特朗普抓捕马杜罗为私怨｜周显
更新时间：16:02 2026-01-29 HKT
发布时间：16:02 2026-01-29 HKT
特朗普抓捕马杜罗，在事后孔明的立场去看，似乎是特朗普的任意行为，皆因他和委内瑞拉的原副总统、代理总统罗德里格斯（Delcy Rodriguez）似乎并无默契，对方也不配合美国的行动。至于流亡美国的反对派领袖马查多，特朗普似乎也没有任何后着。
石油商都不肯投资委内瑞拉
说到石油，石油商都不肯投资委内瑞拉，皆因政局太过动荡，人民太过反美，投资当地风险太大。说到封锁委内瑞拉的海岸，不让其石油出口，则抓不抓马杜罗也可做到，不用多此一举。
照我看特朗普的性格，似乎还是私怨居多。看美国对马杜罗的指控之一，是他干预美国选举，企图让拜登当选，这才是特朗普的大忌。拜登当然也不会对委内瑞拉好，但至少好过特朗普。
抓捕马杜罗对美国的最大害处，是其内奸都曝光了，这好比伊朗暴乱，结果就是内奸被一窝端，包括马杜罗的亲信贴身卫队指挥官塔瓦塔（Tabata）在内。这又一次应了前美国国务卿基辛格的名句：「当美国的敌人危险，当美国的朋友致命」。
周显
