港人拼多多「仅退款」掀又食又拎争议 嫌上深圳退货麻烦 教用「1招神技」退钱被狂轰｜Juicy叮

越来越多港人转战内地网购平台「拼多多」，但遇到要退货时不免大伤脑筋，有港人买家在社交平台就退货问题发帖求救，请教广大网民退货应「去边度寄？」帖文引发热烈回响，更因有港人教路如何「退款不退货」的技巧而掀起又食又拎的争议。

上深圳退货费时失事？网民：车费仲贵过件货

楼主近日在「拼多多开心share分享群」Facebook群组发帖求救表示：「我要退货，商家要我自行寄回，请问去边度寄？」楼主表示，在网上购买了衣服，但收货后发现与卖家描述的尺码有出入，于是向商家要求退货。

由于香港缺乏便捷且便宜的直接退货点，不少热心网民纷纷教路，提议楼主亲自带货过关寄快递。有网民分享北上退货的实用资讯，指出一入境后口岸商场就有大量速递公司，又指落马洲一出关过天桥去对面就可找到，几分钟搞掂。不过，有不少网民亦感叹这做法费时失事，直言要特意回深圳寄退货简直浪费人力同金钱，单是来回车费及过关的辛劳，分分钟已经贵过件货本身的价值。

网民传授「隐藏神技」：揾官方介入「仅退款」

面对商家的退货要求，一班「实战经验」丰富的网民直指楼主第一步已经做错，他们认为遇到货不对办，根本不需要亲身寄回，更强调千万不要盲目听从商家的指示。有网民传授秘诀，指出如果货物有损坏，不要接受店铺循例赔偿的几毫子，而是应该直接找拼多多客服，讲清来龙去脉并上传相片证据，平台就会介入退回全款，无须退货。

为了让楼主明白操作，有网民上载了手机应用程式的截图教学，强调查阅订单处理售后时，一律要直接点选「退款不退货」的选项，有热心网民亦附上另一张截图，教导其他网友如果商家拒绝，可以在聊天室点击右边的「+」号寻找「投诉」选项，进而联络官方客服介入。为了证明此法可行，更有网民晒出成功争取退款的截图，画面显示拼多多官方最终主动介入，在无须退回商品的情况下成功退回全数款项。

神技失灵？苦主实测惨遇「弹回票」崩溃求救

不过，这神招却非百发百中，楼主其后回应指自己曾要求过退钱不退货，但商家坚拒同意，导致拼多多无法顺利介入。有相同遭遇的苦主亦上载截图大吐苦水，画面显示当他尝试按下申请平台介入时，系统却弹出无法受理的提示字句，令他崩溃表示明明是质量问题，跟足指示做却无法获批，死要他寄回内地，直言「点解我一㩒拼多多介入就弹呢句嘢出嚟？」。

掀「又食又拎」争辩 严斥「退钱不退货」贪小便宜

帖文就「退钱不退货」问题其后演变成网民互骂的战场，有网民看不过眼这种动辄要求「仅退款」的风气，严厉批评道：「比你地玩烂晒啦，成日乱Q日退钱退货」，并直斥想要退钱却不退货是「想又食又拎」的贪小便宜行为，认为货品不合适就应该按规矩亲自拿回深圳退寄。

但言论随即被其他买家反击，有网民反驳并非贪图一件劣质货，而是部分无良商家看准本港买家退货困难的弱点，故意将次货或烂货寄来香港。有网民分享经历，指商家明知自己寄错烂货，却依然要求买家自费寄回，最终只肯赔偿两元了事，买家气愤之下才寻求官方介入全数退款，强调绝非为贪小便宜而滥用机制。

来源：拼多多开心share分享群＠facebook