港人北上坚持做「现金党」掀争议 被嘲落后兼阻住地球转？有人搬法例反击...｜Juicy叮

不少港人北上消费已习惯使用各种电子支付工具付款，不过，最近有港人在社交平台发文寻找北上「现金党」的同路人围炉，意外掀起大量网民热烈讨论。

网民引法例反击：拒收现金即属违法

有网民在「深圳大湾区好去处开心share」发文表示：「请问而家仲有冇人返大陆好似我咁用现金畀钱？」帖文瞬即成为热话，虽然内地电子支付发展得如火如荼，但原来坚持用现金嘅人都大有人在。

有网民力撑楼主，认为出门在外带现金系基本常识，表示自己都有准备现金作为后备：「万一无咗手机，我有实体银联信用卡、现金可用。」有网民提到，不少老人家因为不熟悉科技，至今仍然是「全现金，0电子支付」。有熟知内地法例的网民搬出官方指引做挡箭牌，霸气指出根据内地法例「店舖不可以拒绝收现金、必须有足够零钱作为找续」，有网民直言如果遇到拒收现金的情况，大可以即时报警处理。

惨被当怪人？网民嘲现金支付「自找麻烦」

不过，撑电子支付的声音明显占据压倒性优势，大批网民直指今时今日带一大叠现金返大陆根本是「自找麻烦」，甚至会被投以奇异目光，有网民毫不客气地留言：「两年前已经畀人当怪人看待，话冇钱找，何况而家，你只会处处不便，极度冇瘾」。有网民更直斥：「全世界都用电子支付，你还停留在上世纪，用现金支付，又要预备散银，唔怕烦吗？」。

有网民更以卫生问题作为抗拒现金的理由，大爆曾见过纸币上有血渍甚至污物，直指「人民币现金好污糟......掂完会尽快洗手」；有网民亦分享试过用全新钞票做酒店按金，退房时却换来「又残又霉」旧钞的中伏经历。

找续极浪费时间 被斥：阻住地球转

此外，用现金最令人头痛的绝对是「找续」问题，不少网民抱怨，现在连街市地摊买「三几蚊斤菜」，大叔都会叫你最好扫码不少付现金，如果坚持付现金，随时「搞到气氛尴尬」，有网民指出：「你可以比现金，但预左冇得找，或者人家要花时间揾现金找比你，浪费大家时间啰。」

有网民更怒轰坚持用现金是自私、阻碍运作的行为：「你麻烦自己更麻类（烦）人地。多几个你咁样既客，铺头做生意都慢几倍，仲阻到我出餐添。」、「如果明明识，但坚持畀现金唔肯用手机支付，摆明要麻烦已习惯电子支付多年嘅收款方就唔支持喇。」再加上现时在内地搭地铁、叫车基本上都依赖手机应用程式，有网民直指「收现金部机老链咁远」，甚至慨叹只用现金会令活动范围变得狭窄，纯现金出行简直是寸步难行。

网民：入乡随俗 两手准备最稳阵

不少又网民指出，虽然法例赋予消费者使用现金的权利，小店亦未必会抗拒，但在一个高度数码化的社会，坚持「现金为王」的确会为自己同他人带来不便，网民们普遍建议「分别带现金和电子支付以策万全，入鄕要随俗」，认为北上消费，做足两手准备，既可享受科技带来的便捷，亦留有现金以备不时之需。

来源：深圳大湾区好去处开心share@facebook