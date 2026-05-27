旅行团风光不再？逼爆照揭三大不败神话引热议：后生仔都争住报？｜Juicy叮

自由行风气盛行多年，不少人以为传统旅行团已是明日黄花，不过，有网民在社交平台分享一张相片，掀起网民对旅行团的热烈讨论，发现跟团旅行其实从未过时，甚至在特定情况下，竟是不少人的首选。

旅行团风光不再？逼爆照揭三大不败神话引热议：后生仔都争住报？↓↓↓↓

有网民近日发帖表示：「而家先知道旅行团都仲有得做」，并附上一张在沙田某商场拍摄的相片。

商场旅行社人头涌涌 楼主惊讶：而家先知仲有得做

相中可见，一间旅行社分店内外都站满了人，数名职员正忙于为客人办理手续，而店外亦有不少人驻足，似乎在研究张贴的行程单张或互相讨论。

从照见到当中大部分是中年及银发族，场面相当热闹。楼主对此景象大感意外，随即引来大批网民留言分享。

平过自由行？网民：首尔5日$1099 自己Book唔到

价格是不少网民认为跟团的一大诱因，有网民分享惊人平价：「年头......去首尔$1099、5日，自己book机票酒店都book唔到呢个价 」，令楼主也心动回应「下次我都跟团先」。

有网亦民表示：「我上次跟咗个团连续两晚都系住四季酒店，其中一晚住Hyatt酒店，国泰航空来回，连埋单人房附加费都系四千。 自由行住四季嘅话几千蚊一晚已经冇咗啦。」超值的价格，让跟团游的吸引力大增。

家庭旅游「和谐救星」：闹交风险转移

除了价钱，不少网民提到跟团在家庭旅游中的「神级」作用，就是避免纷争：「老人家跟团好处多过自由行，包括旅程完结后既日常生活（跟团衰左佢会同人讲都系个旅行团几衰，自由行衰左佢会同人讲佢仔/女/新抱/女婿几衰）」，此留言获楼主大赞「你最真」。

另一位网民亦和应：「同屋企人去旅行，如果安排得唔好，自由行：佢地会X你，伤感情；旅行团：你同佢地X领队，齐心事成。」这种「闹交风险转移」的说法引起极大共鸣，不少网民表示与长辈或家人同行，「有个导游领队隔一隔，家庭和谐」，免却了因行程、交通、住宿等问题而争执的烦恼。

懒人福音与特殊路线首选

对于不喜欢规划行程的网民来说，旅行团更是「快靓正」的选择：「唔想烦咪就参团搅掂」、「有人安排晒，一出门就有巴士厚坐位，其实几正」。

此外，前往交通不便的地区，例如埃及、西藏、新疆等地，跟团被认为是更安全和有保障的选择：「有啲嘢系讲人脉，旅行社霸晒（白川乡点灯节，冬天银山温泉旅馆）」，认为旅行社能预订到个人难以抢到的资源。

不少网民亦指出，随著时代转变，旅行团的模式亦趋向多元化，部分旅行团提供「半自助」行程，设有自由活动时间，满足了既想省心又想保留弹性的旅客，无论是年轻人还是银发族，传统旅行团在今时今日依然有其独特的市场和吸引力。

来源：micmicdess＠Threads

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