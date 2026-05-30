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「关门党」太子站硬抢手袋 女事主扯实唔放变车厢拔河 目击者提醒「一类人」要格外留神｜Juicy叮

时事热话
更新时间：15:27 2026-05-30 HKT
发布时间：15:27 2026-05-30 HKT

搭港铁企近车门位置，随时成为「关门党」猎物。太子站近日惊现猖狂疑匪，怀疑趁列车关门一刻硬抢女乘客手袋，还好女事主扯实唔放与对方角力，双方变相隔著车门上演为时约1分钟的「生死拔河」。有目击者特别提醒「一类人」要格外留神，免招损。详情见下图及下文：

「关门党」太子站硬抢手袋 女事主扯实唔放变车厢拔河 目击者提醒「一类人」要格外留神逐张睇↓↓↓↓

隔门上演「生死拔河」

楼主早前（25日）在社交平台Threads发帖，留言指「大家小心啲坐地铁，因为今日11:50分钟左右喺太子地铁站内，地铁关门时，有个男人过嚟抢一个女人的手袋，门已经关闭，𠮶个男人继续抢手袋，两个人一个喺门口外面同门内面的人互相拉扯，好彩个女人死都扯住个袋无放手，跟住门一开𠮶个男人即刻跑出去电梯上大堂逃走。😓😓大家小心的，特别孭住名牌手袋的女士」。

楼主在回应网民时补充「就系关咗门，出面𠮶个人扯个袋，里面𠮶位女士抓紧手袋唔放啦，持续1分钟，地铁开返门，贼就人群中逃走啦」，并提醒「企门口唔好睇电话」，要时刻保持警觉。

另一目击者：大家要小心

虽然「关门党」最终失手败走，但帖文一出即引发网民关注，另一名目击者亦现身留言亲证：「我都目击到！大家要小心！」。不少网民感叹治安变差，惊呼「日光日白都咁狼死」；还有人忆述「20年前都亲眼见过地铁关门一刻抢手袋」。

有人惊叹「日光日白都咁狼死」、「咁恐怖，治安都差咗。早前抢电话…而家系抢手袋（特别女士们唔好屋企咁近门口位置，好容易俾啲贼人得手😡）

被问及现场是否「无人帮手？？？！」时，楼主回复称「帮唔到，太快啦，等我哋有反应时，贼已经逃走啦😓😓」。

网民：手袋条带要绕喺手

有网民指出，这种趁关门打劫的手法其实一直存在，但现时贼人明显变得更加猖狂：「之前都听过地铁临闩门嘅时候就抢企喺门边嘅人嘅手机，而家猖狂到抢手袋，大家真系要小心！」。

为了防范这类「关门党」，有网民强烈建议女士们改变孭袋习惯：「手袋直情要斜揹」、「手袋条带要绕喺手」，减低被轻易扯走的风险。

资料来源：zhongmeyoyo＠Threads

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