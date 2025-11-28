港大深圳医院门诊逾20%为港人 反映北上需求增 大湾区发展成保险业机遇

港人北上生活及就医问诊需求日趋旺盛，但跨境医疗保障的衔接障碍、服务流程复杂及保障范围不匹配等问题渐显，成为必须解决的民生课题。星岛新闻集团将举办「中国宏观经济暨大湾区融合论坛2025」，深入探讨大湾区医疗如何联动发力，包括如何推出跨境专属医疗险，也涵盖优化异地就医结算体验、延伸慢病管理与预约挂号等增值服务，不仅为往来两地港人解除医疗后顾之忧，更推动大湾区医疗保障体系更高质量发展。

港大深圳医院与港互通电子病历

香港大学深圳医院院长张文智教授表示，港大深圳医院目前每日门诊量约6,000人次，其中有21%求诊者为香港市民，且该比例每月以1至2%的速度增长，反映香港市民对跨境医疗的需求持续上升。

张文智指出，港大深圳医院为跨境医疗作出示范，如在2015年起成为首家接受香港医疗券的内地医院，疫情时与香港医管局进行电子病历互通，为因疫情无法返港的长期病患者提供诊症及取药服务，并预计今年底实现与医管局电子病历记录系统对接，以提升诊症效率。该院去年10月更开通跨境救护车服务，让救护车可从该院直接过关「南下」送病人回港，毋须中途停车。

不过，张文智表示，目前香港市民仍未熟悉内地线上就医系统，例如使用微信预约、付款及查阅病历等，亦有市民误以为可在港就诊、深圳开药，但他强调医院必须进行专业诊断后才决定用药方案，相信未来要加强公众教育，以助了解内地就医流程及正确观念。

提到未来跨境医疗方向，张文智表示设有一个国际医疗部，提供比香港私家医院收费更低、但服务和环境更好的医疗服务，也可以设计高透明度及高保障的打包收费项目，甚至接受「双保」，以解决跨境医疗的一大痛点。

保诚指跨境医疗理赔比例近30%

保诚保险首席客务营运及健康保障业务总监欧阳佩玲指出，随着粤港澳大湾区融合进程加快，港澳居民「北上」就医日益普遍，相关跨境医疗需求呈现明显增长趋势。根据该公司数据，内地跨境医疗个案由2023年近3,800宗，增加至2024年超过4,700宗，增幅达23%；2025年上半年，跨境医疗理赔个案比例由26.1%升至近30%，而「医疗费用直付服务」的理赔个案更按年大幅上升87%，反映民众对跨境医疗及支付服务需求持续增强。

为回应市场需求，保险公司积极拓展与大湾区医疗机构构建「医疗伙伴合作生态系统」，例如将直付服务网络扩展至澳门、深圳、广州、中山及佛山等大湾区城巿，解决跨境就医的支付与服务衔接难题。

此外，市场调查亦显示，内地居民对跨境保险服务兴趣浓厚。该公司今年第二季调查指出，76%内地受访者有意在未来12个月访港，其中有计划在港管理个人财务者，对危疾保障（55%）、医疗保障（40%）及储蓄产品（45%）表现较高兴趣。她期望，未来持续推动跨境医疗保障发展，探索更多医疗与保险结合的新模式，以满足两地往来的客户需求。

康健：两地医疗成本有显著差异

康健国际医疗集团营运总监陈振康认为，香港与内地医疗成本有显著差异，例如香港打癌症化疗针费用约30,000元，但内地用同一家药厂原装药物，收费只需6,000至8,000港元；洗牙服务一样，深圳洗牙只需100多港元，但香港洗牙动辄800至1,000元。这跟内地藉国家政策与药厂谈判以压低价格有关，惟香港缺乏议价能力，成本高昂。

不过，香港医疗仍然有信心保证，内地居民不但会专程到港购买日常用品及药物等，而且香港高水平及高质素的高端医疗服务，也能吸引内地具经济能力的患者，例如进行专科治疗或手术等，建议香港专注发展高端医疗服务，以发挥质量优势。

陈振康认为，香港与大湾区医疗可发挥互补作用，例如经济能力较低的香港患者可到深圳打吊针接受基础治疗，然后回香港进行后续跟进治疗。此外，内地养老院条件优越、成本低，也能吸引香港居民北上养老。香港与大湾区更可通过医疗保险支付互通、病历资料共享（经患者授权）等方式，降低整体医疗成本。

他期望通过论坛讨论两地如何互补，例如为内地患者提供香港高端医疗服务，同时利用内地资源降低香港基层医疗成本。

盼更多内地机构纳保险保障名单

大湾区医疗专业发展协会创会会长萧英杰表示，大湾区发展为香港保险业带来新机遇，首先从单一香港市场扩展至拥有8,000多万人口的跨境市场，创造了庞大的刚性需求，而且大湾区城市各有特色的医疗服务，包括新技术、新药物及专家等，加上内地医疗成本远低于香港，不仅促使港人北上求医及养老，也为保险公司降低理赔成本，保费也有望更便宜。

他强调，目前仍要面对制度壁垒及产品覆盖面不足等挑战，例如目前香港与内地保险从业员资格互不认通，香港保险从业员如无内地牌照，无法在内地提供理赔服务，而且理赔单据、医疗报告等，也有待安全合法地统一及流通。加上目前保险产品未能完全满足跨境康复养老服务，例如跨境救护车及康养车的交通费用、长者长期物理治疗费用，以及特殊药物费用，目前仍未纳入理赔范围。

萧英杰相信，未来可透过区块链技术，在国家政策框架下实现档案资料电子化的安全合法地流通，为理赔奠定基础。他期望日后有更多能覆盖两地医疗服务的理赔产品，也有更多内地医疗机构纳入保险公司保障名单，为客户提供更多选择，更重要是利用大湾区庞大市场扩大保险池，以吸引内地市民购买，也能降低保险公司整体成本，从而令保费更便宜，保障也更全面。

