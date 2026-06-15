长者沙田过海睇病「大旗」都拒载 的士同行目击大叹「呢行自己搞死自己」 两老转车一句话晒高EQ获赞｜Juicy叮

本港的士服务质素再次成为网络热点，有的士司机在社交平台上载车Cam片段，显示有同行疑拒载一对准备由沙田前往上环东华医院看病的长者，楼主对于同行「过海大旗都拣」，感叹道：「呢个行业真系自己搞死自己」。楼主最终接载了这对长者，并被两位老人家散发出的和蔼态度深深打动，帖文掀起热议。

车Cam直击：两老登车仅数秒即无奈落车

事发在上周五（12日）中午约一时左右，当时楼主驾的士在沙田市中心的士站等客，据楼主随帖文上载的车cam片显示，两名一男一女的长者步履蹒跚地走近，并登上了前方的士。

但是该部的士在两人上车后，只是稍微向前移动了一点点便停下。随后，两名长者竟打开车门，无奈地双双下车，并转步走向排在后方、即楼主驾驶的的士，整个过程被楼主的车Cam完整记录下来。

伯伯转车一刻吐一句话显修养

楼主其后发文交代了这趟车程的暖心细节，当长者上了楼主的车后，伯伯客气地说：「麻烦师傅，上环东华医院。」楼主爽快答应。伯伯随后感叹了一句：「坐呢架舒服啲。」楼主连声附和，并细心为长者调大冷气，叮嘱「如果冻就出声」。

楼主坦言，到了那一刻，他已经无意再去追问为何前车拒载，因为他深深感受到两位长者散发出的「和蔼磁场」，连自己的心态也平静下来，不再纠结于刚才发生的不快画面。

好心司机道出业界悲哀：「大旗仲要拣」

事件曝光后引来热烈讨论，有网民分享自身经历与楼主交流，指曾经遇过在商场外前车不肯过海，结果自己上了后车，感叹这么好赚的过海生意都有人不愿意做。楼主见状亦回复网民，无奈地表示：「生意唔好，大旗仲要拣」，道出了业界部分害群之马「连大旗客都要拣」的荒谬现象。

网民怒轰拒载 大赞后车司机暖心接载

对于有的士的拒载行为，大量网民表示愤慨，直斥去医院拒载是「真无品」，不解为何「沙田去东华」这种大旗都不做，批评这类司机「过海唔去，短程唔去，长程无回头客唔去」，最终只会「搞衰晒」整个行业，有网民亦认同楼主所言，直斥「呢个行业真系畀呢班人搞死」。

有经常在沙田搭车的网民更形容，部分区内的士根本只做区内生意，犹如「沙田嘅绿van」，一出沙田就拒载。对于伯伯那句「坐呢架舒服啲」，有网民认为这充满了「累积咗唔少人生智慧」，亦展现高EQ，有网民幽默地猜测是否前车车厢太热或有异味才导致长者下车。网民亦同时纷纷大赞楼主是「好的士司机」，指他不仅帮了公公婆婆，更为服务业树立了「你好我好大家好」的榜样。不少人留言送上祝福，感谢他送拒载司机一程，并祝愿他未来「日日道道畅通」，好心有好报。

根据《道路交通(公共服务车辆)规例》，的士司机如无合理辩解，不得拒载，乘客如遇司机「拣客」，可记下车牌、司机姓名等资讯，向警方或运输署等有关部门作出投诉。

来源：lomilkm＠Threads

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