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拟东涌新屋邨开舖做生意 翔东邨准老板上网求生意大计 网民献计做「呢行」实赚｜Juicy叮

时事热话
更新时间：13:05 2026-05-30 HKT
发布时间：13:05 2026-05-30 HKT

「工字不出头」，不少打工仔都梦想自己做老板。近日有准老板看中去年刚入伙的东涌新公屋——翔东邨商机处处，准备开舖大展拳脚。不过却正绸缪到底做甚么生意好？于是上网集思广益，邀请东涌街坊提供意见。有网民热心献计，指做「呢行」实赚。详情见下图及下文：

拟东涌新屋邨开舖做生意 翔东邨准老板上网求生意大计 网民献计做「呢行」实赚逐张睇↓↓↓↓

楼主：打算揾舖做生意

楼主早前以匿名身份在社交平台facebook群组「东涌翔东邨街坊互助群」发帖，留言指「打算揾舖做生意，但未谂到做乜好，欢迎大家提供宝贵意见」。

在众多留言中，呼声最高、最多人强烈推荐的不是食肆，而是「自提点」，甚至是「24小时自提点」。

呼声最高推介：成本低、零门槛

随著新屋邨入伙，街坊网购家私日用品的需求庞大。有心水清的网民作出精辟分析，指「自提点实旺场，嚟紧陆续咁多屋邨入伙。又冇咩技术门槛，成本又低，不过就要亲力亲为悭返啲人工」。

除自提点，网民其他提议确实包罗万有，当中以小店为主——

网民贴士：呢头系最缺甜品舖

不少以稳阵为先的网民建议，可考虑较为小本经营的民生店舖，当中包括甜品舖、车仔面、粥舖、冻肉舖、课余托管／托儿所等。

食肆方面，有街坊反映区内诉求：「呢头系最缺甜品舖」，另有人直接建议「卖小食，鱼蛋肠粉烧卖，卖快餐饭」、「鱼蛋烧卖肠粉煎酿三宝碗仔翅」；甚至有人留言：「如果翔东邨开的话，建议开间可以饮茶的餐厅」。

有人主打日市，亦有人著力迎合「夜缤纷」，建议开设夜市，如「酒廊，酒吧😎」、「堂食串烧酒吧」、「串烧店、n餸饭店」。甚至有人提出挑战创业成本较高的「酒楼」。

网民反建议：不如去揸的士

此外，有网民提出反建议，劝退楼主别冒险搞生意，不如转行揸的士更著数：「咁近机场梗系揸的士啦，日日有大单出去！」

2025年入伙的翔东邨共有5座楼宇，分别为翔日楼、翔月楼、翔星楼、翔辉楼，单位面积14.3至35.99平方米。

资料来源：facebook东涌翔东邨街坊互助群

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