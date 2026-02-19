联储局会议纪要揭FOMC分歧 有担心通胀委员研加息可能性

美国联储局公布上月27至28日联邦公开市场委员会(FOMC)会议纪要，官员对通胀表现出新的担忧，多位政策制定者暗示，如果通胀持续高于目标，可能需要上调利率。

会议纪要指，几位参与者暗示，他们本来打算支持对未来的利率路径进行「双向」描述，以反映出如果通胀保持在目标水平之上，加息可能是适宜之举。绝大多数参与者认为，近几个月就业面临的下行风险已有所缓解，而通胀可能持久存在。

对进一步减息态度审慎

本次会议上，FOMC以10比2的投票结果将基准联邦基金利率维持在3.5%至3.75%区间。理事沃勒和米兰投反对票，他们支持减息25个基点。官员们在声明中删除了前三次声明中出现的关于就业下行风险增加的措辞。

纪要暗示，一部分政策制定者开始对进一步减息的立场变得不那么开放，至少短期内是这样。同时，几位参与者警告称，在通胀居高不下的背景下进一步放松政策可能被误解为决策者不再坚守控制通胀的承诺。

料通胀改善进程慢于预期

几位官员认为，如果通胀如预期般下降，有可能支持进一步降息，但大多数人表示，通胀改善的进程可能慢于普遍预测。

自1月会议以来，多位联储局政策制定者坚持认为，整体稳定的美国经济使他们有余地对利率调整保持耐心。特普朗及其他政府官员则继续呼吁联储局立即降息。

交易员普遍已下调对减息步伐的预期，利率期货估计下次减息或在6月。

