空袭委内瑞拉︱委国拥逾3000亿桶原油储量 黄金资源冠拉美 势影响全球市场

美国空袭委内瑞拉后，美国总统特朗普表示成功对委内瑞拉及其领导人马杜罗实施大规模打击行动，马杜罗及其妻子将面临美国司法审判，甚至扬言美国将「暂管」委内瑞拉，直到实现「适当的权力交接」。同时，市场关注事件对商品市场影响，主因委内瑞拉拥有庞大的原油、天然气及铁矿石储量等，同时拥有161公吨的黄金储备。

未来几天油市反应至关重要

据财经分析平台The Kobeissi Letter指出，委内瑞拉目前拥有3,030亿桶 原油储量，而特朗普表示美国现在已经控制了这些油田。以油价约每桶 57美元计，意味委内瑞拉石油储量价值约17.3万亿美元。即使美国以市价一半出售有关石油，仍然价值高达约8.7万亿美元。

报道形容，美国在短短12小时内获得价值超过除美国和中国以外全世界所有国家GDP总和的石油储备，但大多数人还没有意识到，世界局势发生了多么巨大的变化，并认为未来几天的石油市场反应将至关重要。

拥161公吨黄金储备 价值逾220亿美元

另一方面，当市场焦点放在石油之际，委内瑞拉目前亦拥有161公吨的黄金储备，相当于518万金衡盎司（troy ounces），为拉丁美洲黄金储备最多的国家；即使以每盎司4,300美元作计算，价值也逾220亿美元。同时，委内瑞拉拥有超过8,000吨黄金资源，亦为拉丁美洲第一。报道更指出，若美国最终掌控有关资源，可能带来数千亿美元以上收益。

除了石油及黄金外，报道亦提到委内瑞拉拥有200万亿立方英尺天然气储量，高居全球第34位；40亿吨铁矿石储量，价值近6,000亿美元；超过5亿吨煤炭储量；占世界再生淡水资源总量2%；以及尚未开发的策略性矿产资源，包括镍、铜和磷酸盐。

