内企「出海」步2.0阶段 特朗普变相成推动力 逾200名CEO来港取经｜中国宏观经济论坛

星岛新闻集团今日（2日）举行「中国宏观经济暨大湾区融合论坛2025」，当中题为 《走向全球 企业出海战略布局与深耕策略》的环节，由香港科技大学工商管理学院兼任教授陈家强担任主持。特首政策组副组长关家明指出，内地企业「出海」已进入2.0阶段，出海企业数量及层面日益扩大，坦言是美国总统特朗普是其中一个推动力。他坦言，与十年前相比，当前出海企业不仅包括大型国企，更有大量中小企业加入；区域分布也从沿海扩展至内陆，达到七三比。他坦言，以往香港协助内地企业出海的一套做法已行不通，因此今年9月《施政报告》提出设立「出海专班」。

相关文章：星岛「中国宏观经济暨大湾区融合论坛2025」今举行 会前全场默哀 郭晓亭吁关怀社区、共渡难关

特首政策组副组长关家明。

毛振华：CEO学院有逾200内地企业家

内地企业出海需求大，在学界也见此苗头。特首政策组研究策略专家组成员、香港大学经管学院教授毛振华表示，现时港人「CEO学院」，有逾200名内地企业家港上课，不少正是为学习「出海」知识而来。

特首政策组研究策略专家组成员、香港大学经管学院教授毛振华。

香港大学协理副校长（环球事务）兼港大经管学院副院长（对外事务）邓希炜亦表示，现时内地市场「内卷」情况严重，企业赚钱不易也放眼海外，他提到除了「高管培训班」帮助他们学习「出海」知识，现在政府设立了「出海专班」也方便为他们对接专业服务等帮手。

李淑菁：「出海专班」统筹各部门资源

投资推广署助理署长李淑菁介绍，政府已于10月6日正式启动「出海专班」，统筹不同政策局和部门资源，汇聚商界企业及专业服务如律师、会计、银行、投行，为内地企业提供一站式服务。

投资推广署助理署长李淑菁。

陈正思：香港货运优势助力出海

机场管理局商务执行总监陈正思以大湾区国际货运为例，表示约70%空运货物经由香港出口，香港国际机场连接全球220个航点，快速可抵达世界半数人口所在地，是电商企业、尤其是中小企出海的重要助力。她分享了机场货运数据平台，通过区块链技术连接供应链各环节数据，并与金融机构合作，为中小企提供基于货运数据的融资服务。

机场管理局商务执行总监陈正思。

提到香港在协助内企出海的不足之处，关家明坦言在特朗普影响下，不少内企目标市场已从传统的欧美转向「一带一路」沿线国家，但在这些国家由于语言、文化及法律与欧美不同，香港仍未很有能力协助；教育上的联系也不强；金融上也仍有短板，例如需要更多人民币融资工具，因此不止政府，他寄语商界、学界一同努力。毛振华亦同意内企在海外融资上有困难，香港应着力抓住这方面机会，在发债、信贷、结算上进行改革。

内企出海不是单纯地「走出去」

多位嘉宾均同意，协助内企出海不是单纯地「走出去」，香港在内企出海后仍有角色。关家明表示，现在「出海2.0」，不同于以往做中介、做伙伴，现在香港要做平台，让企业全过程用这到香港这个平台，继续增值达到双赢。

多位嘉宾均同意，协助内企出海不是单纯地「走出去」，香港在内企出海后仍有角色。

李淑菁表示，投资推广署已从过去地单向服务企业转为「双向奔赴」，不仅吸引外资来港，更积极助力内企通过香港走向全球。她提到早前在港举行的「Invest Saudi」活动，不再是单单鼓励沙地企业来港投资，现在也帮助内企通过香港到当地投资，是互动、非单向的，出海专班也体现香港这个平台的重要性。

邓希炜：香港也吸引全球南方学者

邓希炜则指出，香港可做好学术双循环，例如现时南美、中东等「全球南方」国家也对香港及内地资金很有兴趣，期望吸纳香港及内地资金帮助当地经济，因此香港也吸引全球南方学者、企业家来港学习。

香港大学协理副校长（环球事务）兼港大经管学院副院长（对外事务）邓希炜。

至于协助内企出海的未来工作，邓希炜说过往常说「不出海就出局」，现在是「乱出海就出事」，例如在ESG、劳工守则等方面，香港顾问可提供合法合规的协助。陈正思则提到机场与内地初创企业合作研发无人车的例子，该技术不仅在率先香港国际机场应用，再应用到海外多个机场，其后更引进到内地机场，由「走出去」变「回流」内地。

相关文章：

林帼瑛称本港角色 升级至「增值平台」 获国际资金加速配置｜中国宏观经济论坛

沈建光吁港加强交通建设 打造北都成连接器 「京东正加大对港投资」｜中国宏观经济论坛

周以升指港楼市已温和复苏 租金回升至2019年峰值 值得内地借鉴｜中国宏观经济论坛