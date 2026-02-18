特朗普称美日贸协启动 日本首批投资涉发电、石油及钻石设施 价值360亿美元

美国总统特朗普（Donald Trump）周二（17日）宣布，日本已正式启动其对美国5,500亿美元投资承诺下的首批投资项目，亦是双方达成贸易协议的一部分，并涉及3个总价值360亿美元的投资项目，包括俄亥俄州天然气发电厂、德州石油出口设施及乔治亚州工业钻石厂，这些计划将由日本提供资金。

对日本关税调降至15%

特朗普在社交平台Truth Social发文表示，有关计划是在美日达成新贸易协议后推动的成果，该协议将美方对日本进口商品的关税调降至15%，但并未有透露更多细节。

将成美国史上最大天然气发电

美国商务部长卢特尼克在一份声明中则表示，位于俄亥俄州的发电厂将成为美国历史上最大的天然气发电设施，总投资金额达330亿美元，每年发电量可达9.2 GW，足以满足俄亥俄州所有家庭的用电需求。该设施将由日本软银集团子公司SB Energy经营，在AI应用推动数据中心电力需求快速增长之际，增加基本负载发电供应。

德州石油设施保障出口能力

另一投资项目是德州石油出口设施，美国白宫指投资额达21亿美元，目标是强化美国原油出口能力。卢特尼克指出，这项计划预计每年将为美国带来200亿至300亿美元的原油出口收入，保障美国的炼油厂出口能力，并进一步巩固美国作为世界领先能源供应国的地位。

钻石厂助供应半导体关键原料

第三个项目是乔治亚州一座高压合成工业钻石制造厂，将满足美国对合成钻石粒100%需求，为先进制造业和半导体生产的关键原料，目前美国这类原料的供应则主要依赖中国。白宫表示，这座投资金额达6亿美元的高压合成钻石工厂，将由Element Six营运，而这家公司是全球最大钻石生产商De Beers子公司。

不过，目前仍不清楚有关投资项目的资金结构与条件，以及日本实体究竟将承担多少成本。根据早前美日达成的协议，在日本收回初始投资成本之前，这些计划的利润应该由美日两国五五分成，之后利润分配将调整为90%归美国、10%归日本。