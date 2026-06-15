港人声线惹投诉？港妈携两孩移居福冈3日 惨于大雨中遭逼迁 网民叹：日本规矩多｜Juicy叮

一位带着两名小朋友移居日本福冈的香港妈妈在社交平台发文，大谈当年初到贵境的惨痛经历，她一家四口住进公司安排的住所，竟因为生活噪音遭到楼下连环投诉，最终落得「住咗三日两夜，第三日就要搬走」的窘境，而被逼迁当日更下著大雨，事件掀引大批网民热议中日居住文化的巨大差异，「香港人声线」亦成为讨论焦点。

搬入三日邻居连环投诉即被逼迁：𠮶日仲落紧大雨...

楼主表示，她们一家四口「唔系完全移民」，而是因为丈夫到日本工作，而举家移居福冈，她忆述，4年前一家人刚抵达福冈，丈夫公司为他们租下了一间没有电梯的「Studio Flat」（开放式单位）。当时丈夫需要分开多次，独自将从香港带来的行李扛上三楼。

恶梦在入伙第一天便悄悄降临，楼主坦言，当时他们一家只是「用番香港人声线+正常喺屋企行路+小朋友玩嘅声音+开埋喼整理行李」，怎料翌日早上，丈夫公司便收到管理公司转达楼下住户的强烈投诉。

管理公司更下达通牒，表明若再收到投诉便必须搬走，为免生事，楼主一家第二日清晨便「小心翼翼，唔敢发出大嘅声音」，甚至一大早出门以防骚扰邻居。可惜事与愿违，当他们回家后，再次收到投诉并被要求立即搬离。楼主回想当时的惨况直言压力极大：「即系住咗三日两夜，第三日就要搬走，𠮶日仲落紧大雨......」

在楼主随帖文上载的相片，相片展现了一条典型日式公寓的楼梯，但未有交代是否即是当初所住单位，但楼主透露她们一家住3楼，虽然她认为只是正常音量，但当收到邻居噪音投诉，「我地都开始意识到间屋嘅地板好薄，少少声都好敏感会听到」，而在翌日再被第二度投诉后遭勒令搬走，当时正下大雨，「而家谂番起都觉得好大压力...」。

网民热议：日本木造楼房隔音极差 「香港人声线」成原罪？

帖文引发大量有居日经验的网民共鸣，不少网民指出，日本的租屋材质是关键，他们分享经验指，日本旧式两层高房屋（アパート）多为钢架木屋或木制楼房，隔音能力几乎是零，「邻居行楼梯上楼返屋企都听到一清二楚」，甚至连隔壁大声讲电话、打呼噜的声音都能听见。网民强烈建议有小朋友的家庭，必须选择石屎楼（マンション）、住地下楼层，或者直接租住独立屋（一户建），否则根本无法避免噪音问题。

另外，「香港人声线」亦成为讨论焦点，有网民直言，香港人习惯的正常音量，在日本人的标准中已经是「大声到不得了」，加上日本社会对幼童跑跳的脚步声极为敏感，有网民便感叹：「日本就系咁，容不下晚上洗衫、凌晨冲凉、小朋友吵闹。」

有住日港人更分享，部分日本邻居神经过敏，甚至会因为一些微小的声音而暗中疯狂写信投诉甚至报警，形容这类「怪人」在日本屡见不鲜，有网民甚至坦言：「日本系一个非常唔自由既社会，唔系政府监控你果种，系好X多规矩...」

楼主乐观回应：汲取经验融入当地 庆幸福冈依然宜居

面对部分网民质疑「带住细路移民日本实在不智」或是认为日本「适宜旅游不宜长居」，楼主则展现出极高的适应力与乐观态度，她澄清，其实只有第一间木造公寓遇到这种极端情况，后来搬到石屎大厦后便再无投诉。她亦入乡随俗，坚持在晚上10点后才开洗衣机和洗澡，尽量减少对邻居的影响。

楼主总结这段经历时表示，去到别人的国家生活，想融入当地社会便需要尊重别人的文化，她感恩这段经历：「喺日本生活，磨炼左我嘅人生（尤其带住两个细嘅），亦带咗好多好好嘅回忆俾我地一家人。如果要再拣，我都会跟埋老公一齐过嚟做嘢。」她更盛赞福冈其实是一个非常宜居、舒服的城市，极度适合有小朋友的家庭落地生根。这场「3日2夜逼迁惊魂」，最终亦化作了他们一家人在异乡成长的宝贵一课。

来源：fukuoka.finds.jp@Threads