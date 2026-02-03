储局官员博斯蒂克料今年不减息 称沃什面临「艰巨任务」

即将在2月底退休的亚特兰大联邦储备银行行长博斯蒂克（Raphael Bostic）直言，预计2026年不会有任何减息。他认为，美国经济增长势头强劲，政策利率应维持在适度限制性水平。他同时提醒下任联储局主席的沃什（Kevin Warsh），形容对方要带领央行将面临「艰巨任务」。

去年12月已认为不应减息

博斯蒂克表示，早在去年12月发布点阵图时已认为今年不应减息。他认为，经济增长势头非常强劲，需要将政策利率维持在适度限制性水平。他预期，或许一、两次减息就会回到中性利率水平，但如果真的这么做，将很难让通胀回到目标水平，甚至很难让其保持在回归目标的轨道上。

联储局上周以10比2的投票结果，决定将基准利率维持在3.5%至3.75%区间。博斯蒂克对此表示认同，指目前经济强劲且劳动力市场已趋稳定，现在是保持耐心的时候。

根据利率期货显示，3月维持不减息的机会率为89%，而减息0.25厘的机会率为11%。

称沃什必须说服委员会成员

对于特朗普提名立场偏鹰、主张低息环境的沃什接替鲍威尔出任联储局主席，博斯蒂克称这是一项巨大挑战。

他指出，联储局主席若想政策向落实的方向推进，必须先说服委员会（FOMC）的成员。对此，必须与他们建立关系、必须赢得他们的信任，以及必须展示智慧和指导能力，「这些事情不会在一夜之间发生」，因此这是一项巨大的挑战。