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无人机尖沙咀砌「Marry Me」轰动放闪 求婚天花板 网民急问：个女仔有冇Say Yes？ 答案系......｜Juicy叮

时事热话
更新时间：11:37 2026-05-31 HKT
发布时间：11:37 2026-05-31 HKT

一批无人机昨晚（30日）在尖沙咀夜空砌出被红心包围的「Marry Me」（嫁给我）字样轰动放闪，这场求婚界的天花板表演在网上洗了版，多角度拍摄的短片或相片在网上疯传，好奇的网民最想知道：「个女仔有冇Say Yes？（答好）」，答案系......详情见下图及下文：

无人机尖沙咀砌「Marry Me」轰动放闪 求婚天花板 网民急问：个女仔有冇Say Yes？ 答案系......逐张睇↓↓↓↓

入黑后浪漫满天

昨天入黑后，社交平台Threads便充斥著这场浪漫满天的无人机求婚现场远远近近不同片段，包括从高楼间冒起的猫猫、红玫瑰、1150 Days、跪地求婚、立体红心包围「Marry Me」，和一句深情对白「Tonight love writes itself across the sky and into eternity」（今晚，爱将自己写满天空，并走入永恒）。

网民：边个喺尖沙咀求婚

网民惊甩下巴的连环发问「今晚边个有钱人喺尖沙咀求婚」、「请问边个师兄book（订）咗无人机求婚」。

接著不少人和应，祝福之余还称「我都见到！🤣🤣」、「宠到公主咁」、「大癫！做坏规矩❤️」、「冇得输！ 师兄型爆」、「童话成真，仲要@HK」、「以为系幻彩咏香江，点知系求婚现场」、「何文田见到少少仲以为系新嘅表演，原来系求婚😂😂 好sweet~（甜蜜）」。

有网民羡慕地指「好有仪式感」、「好浪漫，好羡慕呀～」、「我都想有人咁同我求婚」、「喺天空上咁样求婚，我会好感动🥺」。还有人指「呢啲霸总小说里面啲嘢😹原来真嘅」、「第一次见到咗小说嘅嘢出现系现实」。

网民好奇边个被求婚？

惊讶之后，不少人查问「哗，边个被求婚？」、「唔知最终有无人出嚟认头呢」，并好奇「个女仔有冇Say Yes？」。

结果，神通广大的网民找到主角友人的「要幸福」祝福帖文，当中见到男女主角在落地玻璃房间内浪漫相拥看「Marry Me」的相片；更有网民找到疑似女主角答应求婚的「YESSSSSSSSS💍」帖文。

资料来源：Threads

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