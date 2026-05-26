高温33度阿妈坚拒开冷气 过来人一语道破长辈「体质迷思」：拖下佢只手就知｜Juicy叮

今年首个酷热天气警告在今早（26日）发出，一连四日市区预测最高气温将高达33度，面对如火炉般的天气，有网民在社交平台大呻，开冷气消暑演变成一场考验亲情的「世代大战」，指家中长辈在三十几度高温下坚持拒绝开冷气，引起网民热议，更揭开了老人家「体质迷思」。

高温33度阿妈坚拒开冷气 过来人一语道破长辈「体质迷思」：拖下佢只手就知↓↓↓↓

有网民昨日（25日）在社交平台发帖表示，家中明明已经热到三十几度，但母亲「死都唔肯开冷气」，更抛出老一辈的终极金句「话心静自然凉」，楼主苦不堪言，直言「成晚系张床度煎鱼咁」。

入商场更著羽绒 金句抗暑：心静自然凉

楼主形容尚有更夸张情节，当楼主下午陪母亲去商场食米线时，其母一入商场「即刻喺个百佳袋度抽件Uniqlo薄羽绒出嚟，拉链拉到上颈」。

这种神级温差适应力令楼主不禁怀疑，老人家体质是否「内建了极端气候系统」，笑指母亲「系屋企可以做骆驼，出到去就要做企鹅」，并向广大网民求救是否只有自己母亲才是这样。

帖文引发热烈回响，不少网民表示深有共鸣，有网民回忆起以前大热天时想开冷气，就会被家人用电费来反对，直言「我热到底裤都湿，个人臭既」，有网民甚至为此有极端想法指出这种生活体验让他深明「穷人唔好生仔女」的真言。

有长辈宁热到生湿疹 过来人曝光原因吁体谅

有网民又分享自己连开风扇和电脑找寻工作时，都会被家中长辈骂浪费电，另有网民认为，老人家往往只着眼于电费贵，有长辈甚至因为天气太热焗到生湿疹「抓到出水」，情愿花几千元看医生也坚持不开冷气，最后要由仔女强行安装并说服才解决问题。

不过，网民并非一面倒责怪长辈孤寒悭钱，不少过来人点出了老人家怕冻的生理真相，有网民解释，随着年纪增长「肌肉少咗，产热会少咗，所以系会冻啲」，加上长辈的血液循环和新陈代谢减慢，自然比年轻人容易觉得寒冷。

有网民亦提醒楼主：「其实你拖下佢地手仔就知，佢哋真系怕冻咗㗎」，呼吁年轻一代多加体谅，因为人的身体会随着年纪有变化，有一天到了这个年纪就会深深体会到。

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