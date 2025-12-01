比特币启示录 太阳定律与新四年周期｜陈新燊

2025年10月6日比特币创下126,279美元历史高点，随后在一个半月内下跌近30%，11月24日价格在8.5万美元左右，11月21日单日暴跌10.44%，一度跌破8.2万美元，创七个月新低。

回望过去两年，市场经历了现货ETF通过时的狂欢、第四次减半后的死寂、美联储降息周期的爆发，以及此刻关于「牛市是否终结」的终极焦虑。那些曾经高喊「超级周期永不落幕」声音开始颤抖，而那些坚守传统「四年周期律」的老兵正在悄然离场。根据Farside Investors的数据，2025年比特币ETF累计净流入已超过2024年同期，达到约148亿美元，这表明机构资金仍在支撑市场，但散户情绪已趋谨慎。

在这个历史性的节点，我们需要重新审视那个支配了加密市场16年的幽灵——「四年周期」。笔者提出更能解释当下复杂金融环境的新范式——「太阳定律」（SunSun Rule），它将供给侧的动态博弈与需求侧的非线性情绪相结合，提供更全面的分析框架。

第一章 旧时代的遗辉：解构流行的「四年周期」习惯

在深入探讨太阳定律之前，我们必须先理解统治了币圈十余年的比特币四年周期论。

线性思维的舒适区

传统的「四年周期」核心逻辑简单粗暴：代码即法律，减半即暴涨。该理论认为，比特币每21万个区块（约四年）的产量减半，是推动价格上涨的唯一绝对动力。这一观点源于PlanB的S2F模型，曾在过去周期中得到验证。

刻舟求剑的时间表

基于此，市场形成了一套刻板的「日历崇拜」：减半后一年狂暴大牛市，两年后暴跌80%。然而，2025年的市场表现让许多死守这一规律的人感到困惑：为甚么涨幅没有预期的那么高？

根据历史数据，本轮从低点（约5万美元）至高点（12.6万美元）的涨幅仅约1.5倍，远低于2017年的20倍或2021年的3.5倍。为甚么机构的操作手法完全不按套路出牌？这正是旧范式的缺陷所在：它忽略了比特币已经通过ETF与全球宏观经济深度绑定的事实。

第二章 范式转移：太阳定律的思维

要理解2025年的行情，笔者提出「太阳定律」。其核心定义是「双轮驱动模型」：供给侧关注成本的动态博弈，需求侧关注流动性的非线性爆发。

供给侧：关于「底底」的悖论

在太阳定律的框架下，我们必须警惕一个广为流传的误区——即「矿工成本是铁底」。

目前，根据剑桥大学算力模型及主流矿企财报测算，随著算力难度的提升和电费波动，本轮周期高效能矿机的平均关机价（即生产成本）确实构成了8.5万至9万美元的支撑区间。许多分析师据此认为，价格绝不可能跌破此线。

然而，这存在一个致命的「底底悖论」：在真实的历史熊市中（如2018年、2022年），价格往往会残酷地击穿关机价。其逻辑链条如下：

1. 击穿成本：当价格跌破成本，低效能矿工无利可图，被迫关机甚至破产抛售。

2. 难度下调：随著算力离场，全网难度下调。

3. 成本重估：难度下调导致剩余矿工挖出一枚比特币所需的电力减少，单位成本降低。

因此，成本线支撑是动态下移的，而非静态的「物理铁底」。盲目迷信9万美元是绝对底部是危险的，因为一旦发生矿工投降，成本底可能会迅速下移至7万美元甚至更低。

需求侧：对非理性的繁荣

在需求侧，流动性是燃料。根据边际收益递减规律，本轮周期公认低点是2022年11月的15,476美元（FTX暴雷底），即使算2023年10月ETF前的约25,000美元，涨幅有500%；若算2024年3月减半前的约6万美元，涨幅超过100%。

但是，我们不能忽视金融市场的非线性特征：虽然理性模型给出了12.6万美元的目标，但一旦FOMO（错失恐惧）情绪与算法交易产生共振，价格可能会出现短暂的、脱离地心引力的「超涨」（Overshoot）。这包括量化基金捕捉动量越涨越买，以及做市商为了对冲看涨期权风险而被迫在现货市场追高的伽马挤压。

这种非理性的繁荣往往会导致价格瞬间刺破理性估值，形成一个尖锐的「吹顶」。虽然本轮高点止步于12.6万美元，但这种非线性风险始终是太阳定律中必须警惕的「黑天鹅」。

第三章 深度比较：太阳定律 vs 传统四年周期

为了更清晰地展示两种理论的差异，我们从三个维度进行深度剖析。

驱动逻辑的差异

传统周期迷信「稀缺性」，认为只要减半，价格必涨。太阳定律强调「动态平衡」。供给侧的成本底是会移动的，需求侧的顶点是由流动性泡沫决定的。减半只是搭台，美联储的印钞机和矿工的生存博弈才是主角。

市场结构的差异

传统周期是草莽江湖，散户主导，情绪化严重。太阳定律是机构主导。机构具有严格的再平衡策略，当比特币占比过高时会强制卖出。这解释了为甚么本轮牛市更像纳斯达克指数，而非曾经的「妖币」。

逃顶指标的差异

传统周期依赖日历（减半后18个月）。太阳定律依赖「数据三角」——全球M2增速、ETF净流量和链上MVRV（Market Value to Realized Value）一个衡量加密资产「市值」相对于「已实现市值」的比值，用来判断整个市场或特定群体当前是处于盈利还是亏损状态，例如，2025年10月MVRV超过3.5且ETF流入枯竭时，即为高危信号。

随著市场成熟，单纯的时间周期（Calendar Cycles）确实逐渐失效。流动性才是资产价格的真正燃料。

第四章 2025年实战覆盘：坎蒂隆效应的完美演绎

本轮周期（2023-2025）清晰地演绎了坎蒂隆效应，即新增货币从中心向外围扩散的过程。

第一阶段：聪明钱的抢跑（2023 Q4 - 2024 Q3）

华尔街利用信息优势，在ETF获批前提前布局。此时散户观望，贝莱德们「悄悄吸筹」。

第二阶段：主升浪与机构共振（2024 Q4 - 2025 Q2）

美联储降息，流动性闸门打开。M2增长率达4.2%，支撑价格突破8万美元。这是由真金白银的法币购买力推动的最肥美阶段。

第三阶段：非理性繁荣与流动性枯竭（2025 Q3 - 2025 Q4）

当比特币突破10万美元，最后一名理性的投资者投降了。虽然基本面显示上涨乏力，但非线性的FOMO情绪一度试图将价格推向更高。然而，随著ETF净流入开始枯竭（11月连续流出后虽有回流但趋势谨慎），价格最终在12.6万美元见顶回落。这验证了太阳定律的判断：没有流动性支撑的「超涨」终将回归地心引力。

第五章 2026年终局推演：两个世界的碰撞

展望2026年，传统周期与太阳定律给出了截然不同的剧本。

回调深度的预测：警惕「动态底部」

传统周期观点认为市场将崩盘85%，重回2万美元。太阳定律则预测软著陆，但伴随风险。虽然目前9万美元附近有矿工成本支撑，但我们必须铭记「底底悖论」。如果宏观环境恶化导致价格有效击穿8.5万美元，引发矿工大面积关机，那么底部将不再是9万，而可能动态下移至7万甚至6.5万美元。因此，2026年的底部预测不是一个点，而是一个区间：7.5万至8.5万美元。

市场形态的预测：温水煮青蛙

2026年大概率不会出现瞬间崩盘，而是呈现「阴跌—反弹—再阴跌」的走势。这种走势旨在通过时间换空间，清洗掉那些高杠杆的投机者。十万美元将成为未来一年重要的心理关口和阻力位。

总结：在模糊正确中穿越周期

文章的最后，我们不仅要跳出K线的起伏，更要打破思维的惯性。太阳定律的提出，并非为了创造一个新的水晶球，而是为了打破我们对「确定性」的迷信。

关于底部的动态性：告别刻舟求剑的安全感

我们必须深刻理解，市场没有永恒的物理铁底。传统的四年周期论让我们误以为矿工成本是一道不可逾越的马其顿防线，但太阳定律揭示了残酷的真相：底部是活的。当宏观流动性退潮与矿工投降发生共振时，成本线会随著算力的撤退而下移。因此，在即将到来的2026年，不要在所谓的「关机价」上孤注一掷。真正的底部，往往诞生于所有人都认为「支撑无效」的绝望时刻，它是动态博弈后的废墟重建，而非静态的日历刻度。

关于顶部的非理性：承认数学无法计算疯狂

同样，我们也必须敬畏顶部的不可预测性。虽然数据模型可以给出12.6万美元的理性估值，但它无法量化FOMO错失恐惧情绪的张力。顶部的形成，往往是流动性枯竭与最后一次非理性冲刺的产物。试图精准逃顶是傲慢的，因为你永远无法预知最后一名接盘者何时入场。承认顶部的非理性，意味著我们必须在市场还在狂欢时，就学会分批离场，哪怕错失最后一段疯狂的涨幅，也好过在流动性枯竭的瞬间被埋葬。

切记

在这个由代码与人性共同书写的金融实践中，周期可以重复，但重复的方式一定比想象得更狡猾。在熊市满屏「抄底喊单」中，请紧记「底部是活的」。这不是预测，而是觉醒。在加密货币这一剧烈波动、非常不确定性领域，保持理性、持续学习才是长期生存之道。

最危险的从来不是价格的狂升暴跌，而是一个停止思考、固守陈旧思维的大脑。

作者简介：资深金融人

现任全国资产管理标准化技术委员会顾问