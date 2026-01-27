机管局借内企出海潮再起飞 称企业不只聚焦欧美 加快开拓中东等新市场

内企出海浪潮下，全球正推动企业从「单一市场」走向「全球布局」。香港国际机场凭借领先全球的货运能力、广阔的国际航线网络，以及与大湾区的紧密联动，成为内企连接世界的重要枢纽，促进打通人流、物流、贸易流与资金流的双门户。机管局商务执行总监陈正思接受《星岛头条》访问时表示，今日企业不再只盯北美、欧洲等传统市场，而是随着「一带一路」建设推进，加速拓展中东、东欧等新兴市场。

货运处理能力增至1000万公吨

为支持大规模内企出海，机场自身的运力与效率至关重要。陈正思指出，香港国际机场三跑道系统于2024年11月启用，去年全年旅客量达6,100万人次，按年增长15%，货运量则达507万公吨。展望未来，机场每年将有能力接待1.2亿人次旅客及处理1,000万公吨货运量，为企业出海提供充足的运力支持。

为进一步扩大航线覆盖，机场亦于2024年推出「航空网络拓展计划」，目前已吸引32家航空公司、80多条航线参与，还加密航线及开辟多个新航点。此外，香港国际机场与越南、柬埔寨、印尼等多国机场机构签署合作备忘录，并支援及配合政府与欧洲、西非、拉丁美洲的国家达成航空协议，持续完善全球航线网络。

东莞空港中心节省大量时间

随著大湾区联通需求日益增加，香港国际机场去年底推出「转机停车场」。陈正思介绍，大湾区居民可经港珠澳大桥自驾至机场旁边的「转机停车场」，无需办理香港出入境手续即可直接进入机场禁区乘机，自动化停车系统更进一步提升旅客体验。

货运方面，大湾区约七成的国际空运货物都经香港国际机场处理，所以机场在东莞设立「香港国际机场东莞空港中心」，提供创新的跨境海空联运服务，将香港国际机场的服务延伸至制造业腹地，货物可在东莞完成安检、收货、打板等程序后直接坐船到香港国际机场上机。这项「海空货物联运模式」缩短了于东莞空港中心的交货时间至航班起飞前14小时，大幅提升运作效率，显著提升效率及国际竞争力。

于2025年，经东莞空港中心处理的货值达330亿元人民币，较2024年翻倍。机管局预计香港国际机场东莞空港中心永久设施于2027年启用后，年处理能力将达100万公吨；届时的交货时间亦再缩短至航班起飞前9小时，预期可为企业节省三分之一时间与一半物流成本。

为推动香港航空货运业数码化，机管局于2021年推出香港国际机场货运数据平台HKIA Cargo Data Platform，运用区块链与智能合约技术整合供应链数据，为货运代理、航空公司等持份者提供一个综合资讯入口，实现无纸化操作。此外，机管局更参与香港金融管理局的CargoX项目， 于征得货主或货运代理同意后，为银行、信贷资料服务机构等提供可靠的货运物流数据，大幅简化中小企等融资流程，为香港贸易融资生态现代化出一分力。

另外，香港国际机场自身亦是内地科技企业出海的重要场景。机场目前于停机坪运作中大规模使用无人驾驶技术，包括行李运输、货物运送、巡逻及员工接载等多种任务。这套适合机场使用的系统是香港机场数年前与一家内地初创企业共同研发。如今，这项无人车技术已输出至多哈、新加坡等海外机场，同时也于内地机场应用，形成从香港出海，再反哺内地的良性循环。

相关新闻：机场去年接待6100万旅客按年升15% 12月有8日客运量逾20万人次

跨境电商及鲜活成重要增长点

内企出海生态逐渐成熟下，经由香港国际机场运输的货物种类越来越多元。陈正思指出，电子商贸是全球未来商贸大趋势，跨境电商是机场其中重要的增长点之一，目前已吸引DHL、UPS、菜鸟等国际物流巨头落户，其中位于香港国际机场的DHL中亚区枢纽中心年处理能力逾100万公吨，于机场发展的UPS新枢纽预期于2028年启用，预计年处理能力近100万公吨。

鲜活货物则是另一大领域，据她介绍，香港国际机场是全球首个获得国际航空运输协会所有CEIV认证的机场，包括医药品冷链、鲜活货物、活生动物及锂电池；机场的智能冷链设施配备30多部流动冷冻拖卡，可实现全流程温控。去年4月还推出了「鲜活食品快线」，将进口的新鲜水果和海鲜经港珠澳大桥运送至内地，实现澳洲龙虾16小时从海外抵达广州酒楼，未来也将应用于内地鲜活货物出海，助力更多高附加值农产品走向世界。

此外，亦有众多内地手机品牌出海。她指手机品牌产量大，生产后亦需很快运到世界各地市场，机场为此提供包机服务，将东莞生产的手机快速运往印度等新兴市场

相关新闻：2025年全球最繁忙国际机场 香港排第8 同比增长12%

SKYTOPIA打造新模式招商

另一方面，机管局去年推出机场城市发展项目SKYTOPIA，打造集艺术、文旅、游艇、娱乐于一体的世界级目的地。重点项目包括建设全香港最大游艇港湾；在亚洲国际博览馆第二期发展，兴建可容纳2万人、全港最大室内表演场地；同时规划建设艺术仓储等配套项目。

陈正思表示，这些多元化项目不仅能吸引旅客，亦会吸引不少出海企业做生意。以游艇港湾为例，除游艇停泊区外，还将沿著海岸线布置海上度假酒店、特色餐饮设施及艺术小店，打造完整的海岸线经济生态。相关项目将以全球招商模式推进，支持本地、内地及海外企业通过合资方式共同开发，企业可在此展示品牌、拓展国际合作，商机空间潜力巨大。