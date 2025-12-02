周以升指港楼市已温和复苏 租金回升至2019年峰值 值得内地借鉴｜中国宏观经济论坛

清华大学五道口金融学院不动产金融研究中心副主任兼高和资本执行合伙人周以升先生接受本报专访时指出，香港房地产市场已显现温和复苏迹象，租金企稳并回升至2019年峰值，而内地市场仍面临租售双跌压力，深圳楼市能否率先企稳将高度依赖香港市场走势，两地金融融合与政策创新成为破局关键。

相关文章：星岛「中国宏观经济暨大湾区融合论坛2025」今举行 会前全场默哀 郭晓亭吁关怀社区、共渡难关

港楼市受惠减息及人才政策

周以升表示，美息下降为香港楼市带来利好，高才通政策带动大量人才入港，70%进入者选择租楼，部份甚至买楼，直接支撑租赁市场并辐射房价。他强调，判断香港楼市底部需关注租售比与利率利差两大核心指标，当前香港租金收益率处于近15年相对高位，若美国联储局减息预期兑现，楼市有望稳定并进入新一轮周期，其中学生公寓等细分市场已呈现热门态势。

清华大学五道口金融学院不动产金融研究中心副主任兼高和资本执行合伙人周以升。

他在论坛上亦提到，将租金收益率与按揭利率（租售比）利差作为关键指标来考察，香港住宅租售比达3.5%至4%，按揭利率约3.3%，正利差显现，而内地核心城市住宅收益率仅达2%左右，按揭贷款利率较高，房价承压，租金与售价仍在同步下跌，周期滞后于香港。

内地区域分化 深圳或先出低谷

谈及内地市场，周以升指区域分化明显，「低线城市因人才吸引力不足，调整压力更大；深圳作为核心城市，有望率先走出低谷，但需以香港市场稳定为前提」。他建议内地借鉴香港经验，核心城市可精准导入人才拉动住房需求，同时探索按揭贷款抵税机制，优化3,000亿美元规模的贷款政策，通过扩大规模、降低成本、延长期限等方式熨平市场周期。

不过，周以升亦指出，深圳等城市在借鉴香港做法时，对周边城市会产生链式反应，需谨慎评估。

周以升大胆预言，香港和内地利率的倒挂或持续相当长时间，两地利差使香港资产在内地融资成为可能。

另一方面，周以升在论坛上提到，人的悲欢是相通的，房地产命运也是相通的，内地房地产制度长期受香港启发，当前香港对内地在房地产方面仍有值得借鉴之处，例如解决土地使用权到期问题方面，香港已于2024年实施《政府租契续期条例》，为内地在续期条件、价格及流程方面提供重要经验。此外，香港市区重建的4R策略，亦为内地城市更新策略提供可借鉴范本。至于大埔近期火灾教训引起大家重视，也呼应了十五五规划中所提出要将城市更新放到国策中观察。

周以升指，大埔近期火灾教训引起大家重视，也呼应了十五五规划中所提出要将城市更新放到国策中观察。

吁港资拥抱内地C-REITs市场

在两地金融融合领域，周以升大胆预言，香港和内地利率的倒挂或持续相当长时间，两地利差使香港资产在内地融资成为可能，并提出创新建议：「香港开发商应将内地资产就地证券化，拥抱内地CRS市场」。他解释，过去港资房企依赖境外融资，面临利率高企、双重征税等问题，而内地不仅利率更低，C-REITs市场多呈溢价估值，与香港REITs的折价状态形成鲜明对比，「这一转型可显著改善房企资金链，是长期不可逆的趋势」。

周以升呼吁将香港REITs纳入沪港通、深港通投资范围，引导内地资金配置香港优质资产。

他提到，内地不动产泡沫有限，收益率在5%至7%之间，证券化市场仍有不断扩容增长的空间，同时中国REITs市场快速发展，C-REITs总市值已接近2,200亿，私募REITs累计发行规模已达到214亿元。

此外，他呼吁将香港REITs纳入沪港通、深港通投资范围，引导内地资金配置香港优质资产，「内地资金面临资产荒，香港REITs高达8%的派息率具有强大吸引力，这一举措可推动两地商业不动产估值体系对接，同时为香港楼市带来增量资金」。周以升又透露，高和资本计划在港设立办公室，把握两地市场调整中的新机遇，未来将深度参与两地不动产金融创新。

相关文章：

林帼瑛称本港角色 升级至「增值平台」 获国际资金加速配置｜中国宏观经济论坛

沈建光吁港加强交通建设 打造北都成连接器 「京东正加大对港投资」｜中国宏观经济论坛

内企「出海」步2.0阶段 特朗普变相成推动力 逾200名CEO来港取经｜中国宏观经济论坛