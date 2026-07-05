花十几万装修用得冤枉？ 长者屋忌抄老人院全屋扶手 港资深师傅教路：适老装修7大细节｜Juicy叮

花十几万装修随时用得冤枉。有本港资深师傅提醒，长者屋切忌抄老人院装满扶手，而是应把安全「藏在细节里」，并大方公开7大装修细节，让长者住得有尊严又安全。详情见下图及下文：

花十几万装修用得冤枉？ 长者屋忌抄老人院全屋扶手 港资深师傅教路：适老装修7大细节逐张睇↓↓↓↓

师傅：长者屋全屋金属扶手似医院

一名有十几年经验的香港装修师傅，昨天（4日）在社交平台Threads以「长者照顾」为题发帖，留言指「装长者单位，最冤枉就系花十几万装长者屋全屋金属扶手似医院，长者住到抑郁。」

师傅强调，「适老化从来唔系抄老人院，系将安全藏喺细节入面」，慷慨提出「7个空间重点」，表明「照住装实冇走鸡」。

玄关走廊：换鞋凳留空 彻底铲除门槛

玄关与通道是每天进出的必经之路，贴心设计能大大减少长者跌倒的风险。

第一点：玄关👟——「换鞋凳留40cm伸脚位，实木扶手起身稳，鞋柜下半开放层」

师傅指出，在玄关位置的换鞋凳下方，应预留40cm的伸脚空间，并装设实木扶手让长者起身时借力；鞋柜下半部则可改为开放式分层。

第二点：过道 🚶——「80cm高实木扶手借力，全铲门槛零高低差，墙脚感应夜灯」

走廊设计同样是防跌关键，师傅建议通道可以安装80cm高的实木扶手，并彻底铲除所有门槛，做到全屋地板零高低差，墙脚亦应加装感应夜灯以作照明。

客饭厅：全实木不冻手 沙发一撑即起

客饭厅是长者主要的活动区域，家私的选择和摆放十分重要。

第三点：饭厅🍽️——「全实木家私唔冻手带扶手餐椅，吊灯降20cm暖光」

师傅建议饭厅应尽量选用全实木家私，避免金属材质令手部感到冰冷，餐椅亦应带有扶手；吊灯高度可调低20cm，以营造出温暖柔和的光线。

第四点：客厅🛋️——「高扶手硬座梳化，一撑就起身，茶几全圆角防碰撞」

师傅感叹「好多人以为适老化就系装扶手」，其实客厅沙发不宜选用太软的款式，应配置高扶手、硬座座垫的沙发，让长者一撑就能轻松起身；同时，茶几必须选择全圆角设计，防止长者意外碰撞受伤。

卫浴厨房：防滑级数胜胶垫 炉头自动熄火

浴室和厨房是发生家居意外的「高危区」，安全防范措施绝对是重中之重。

第五点：浴室（重点）🛁——「R13防滑砖胜过所有防滑垫，折叠冲凉凳＋三面L型扶手，门一定要向外开，拉线紧急呼叫器」

浴室设计是重中之重。师傅点出，建议浴室选用R13等级的防滑砖，直言其效果远胜所有防滑垫，内部则配备折叠冲凉凳及三面L型扶手。最关键的是，浴室门一定要向外开，以便万一发生意外时救援，并须加装拉线式紧急呼叫器。

第六点：厨房🍳——「伸缩拨杆水龙头悭力，炉头自动熄火，地面全平唔做门槛」

厨房同样需要警惕。厨房方面，可装设伸缩拨杆式的水龙头以节省长者体力，并选用带有自动熄火功能的炉头防止漏煤气，地面也应同样保持全平、不设门槛。

卧室设计：床高脚掌贴地 床脚夜灯

要让长者拥有舒适睡眠，卧室的细节设计最能体现温度。

第七点：卧室😴——「床高调至脚掌贴地膝头90度床边留空，床头双控灯＋床脚夜灯」

师傅提出，床的高度应该调整至长者坐在床边时，双脚脚掌能刚好贴地，膝盖呈现90度，床边亦要留空方便上下床。另外，房内应设置床头双控开关灯，并在床脚位置安装感应夜灯，方便长者在半夜起床时能清晰视物，避免下床时踩空。

真正设计：无声融入 守护长者尊严

师傅在贴文最后语重心长地提到：「其实长者最怕系觉得自己变负累，真正好嘅设计系睇唔出痕迹，住得有尊严又安全，仔女返工都安心。」

他指出，长者最害怕的是感觉自己正在退化、变成家人的负累。而真正好、且有温度的设计，是将安全防护无声无息地融入屋内，让人「看不出刻意装修的痕迹」。这不仅能全方位保障长者安全、让他们住得有尊严，也能让白天外出上班的子女感到安心。

资料来源：bifi208＠Threads

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