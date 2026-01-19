中国能源安全新范式：从经济理性到安全优先｜陈新燊

一、引言：战略重心的历史性转移

中国能源战略的底层逻辑正经历一场脱胎换骨的历史性重构。过去数十年间，在全球化红利驱动下，我们秉持「经济理性」原则，依托市场力量在全球范围内寻求成本最优的能源供给，有力支撑了「世界工厂」的崛起。彼时，能源安全的核心要义聚焦于「供应的充足性」与「成本的可控性」。

然而，近年来地缘政治格局的剧烈震荡与供应链脆弱性的持续暴露，迫使国家战略重心发生根本性偏移——「能源安全」已从经济效率的附属品，跃升为国家总体安全不可撼动的基石。这一转向绝非局部政策调整，而是牵动全局的系统性战略重构。

2026年全国能源工作会议明确提出「推动实现更高水平能源安全保障」，标志著这场转型已踏入攻坚克难的「深水区」。但战略天平向安全的倾斜，必然伴随高昂的「安全溢价」：通胀压力的潜在攀升、制造业成本优势的重新评估，以及成本分摊机制的重建、技术路径的抉择、市场平衡的再校准等一系列复杂挑战，构成了转型进程中必须直面并破解的现实课题。

二、战略焦虑的根源：资源错配与「马六甲困境」

1. 高昂的「资源账」

中国经济体量与自身资源禀赋的错配，构成了长期的战略弱点。尽管国内勘探力度不断加大，中国仍稳居全球最大原油和天然气进口国地位。原油进口依赖度长期维持在70%至74%的高位，天然气对外依存度也超过40%。这不仅导致每年数千亿美元的巨额资本外流，更将国内经济与美元汇率波动、国际大宗商品投机紧密绑定。一旦国际市场波动，输入性通胀压力便会如影随形，直接侵蚀企业利润与居民购买力。

2. 脆弱的「咽喉道」

能源物流通道的安全性同样令人焦虑，集中体现为「马六甲困境」。约80%的中东和非洲石油进口必须通过狭窄的马六甲海峡。虽然实际发生军事封锁的概率较低且代价极高，但这种「Achilles heel阿喀琉斯之踵」式的风险，是任何大国都无法容忍的战略隐患。任何对该水道的干扰，都将瞬间引爆能源价格，对经济造成毁灭性打击。

3. 复杂的「地缘棋」

美国对伊朗、委内瑞拉等产油国的制裁，使得中国通过多元化进口来源分散风险的努力变得复杂。因此，构建不依赖单一海上通道的能源运输体系，成为当务之急。目前，中俄、中哈、中缅三条陆上管道已能覆盖约25%的油气进口需求，为供应增加了一层缓冲，但根本性的依赖问题仍未解决。这迫使中国必须构建一套不依赖海上通道、不受制于地缘封锁的全新能源体系。

三、战略重构：支付「安全溢价」 重塑能源属性

1. 量化「安全溢价」

中国能源战略的本质变化在于价值排序的调整：昂贵但可控的能源，优于廉价但脆弱的进口。但这笔「安全溢价」 （Security Premium）账单不菲。

在煤炭领域，5500大卡国产煤到厂价约为810元/吨，而同热值进口煤仅约700元/吨，价差达110元。电力领域同样如此，新疆风光配储后的度电成本约0.45元，而广东天然气发电成本仅0.28元/度，价差0.17元。

粗略测算，若2026年全社会用电量达9.8万亿度，需要财政补贴才能减轻其中30%此类溢价，年度额外成本可能高达3500亿元人民币，约等于两大国有银行的年度净利润总和。这笔成本最终会以财政补贴、工业电价上浮或企业资本开支的形式，由全社会分担。

能源安全，从此不再是一个抽象概念，而是一笔笔真金白银的财务账单。

2. 从「资源型」到「制造型」能源

更深层的变革在于能源属性的重定义。石油天然气是「提取型」资源，中国先天不足；而风光储（风力发电、光伏发电和大容量储能）是「制造型」能源，核心在于工业能力。

中国拥有全球最完整的工业体系，正将这一优势转化为能源安全优势。通过大规模部署，我们将荒芜沙漠转化为受控的「绿色油田」，将安全主动权从地质资源国手中夺回，掌握在自己制造业手中。

四、核心战场：新疆 能源安全「陆上航母」

1. 战略纵深与资源禀赋

新疆的战略地位将被提升至前所未有的高度。它不再仅是边疆，而是中国能源新战略的「陆上航母」。深居内陆的地理特性使其免受海上封锁威胁。作为全国十大风区、五大光区的核心，新疆新能源装机已突破1.36亿千瓦，占总装机一半以上，稳居全国前列。作为「风光」富集区，新疆新能源装机占比已超四成，是名副其实的能源新基地。

2. 消纳与外送的挑战

然而，新疆新能源面临严峻的消纳挑战。本地用电量仅占全国3%，高度依赖外送。现有外送通道满送功率下，仍有约40%的电量需本地消纳。若本地需求跟不上，弃风弃光率可能回升，导致运营商现金流恶化。新疆的出路在于发展「电-铝-氢」等高耗能产业，但这需要巨大的产业协同与市场消化能力，是一场复杂的系统工程。

五、辩证统一：煤炭「兜底」角色与挑战

1. 煤炭的角色重构

中国能源安全新范式并非否定传统能源，而是构建「传统兜底、新能源主导」的双轨制。煤炭从「主要引擎」转变为「终极安全网」。尽管新能源装机激增，煤炭依然提供著不可替代的基荷保障。2025年，煤炭发电份额仍维持在51%左右，新增煤电更多是为了极端情况下的系统保底。它是极端情况下的系统保底。

2. 煤炭面临的悖论

煤炭的兜底角色也面临多重悖论。价格上，国产煤价高于进口煤约15%，相当于用资源税替代了运费风险。运输上，北煤南运的铁路运力已近饱和。气候上，双碳目标要求2026-2030年累计减排10%，若煤电过度扩张，后期可能面临提前退役风险，导致资本沉没。煤炭的定位，需在安全、成本与气候目标间取得艰难平衡。

六、新兴力量：氢能与核能战略补位

在能源安全新范式中，氢能与核能不再仅仅是「新能源」，而是被赋予了战略补充的关键角色，旨在解决风光储无法覆盖的深层矛盾。2026年全国能源工作会议已将二者列为未来战略产业，凸显其在多元化能源体系中的核心价值，既是实现碳中和目标的重要支撑，也是提升能源自主性的战略抓手。

1. 氢能：工业脱碳与储能终极方案

氢能，特别是利用弃风弃光电力生产的绿氢，正从示范走向规模化。截至2025年底，中国绿色氢产能已超29万吨/年，2026年预计新增20万吨/年以上，累计产能将突破50万吨/年。其应用场景覆盖冶金、炼油、交通等重点领域，可替代传统灰氢实现深度脱碳。在新疆等新能源富集区，富余风光电可直接用于绿氢生产，结合氢氨、氢甲醇等转化项目形成「电-氢」产业链，既缓解了新能源消纳难题，又提升了能源存储灵活性，有效缓冲间歇性新能源波动对电网的冲击。当前核心挑战集中在成本高企（绿氢生产成本约20-30元/公斤）与基础设施配套不足，需通过政策补贴、标准体系构建等方式持续推动产业成熟。

2. 核能：稳定基荷压舱石

如果说风光是「增量」，核能则是「稳量」。核能提供著近乎零碳且不受天气影响的稳定基荷电力。目前核电占中国发电量的5%，目标是到2040年提升至10%。作为清洁低碳的稳定电源，核能可与间歇性新能源形成互补，降低对煤炭等化石能源的兜底依赖，在保障能源安全的同时助力双碳目标落地。在「沙戈荒」大型基地外送中，核电的高能量密度和稳定性是保障外送通道利用率的关键。虽然面临建设周期长、公众接受度等挑战，但其在全生命周期内极低的碳排放和极高的运行小时数，使其成为实现碳中和目标中兼具安全与效率的「定海神针」。

七、投资视角：从普涨到精选 关注「安全溢价」兑现

1. 行业洗牌在即

资本市场曾给予新能源极高热情，但行业高速扩张背后隐藏著产能过剩。光伏组件、风机、储能电芯的产能扩张速度远超需求增速，预计2026年行业产能利用率将大幅下降，价格战一触即发。行业普涨的「Beta Rally 贝塔行情」 已近尾声，未来将进入残酷的「Alpha Contention 阿尔法角逐」，只有具备成本优势与现金流管理能力的企业才能生存。

2. 财政与政策退坡

财政补贴逐步退坡，可再生能源补贴欠款虽在缩减，但2026年将全面转向「绿证+平价」模式，企业现金流面临压力。此外，欧美计划从2026年起对中国光伏、储能征收20%至30%的关税，出口占比高的企业将面临去库存挑战。国际贸易壁垒，进一步加剧了企业的生存压力。

3. 投资者应关注的关键指标

在「安全溢价」的叙事下，投资者需穿透宏大叙事，关注可验证的微观指标：

价差监测：国产与进口煤价差是否持续高于120元/吨，储能套利价差能否稳定，特高压外送利用小时数。

现金流阈值：风光运营商的自由现金流与净利润比值，储能项目内部收益率是否覆盖资本成本。

政策日历：碳市场扩容、绿电合约履约等监管节点，这些将重新定价能源资产。

地缘政治期权：油价高波动时，战略储备释放概率与管道运输溢价，相关资产可能成为对冲工具。

八、结语：一场关乎国运「长跑」

中国正在实施一项庞大而精密的能源安全战略转型，旨在降低对全球石油市场的依赖，将主动权掌握在自己手中。利用制造业优势，将内陆腹地转化为「发电厂」，辅以巨额储能投资，将能源生命线从脆弱的海上转移到广袤的大陆深处。

2026年作为「十五五」规划的关键之首年，将进一步推动能源安全向更高水平迈进。这场转型的本质，是通过能源属性的转变，重塑国家能源安全的底层逻辑。它既是一场关乎国运的战略长征，也是一项需支付高昂成本的经济工程。

对政策制定者而言，这是基于长远安全的理性选择；对投资者而言，则需在安全与效率、战略与市场之间寻找平衡点。未来，技术创新、体制改革与成本分摊，将持续考验各方智慧。这是一场没有终点的马拉松，唯有持续创新与动态平衡，方能抵达能源安全与绿色发展的彼岸。

陈新燊

作者简介：资深金融人

现任全国资产管理标准化技术委员会顾问

相关文章：

中国金融深水区：如何让「无形」变「有价」 长鑫存储筹上市反思｜陈新燊