Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

流动性退潮与认知边界：在日圆大逆转中再平衡｜陈新燊

宏观经济
更新时间：08:00 2025-12-22 HKT
发布时间：08:00 2025-12-22 HKT

站在2025年的尾声回望，全球金融市场正在经历一场静水流深的结构性断裂。曾经作为全球资产定价基石之一的「日圆套利交易」（Yen Carry Trade)，在日本央行坚定的政策正常化步伐下，正经历著痛苦但不可逆的解构。这不仅是资金成本的简单上升，更是全球流动性范式的根本转移，一个依赖无限量、近乎零成本资金的近代史正在落下帷幕。

长久以来，全球投资者习惯了一种近乎免费的午餐：借入零成本甚至负利率的日圆，通过外汇互换或直接抛售，将其配置到从矽谷科技股到巴西国债的任何高收益资产中。

这种被称为「日圆套利交易」的机制，实际上充当了全球风险资产的影子银行体系，为市场提供了源源不断的润滑剂和杠杆。检索信息证实，全球日圆套利资金规模估算差异较大，从数百亿美元到1至2万亿美元不等，是维系过去十年全球资产价格的重要流动性来源。

然而，当时钟拨到2025年12月，一切都已改变。日本的通胀不再是昙花一现，而是扎根于2024年及2025年连续两年「春斗」所达成的强劲工资增长，形成了一种结构性现实。日本通胀率高企于3%，是连续第44个月高于日本央行2%的目标。高通胀不只是经济问题 ，更是考验政府执政能力的政治问题。

2025年12月19日，日本央行加息0.25%至0.75%，日本央行预计2026年合理政策利率（Neutral Rate）是进一步上调至1%至1.5%之间。至此，日本已正式进入加息周期。与此同时，日本十年期国债收益率升破2%心理关口，达到2.02%，创下自1999年以来30年最高水平。

日本的加息周期与过去一年的全球降息主旋律形成鲜明反差，这成为了压垮旧范式的最后一根稻草。但是，若将这一过程简单理解为「加息导致资金回流」的单向线性因果，将是极其危险的。

2025年全年的市场动荡已反复证明，现实远比这复杂。我们正处在一个旧秩序已死、新秩序未立的混沌时刻。美联储政策路径的犹豫、日本经济自身在紧缩压力下的脆弱性、以及全球央行可能采取的联合干预，构成了极其复杂的三维博弈。理解当下的市场，不能仅靠简单的线性外推，而必须深入理解流动性退潮背后的深层逻辑与多重变数。

一、冰山之下：重新审视套利交易真实规模

要理解平仓带来的冲击，我们首先必须丈量这头「房间里的大象」体积。然而，这恰恰是金融市场最大的黑箱之一，也是我们面临的第一个巨大的「未知」。

显性数据与统计盲区

传统的统计口径，如国际清算银行（BIS）的跨境银行借贷数据，所揭示的显性规模大约在5,000亿美元至1万亿美元之间。但这仅仅是冰山一角。真正的庞然大物隐藏在表外——通过外汇互换和远期合约构建的巨大杠杆头寸。这些衍生品允许投资者在不直接借入日圆的情况下，合成出日圆空头敞口。根据最新的估算模型，若将这些隐藏在影子银行体系中的名义价值计算在内，包含多币种杠杆工具的估算可能高达1至2万亿美元，甚至更高。

「真钱」与「快钱」之辨

这里的关键在于区分「名义价值」与「风险敞口」。虽然更高估算数字听起来令人惊悚，但我们必须保持客观。其中很大一部分是日本本土机构（如寿险公司和养老金）为了对冲其庞大的海外资产汇率风险而被动持有的空头头寸。这部分资金相对稳定，属于「真钱」，它们的调整通常是缓慢而有序的，更多是基于长期的资产负债匹配，而非短期投机。

真正令人担忧且最难以量化的，是那部分属于「快钱」的投机性头寸。
全球宏观对冲基金、商品交易顾问策略（CTA）以及加密货币市场的杠杆玩家，他们利用日圆作为核心融资货币，构建了极高杠杆的投资组合。在2025年之前，这种策略的夏普比率极高，因为日圆波动率被人为地压制在历史低位。但随著日本央行在2024年放弃收益率曲线控制，并在2025年进一步展现鹰派立场，日圆波动率的「正常化」使得这些高杠杆头寸的风险平价模型瞬间失效。

我们必须谦虚地承认，没有任何一家监管机构或投行能够准确掌握这部分「快钱」的确切规模。它们分散在无数的场外衍生品合约中，像幽灵一样潜伏。这种「不可知性」本身，就是当前市场最大的风险源，具体预测数万亿规模是否精确并不是重点，要害的是这是一个不可控的体量。

流动性的多极世界

当然，将全球流动性的收缩完全归因于日圆套利交易，或许是一种过度简化。全球流动性的供给是多极的，除了日圆，美联储的资产负债表、欧洲央行的政策、商业银行的信贷创造，以及近年来快速发展的私人信贷市场，都是极其重要的来源。日圆套利交易的逆转，更像是全球流动性这片汪洋大海中的一股强大寒流，其冲击力巨大，但其他暖流的并存与博弈，同样决定了最终的水温。因此，我们既要正视这股寒流的威力，也要警惕单一归因的陷阱。

二、并非单向退潮：流动性的「动态再平衡」

市场目前普遍流行一种「线性简化」的叙事：日本央行加息导致日圆升值，进而引发套利交易平仓，最终造成全球资产下跌。这种逻辑看似完美，却忽略了宏观经济中无处不在的反馈回路。

2025年的市场实践已经表明，流动性的变化从来不是单向的管道排放，而更像是一种动态的潮汐再平衡。随著日本国债收益率飙升至2.02%，这一、二十多年来的新高，套息交易的利润空间急剧收窄，导致全球资本从「借日圆买高息资产」转向「抛售资产换回日圆还债」。

日本央行「政策两难」与反身性

我们必须考虑到金融市场的「反身性」原理。如果日圆套利交易的逆转过于剧烈，导致全球金融状况急剧收紧，进而引发全球经济衰退，那么作为一个出口导向型经济体，日本经济本身也将遭受重创。2025年下半年，日本制造业PMI虽仍处于收缩区（12月为49.7），但收缩步伐有所放缓，出口数据在11月实现6.1%的强劲增长，尽管日圆阶段性波动带来一定压力。如果日圆升值过快，导致企业盈利崩溃，进而影响工资增长和通胀预期，日本央行的鹰派立场完全可能发生动摇。

历史上，日本央行曾多次在紧缩周期的起步阶段因经济无法承受压力而被迫转向。因此，所谓的「不可逆过程」在现实中可能演变为「进两步、退一步」的拉锯战。如果全球风险资产暴跌反过来威胁到日本金融体系的稳定性，日本央行可能会暂停加息，甚至通过口头干预来压低日圆。这种政策的反复性，将导致日圆汇率出现剧烈的双向波动，而非单边升值。对于交易者而言，这种震荡市比单边市更具杀伤力，因为它会反复触发止损，消灭流动性。

因此，笔者将这一过程定义为「动态再平衡」而非简单的「退潮」。资金并非凭空消失，而是在寻找新的均衡点，而日本自身的经济承受力是这个均衡点的关键制约变量。

三、美联储的变量：从静态利差到动态博弈

另一个被市场在2025年反复博弈的核心变量是美联储的反应函数。目前的市场定价大多基于一个静态假设：美联储将在2026年按部就班地降息，步伐犹豫且缓慢。然而，这一假设极其脆弱。美日利差的收敛速度，取决于分母（日本利率）和分子（美国利率）的相对变化速度。目前市场的焦点都在分母上，却忽视了分子在进入2026年后剧烈变动的风险。

情景一：美国经济「硬着陆」与恐慌式宽松

如果美国经济在2026年初出现超预期的快速走弱——例如劳动力市场突然恶化或商业地产危机终于全面爆发——美联储完全可能从「预防式降息」转向「恐慌式宽松」。一旦这种情况发生，美联储大幅降息将导致美日利差在短时间内急剧压缩。这不再是日本央行单方面主导的戏码，而是美日央行政策的动态博弈。届时，日圆的升值压力将不再源于日本加息，而是源于美元的崩塌。这种情境下的套利交易平仓将更加迅猛且无序，因为美元资产本身的吸引力在下降。根据最新投影，美联储预计2026年底联邦基金利率将降至3%至3.25%。

情景二：美国经济「不着陆」与高利率常态

反之，如果美国经济展现出超乎寻常的韧性（即「不着陆」情景），通胀在2026年意外反弹迫使美联储维持高利率，那么即使日本加息，巨大的名义利差依然存在，套利交易的平仓动力就会被显著削弱，甚至可能出现反复。因此，观察日圆套利交易的未来路径，不能只盯著东京，必须时刻关注华盛顿的动向。这是一种双边的、动态的、且高度依赖数据的博弈过程。

四、政策干预的幽灵：被遗忘的熔断机制

在分析金融危机模型时，分析师们往往容易陷入纯粹的市场原教旨主义，假设价格会一直跌到市场出清为止。然而，现实世界充满了政治意志的干预，这是我们必须纳入考量的第三个重大不确定因素。若日圆升值过快，或者套利交易平仓引发了类似于2008年或2020年3月的系统性流动性危机，全球政策制定者绝不会坐视不管。

1. 日本财务省的直接干预

虽然日本目前乐见日圆摆脱极度疲软的状态，但如果日圆兑美元汇率由现在157水平，在短时间内跌破160的心理关口或升破145，都会严重影响丰田、索尼等跨国巨头的出口订单和国内通胀，日本财务省完全可能直接入汇市干预，购买或抛售日圆。这种干预虽然不能改变长期趋势，但足以在短期内改变平仓的节奏和路径，打爆那些过度激进的日圆多头。

2. 全球央行协同行动：最后的防线

更深层次的干预可能来自全球央行的协调。如果日圆套利交易的平仓导致离岸美元市场流动性冻结（即美元荒），美联储可能会迅速重启或扩大与日本央行及其他主要央行的货币互换额度。这种机制本质上是央行间的「紧急信贷额度」，允许日本央行直接用日圆向美联储置换美元，并提供给本国金融机构，从而缓解市场上对美元的抢购压力。

 3. 政策协调常滞后 效果取决各国利益

在政治分化加剧的背景下，协同难度可能被市场低估。这种「全球央行看跌期权」的存在，意味著市场的下跌路径不会是直线的深渊。政策干预就像一道道隐形的防波堤，虽无法阻止潮水的方向，但会改变潮水的形态和速度。

五、资产价格的重估：结构性分化与系统性风险

在这场充满变数的流动性退潮中，不同资产类别的抗压能力在2025年呈现出显著的分化。这揭示了一个核心逻辑：流动性退潮并非必然引发所有市场金融价格一齐暴跌，而是呈现结构性分化下跌特征。只有当退潮速度极快、引发系统性流动性危机时，才可能出现全市场普跌。

1. 高估值成长股：流动性的「金丝雀」

过去十年，纳斯达克指数与日圆汇率之间存在著一种微妙的负相关性。2025年，虽然人工智能带来的生产力提升依然是长期利好，但短期内，随著廉价融资的消失，那些依靠估值扩张而非盈利增长的「伪成长股」正在经历痛苦的「杀估值」过程。它们如同矿井中的「金丝雀」，对流动性收紧最为敏感。

2. 加密资产：投机情绪的晴雨表

作为一个对全球流动性极度敏感的资产类别，比特币等加密货币在2025年的表现成为了流动性的绝佳晴雨表。每当市场预期日本央行鹰派发声时，加密市场往往先于股市做出剧烈反应。2024年以来，日本央行每次加息都伴随著比特币价格超过20%的下跌，比如2024年3月下跌约23%，2024年7月下跌约25%，2025年1月更录得约31%的跌幅。这些数据强烈暗示了在该领域中，投机性日圆融资的渗透率可能远超监管层的想象，使其成为观察「快钱」流向的前瞻性指标。当然，我们必须承认，加密货币的高贝塔属性，意味著其对任何风险事件都反应剧烈，这种相关性虽高度显著，但其因果链条的权重仍需更审慎的交叉验证。

3. 新兴市场：双重挤压下的脆弱性

巴西雷亚尔、墨西哥比索等传统的「高息货币」，往往是日圆套利交易的直接对手方。随著日圆融资通道的关闭，这些货币在2025年经历了数次剧烈波动，面临著双重的流动性抽离：一方面是全球风险偏好下降导致的美元回流，另一方面是日圆融资成本上升导致的平仓压力。这使得新兴市场的波动性显著高于发达市场，且这种波动往往具有突发性和传染性。在这一复杂的图景中，中国是一个无法忽视的特殊变量。其相对封闭的资本账户、庞大的国内市场以及独特的货币政策周期，使其在一定程度上隔绝了直接的日圆套利冲击。然而，中国经济的健康状况本身又是全球风险偏好的关键决定因素，同时，离岸人民币市场是否以及能在多大程度上扮演替代性融资货币的角色，也为新兴市场的流动性格局增添了新的不确定性。

4. 全球债券市场：定价锚的漂移

日本投资者曾是美国国债最大的海外持有者。随著日本国内10年期国债收益率在2025年稳步攀升并突破数个关键点位，对于日本寿险公司而言，扣除汇率对冲成本后，购买美债的吸引力已大幅下降，甚至不如直接购买本国国债。这种资金回流虽然是渐进的，但它系统性地推高了美债的期限溢价，使得美国长端利率在美联储降息的预期背景下依然居高不下。这是一个深刻的结构性变化，意味著全球无风险利率的定价锚正在发生漂移。

5. 「股债汇三杀」现象

近期2025年12月美国市场出现的股市、债市和美元汇率一齐下跌以及全球资产波动加剧的现象，这可能正是日圆套利交易的解构，相当于全球金融体系的「影子流动性」在收缩，日圆回流是无可否认的催化剂之一。进入2026年，出现这种「股债汇三杀」现象应该见怪不怪，因为流动性退潮的结构性影响将继续深化，推动市场从分化向更广泛的波动演进。

六、拥抱不确定性：奈特风险与认知的边界

面对如此复杂的宏观图景——涉及日本央行的反身性、美联储的动态博弈、以及全球政策干预的幽灵——投资者最容易犯的错误就是试图进行精确的预测。例如，赌注日圆汇率会在某个具体日期升破某个点位，或者赌注美联储会为了救市而重启量化宽松。这种预测的冲动源于人类对确定性的渴望，但在当下的环境中，这可能是致命的。

金融市场的本质正如经济学家弗兰克·奈特所言，充满了「风险」与「不确定性」的区别。风险是可以通过历史数据计算概率的，就像抛硬币；而不确定性则是「未知的未知」，我们甚至不知道硬币有几面，或者游戏规则会否中途改变。在2025年的当下，我们面临的正是高度的不确定性。这些变量之间存在著复杂的非线性交互，任何单一的模型都无法精准捕捉。我们必须谦虚地承认，我们的认知是有边界的。历史虽然押韵，但绝不会简单重复。

七、从追求最优到构建韧性：新范式下的生存法则

对于机构和个人投资者而言，承认「未知」意味著必须放弃对「最优解」的执着，转而追求「韧性」，即在最坏的情境发生时，依然能够生存并保留反击的能力。

1. 降低整体杠杆率

在2025年已经验证的波动率上升周期中，杠杆是最大的敌人。我们无法预知日圆是否会在某个清晨突然升值5%，因此，能够承受资产价格短期内15%以上的剧烈波动，是生存的底线。去杠杆虽然会降低潜在收益，但它购买的是在「未知」面前的生存权。

2. 融资货币的多元化

不再单纯依赖日圆作为唯一的融资来源，而是适当引入瑞士法郎、甚至离岸人民币作为替代。尽管这些货币的融资成本可能略高，且离岸人民币面临政策不确定性，但这种多元化能有效分散单一央行政策突变带来的尾部风险。不要把所有的鸡蛋都押在日本央行这一个篮子。

3. 增加反脆弱资产的配置

在传统的股债组合之外，系统性地配置具有「反脆弱」特性的资产。这包括波动率衍生品（如VIX看涨期权）或黄金。这些资产的价值在于其「凸性」，即在市场动荡和恐慌时，它们往往能提供非线性的超额收益，从而有效对冲核心资产的下跌风险。

4. 保持充裕的流动性

在不确定性极高的时期，现金（或短期国债）不仅仅是零收益的资产，它是一种拥有巨大价值的「选择权」。当市场因为流动性枯竭而出现非理性抛售、优质资产被错杀时，手握现金的投资者将拥有最大的主动权，能够以低廉的价格「收购」未来。

八、实体经济的锚点：金融退潮与产业浪潮的交汇

然而，纯粹的自上而下分析，有时会让我们陷入金融市场的自我循环，而忽视了实体经济这艘大轮的航向。金融退潮的冲击力，最终需要由实体经济的韧性来吸收。因此，我们必须将目光从利率和汇率的博弈，延伸到更广阔的产业图景中。

一方面，人工智能革命带来的生产力提升、能源转型所需的巨额资本开支、以及全球供应链重构过程中的投资，这些产业浪潮可能成为吸收流动性冲击的「海绵」。如果实体经济能展现出强劲的增长动力，企业盈利能够持续改善，那么金融紧缩的负面影响将被部分对冲，资产价格的调整也可能更为有序。

另一方面，如果实体经济本身疲软，例如能源转型成本过高拖累增长，或供应链重构效率低下引发通胀，那么金融紧缩与实体下行形成共振，其破坏力将远超预期。因此，观察全球制造业PMI、资本支出计划和劳动生产率数据，与观察央行政策声明同等重要。金融的潮汐终将退去，而决定沙滩上留下甚么的是那些坚实的产业基石。

结语：在敬畏中前行

2025年注定将作为全球金融史上的一个转折点被铭记。日圆套利交易的平仓，表面上是一次资金的流动，实质上是一个时代的终结。那个依靠央行无限兜底、依靠廉价资金推高资产价格的「大缓和时代」已经一去不复返。

「日圆套利交易逆转」是未来几年全球宏观经济中最大的「灰犀牛」之一。它不仅仅是日本的问题，而是全球流动性范式的系统性转移。在这个过程中，线性思维将失效，动态博弈和政策干预将成为常态。

当然，我们必须在谦逊中保留一丝辩证的思考。当前范式的转移（paradigm shift）看似不可逆，但历史也告诉我们，当危机深化到威胁整个体系稳定时，主要央行重启「政策看跌期权」的冲动是难以抗拒的。若流动性退潮最终演变为一场无法控制的系统性风暴，那么以某种形式回归的「廉价货币」或许并非绝无可能。这本身就是一个深刻的悖论：为了避免危机而采取的干预，可能恰恰是催生下一轮危机的种子。这更提醒我们，在敬畏中前行，不仅要敬畏市场的力量，也要敬畏政策在极端情况下的非线性回归。

笔者相信2026年「股债汇三杀」和加密货币急跌的现象会不时出现，市场参与者应该理解这是结构性而非必然普跌。流动性的退潮虽然痛苦，但它也是市场恢复理性的必要过程。它迫使资本从纯粹的金融工程游戏中撤出，重新关注资产的基本面价值——企业的盈利能力、现金流的稳健性以及国家的财政健康度。

对于投资者而言，认识未知并非要陷入不可知论的虚无，而是要保持对市场的敬畏。我们无法控制风的方向，但我们可以调整帆的角度。在日圆回流的浪潮中，唯有那些摒弃侥幸心理、承认认知局限、并建立了严密风险管理框架的参与者，才能穿越周期的迷雾，在新的金融格局中找到属于自己的锚点。这不仅是一场财富的保卫战，更是一场关于谦逊与理性的投资哲学洗礼。

作者简介：资深金融人
现任全国资产管理标准化技术委员会顾问

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
55岁前「TVB金牌司仪」今年初破产  开班当导师重新出发  首开腔谈困境：于谷底徘徊
55岁前「TVB金牌司仪」今年初破产  开班当导师重新出发  首开腔谈困境：于谷底徘徊
影视圈
16小时前
古天乐冬至送暖！与多名艺人惊喜现身过渡屋 与大埔灾民食盆菜
古天乐冬至送暖！与多名艺人惊喜现身过渡屋 与大埔灾民食盆菜
社会
19小时前
苏民峰2026马年运程︱12生肖运势逐个睇！长者属马兔健康要小心 3个生肖旺桃花易脱单
苏民峰2026马年运程︱12生肖运势逐个睇！长者属马兔健康要小心 3个生肖旺桃花易脱单
生活百科
18小时前
「富贵港姐」认跟老公少做一件事 结婚2年新鲜感已过 靠虚拟搞掂未能完美
「富贵港姐」认跟老公少做一件事 结婚2年新鲜感已过 靠虚拟搞掂未能完美
影视圈
13小时前
昨日（20日），最后一辆经皇岗口岸验放通关的跨境货车从香港进入内地。
皇岗口岸︱最后跨境货车通关 货运通道完成历史使命︱36年珍贵照片
即时中国
18小时前
78岁林子祥颈上现「离奇状况」  进食精神涣散跟唔切老婆  状态直线下滑令人担忧
78岁林子祥颈上现「离奇状况」  进食精神涣散跟唔切老婆  状态直线下滑令人担忧
影视圈
10小时前
考车牌︱元旦起禁考试车用「外挂」睇位 教车师傅爆行家出猫离谱玩烂规矩：考生势更易肥佬
社会
18小时前
蔡思贝两年冇拍剧罕剖白心声 疑受王浩信绯闻影响损内地人气 传获猛人照顾等嫁？
蔡思贝两年冇拍剧罕剖白心声 疑受王浩信绯闻影响损内地人气 传获猛人照顾等嫁？
影视圈
15小时前
连锁酒楼超值晚市优惠！$138有齐海鲜/烧味+小菜+炖汤+煲仔饭 加$28起转龙虾/白灼虾
连锁酒楼超值晚市优惠！$138有齐海鲜/烧味+小菜+炖汤+煲仔饭 加$28起转龙虾/白灼虾
饮食
21小时前
公屋男分享自己装修经验 跟足5个步骤重油墙身 厨厕天花吊顶买料500元搞掂
公屋男分享自己装修经验 跟足5个步骤重油墙身 厨厕天花吊顶买料500元搞掂｜Juicy叮
时事热话
19小时前