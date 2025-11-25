Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

日本通胀加剧 中国大米成抢手货 当地民众赞「性价比最高」

宏观经济
更新时间：12:18 2025-11-25 HKT
发布时间：12:18 2025-11-25 HKT

虽然中日关系恶化，但随着日本通胀不断加剧，据报多款中国产大米出现在日本商店显著位置，并且经常售罄，这些5公斤装大米定价约2980日圆至3,300日圆（约148至163港元）之间，相比在中国市场售价上涨了数倍。有日本民众接受媒体采访时直言「中国米很好吃」，又称「2980日圆的中国大米性价比最高」。同时，日圆近期不断贬值，进一步提升了日本物价上涨的压力，最新每百日圆兑港元报「4.959算」，单计本月已累跌约1.7%。

日本通胀连续50个月上升

综合媒体报道，日本总务省上周公布了当地10月份核心CPI按年升3%，已是连续50个月上升，并较上月的2.9%升幅继续扩大。早前亦有报道指出，日本今年将有逾2万种食品加价，令民众感到强烈的生活压力。

根据日本农林水产省数据显示，受极端高温导致大米失收影响，日本大米价格自去年夏季起持续上升，截至11月9日的一周，一袋5公斤装大米均价为4,316日圆（约214港元），打破今年5月创下的纪录。

鸡蛋价格按年上涨13.6%

除了米价之外，受禽流感及饲料涨价等因素打击，鸡蛋价格亦较去年同期上涨13.6%。日本一家电商平台近期调查亦显示，超过99%受访者认为，物价上涨带来负担，有81.6%的人感受到强烈压力。

