商家如雨后春笋般涌现，但在社会认知层面上，一个人出游早已不再被视为孤独的象征，反而成为一种自由的体现。越来越多人主动选择独自旅行，只为「不用迁就别人的节奏」。

宋清辉指出，孤独经济的市场潜力不在於单个应用，而在细分赛道，例如虚拟陪伴、情绪托管、远程守护、数字遗嘱、生命记录等，这些都可能衍生出稳定付费场景，惟真正的壁垒在于信任和持续黏性。他认为，关键不在于「卖不卖孤独」，而在于产品是否真正提升个人的生活质量，抑或只是制造依赖。孤独经济的边界，最终取决于产品如何触动与回应人性。