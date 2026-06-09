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多邨公屋铁闸木门「左右倒转装」 房署职员称无装错「全幢都系咁」 住户崩溃扭曲手开门 过来人：住住下就惯｜Juicy叮

时事热话
更新时间：11:01 2026-06-09 HKT
发布时间：11:01 2026-06-09 HKT

有网民公屋新入伙，但却被大门的「奇葩」设计考起，他昨日（8日）在社交平台发文指单位的大门与铁闸安装方向完全相反，令他每日回家都要上演一场「解锁挑战」，「扭曲只手先插到条匙入去」、「开到只手抽哂筋都开唔到」」，帖文引发极大回响，留言曝光多条屋邨包括彩云一邨、石围角邨及励德邨均有此特别设计。

《星岛头条》已就此向房署查询回应。

公屋门闸「左右倒转装」 彩云一邨/石围角邨/励德邨现「左右互搏」设计 户主：开门需扭曲只手？

「左右倒转」完美挡锁位 每日返家开锁大挑战

该网民在facebook群组「公屋讨论区」发相发文，指单位的大门与铁闸安装方向完全相反，令他不禁怀疑人生，直呼：「Day 1果日我问主任系咪装错方向。真系劲难开...隔离左右又唔系咁。」楼主上载的相片可见，其单位的木门，门柄和锁头设于左边，但是铁闸的门柄和锁头却设于右边，方向相反。相片显示开门时，铁闸由右向左拉开后，木门的锁头位置仍被完全遮挡。这意味著，楼主伸手进去解锁木门时，狭窄的空间令开锁过程变得极度困难。楼主无奈表示，每次开门都要「扭曲只手先插到条匙入去」，形容过程艰辛，令他「开到只手抽哂筋」。

帖文回响极大，引起网民热烈讨论，大部分网民都认为是安装出错，「一睇就知装错啦」、「摆明装错咗啰」，楼主亦坦言：「common sense系咁，所以我一见到第一个反应都系以为装错」，甚至有网民质疑图片是否由AI生成，楼主强调「真系唔系AI」。

向房署主任投诉获回复 工程部职员：「全幢都系咁！」

不过，楼主透露向房屋署主任反映问题后，获派工程部师傅上门跟进，但师傅却另有解释，楼主引述师傅的回应：「佢哋无装错，仲叫我落楼上楼下睇，又真系全部都系咁.......」。这个回复令一众网民啧啧称奇：「原来大部份装错就即是没错。长知识了！」、「总之右手拉铁闸就是正常，一睇就系装错啦！」

楼主则表示当悉「全栋楼楼上楼下都系咁」，「所以我就无同房署周旋落去，唯有自己开得辛苦d」。

彩云/石围角/励德邨现左右相反闸门 网民：最高级防盗？

虽然楼主未有公开自己居住在哪个屋邨，但帖文引来不少「同道中人」现身说法，有网民指出这种独特设计其实并非孤例，在旧式屋邨如彩云一邨、石围角邨，甚至由房协兴建的励德邨均有出现，特别是一些处于「尾房」的单位，都会出现这种令人费解的门闸布局。

有自称做过房署工程的网民则估计，可能是判头将不同屋邨的闸门捞乱，「很明显是拿错安装」，既然将错就错，便「全栋一起错」。有网民指这是「高级防盗」、「最新防盗设计」，因为「贼人都未必识入屋」，有网民则担心实际问题，称「急尿赶返屋企都唔知点算」，楼主也幽默回应「濑都似」，更崩溃补充：「而家仲咁热，成头汗都开唔到，急屎就大镬。」有网民更提醒如果没带锁匙找人开锁可能会被索取高昂费用，楼主即刻话「唔好吓我啦」。

网民献计教开门 过来人终极开解：住住下就惯

面对每日的开门挑战，不少热心网民纷纷献计，有网民提议楼主先伸手入去开木门，再开铁闸，楼主表示「要用锁匙先开到」，不过亦听取建议回复「试下先」及「收到！试下先」。有网民特意上载相片，特写了铁闸底部的金属门铰和路轨位置，建议楼主试下铁闸是否可以向自己拉出来打开，楼主见状感激道：「试下先！唔该哂。」及后有网民再提到铁闸左手边有铰，楼主回复指「铁闸左手边有铰，我摸到上下有一粒野，但揿落去又开唔到，要落去问下保安点操作至得」。

不过，有同样面对此问题的住户则表示，「初时唔惯，住住下就惯咗」，楼主闻言即时向这过来人虚心求教：「想问你有咩开门技巧？」。当另一位网民提到朋友两星期前收楼也是同样情况，楼主随即连环追问：「同款闸吗？『豆』边个位？」以及「可以点搞？」。

来源：公屋讨论区＠facebook

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